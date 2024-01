Veja qual look combina com você de acordo com a posição de Vênus

Vênus, de acordo com Maya Brigthmore, influenciadora que produz conteúdo sobre a lei da atração, é um planeta que está ligado ao amor e à beleza. Na mitologia romana, Vênus era a deusa dessas duas áreas, assim como Afrodite na mitologia grega. Logo, esse astro significa autoestima, como você se percebe, como percebe o outro e como quer ser percebida. Além disso, ele também está muito ligado ao magnetismo pessoal e ao poder de atração sexual.

“O mapa astral é uma ferramenta de autoconhecimento, cada planeta representa uma área da nossa vida/personalidade, mas hoje vamos focar na nossa Vênus. Ou seja, se vestir de acordo com sua Vênus é se alinhar com o seu poder pessoal”, explica Maya.

Vênus no mapa astral

Existem vários sites na internet em que você pode fazer a leitura do seu mapa astral e descobrir em que signo está o planeta Vênus. Para isso, você precisa saber o local, data e hora exata de seu nascimento.

Por que se vestir de acordo com Vênus?

Quando você se veste de acordo com Vênus, aumenta suas chances de se sentir mais confiante em sua roupa. Além disso, abraçar esse seu lado astrológico pode ressaltar o que você tem de mais belo.

Lembrando que o mapa astral é uma ferramenta mais complexa e cada signo tem sua influência. Então, se você é de Áries com Vênus em Touro, irá se vestir um pouco diferente de uma pessoa que é de Peixes, mas possui Vênus no mesmo signo que você. Entretanto, as dicas são adaptáveis. Confira!

Vênus em Áries

Essas pessoas são sexys, criadoras de trends, gostam de demonstrar autoconfiança e controle. São inovadoras e criativas, gostam de peças atemporais e de criar diferentes looks com as mesmas peças.

Artistas com Vênus em Áries: Lady Gaga e Marilyn Monroe.

Assim como Ariana Grande, pessoas com Vênus em Touro costumam mostrar que dá pra unir beleza e conforto em o mesmo look (Imagem: Tinseltown | Shutterstock)

Vênus em Touro

São pessoas que gostam de luxo e cores da natureza. Mesmo apreciando o conforto, elas querem parecer que foi tudo pensado e não algo desleixado. Adora aquilo que é confortável e chique.

Artistas com Vênus em Touro: Ariana Grande e Lana Del Rey.

Vênus em Gêmeos

Divertidas, essas pessoas gostam de experimentar coisas diferentes. Têm beleza jovial e adoram se expressar por meio da roupa (comunicação e curiosidade são importantes para Gêmeos). Apreciam misturar texturas, estilos e estéticas. Testam sobreposições e gostam de ousar.

Artistas com Vênus em Gêmeos: Cher, Megan Fox, Gisele Bündchen e Margot Robbie.

Vênus em Câncer

Essas pessoas apreciam looks suaves, femininos, atemporais e tradicionais ou clássicos. Priorizam tons claros e gostam de passar uma imagem de conforto para as pessoas.

Artistas com Vênus em Câncer: Sabrina Carpenter, Zendaya e Angelina Jolie.

Vênus em Leão

São pessoas extravagantes e gostam de brilhos, decotes, animal print, tons de roxo e cores relacionadas ao Sol e pontos de destaque. São dramáticas e gostam de chamar atenção nos lugares.

Artistas com Vênus em Leão: Selena Gomez e Amy Winehouse.

Vênus em Virgem

Essas pessoas fazem vestimentas simples se destacarem. Utilizam cores neutras, roupas não muito chamativas, mas sempre muito elegantes. Gostam de estilo minimalista e colocam no look traços de perfeição sem parecer que se esforçaram para isso.

Artistas com Vênus em Virgem: Kylie Jenner e Demi Lovato.

Vênus em Libra

O signo da balança busca por equilíbrio em seus looks. Gosta de misturar elementos claros com escuros e sexys com suaves. Mesmo o básico é notório, acima da média. Gosta de cortes chamativos. Passa seu carisma por meio de suas roupas.

Artistas com Vênus em Libra: Beyoncé, Emma Stone e Hailey Bieber.

Pessoas com Vênus em Escorpião, assim como Anne Hathaway, utilizam roupas vermelhas para deixar o look mais sexy (Imagem: Joe Seer | Shutterstock)

Vênus em Escorpião

Essas pessoas gostam de usar vermelho e preto para passar um ar de mistério e sedução. Elas apreciam texturas e um estilo mais dark. Gostam de elementos que “pesam” o look. São sexys sem mostrar o corpo, mas valorizam ele. A melhor vestimenta é a sua confiança.

Artistas com Vênus em Escorpião: Rosalia e Anne Hathaway.

Vênus em Sagitário

Essas pessoas gostam de looks divertidos, exagerados, expressivos e cores fortes. Precisam ter algum ponto de destaque ou divertido em seu look. Apreciam roupas que demonstram liberdade.

Artistas com Vênus em Sagitário: Katy Perry, Nicki Minaj e Renee Rapp.

Vênus em Capricórnio

Essas pessoas gostam que o look pareça caro e maduro. Têm o seguinte pensamento: “Eu visto a roupa, e não a roupa me veste”. Elas têm controle sobre os looks. Seguem um estilo mais conservador, mas sensual e luxuoso.

Artistas com Vênus em Capricórnio: Steve Jobs, Britney Spears, Scarlett Johansson e Miley Cyrus.

Vênus em Aquário

São pessoas excêntricas e rebeldes. Vão contra ao padrão e são inovadoras, sem problemas em serem chamadas de estranhas. São originais e abertas para experimentar.

Artistas com Vênus em Aquário: Harry Styles, Timothée Chalamet, Taylor Swift e Rihanna.

Vênus em Peixes

São pessoas que gostam de azul, cores de oceano, tons pastéis, suaves e femininos. Por meio do look, passam romantismo e sensibilidade. Se vestem de acordo com as emoções e suas roupas refletem seus sentimentos.

Artistas com Vênus em Peixes: Karol G, Justin Bieber e Dakota Fanning.

Por Beatriz Bernardo