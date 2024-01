Conheça o anjo da guarda de cada signo do zodíaco

Os anjos são seres celestiais que cercam os humanos com sua luz e influência. Além disso, esses guardiões pairam sobre cada signo, trazendo consigo energias divinas e influências benéficas. Eles podem ser aliados poderosos no cotidiano, oferecendo orientação, proteção e inspiração. Inclusive, essas energias angelicais podem oferecer benefícios físicos e tangíveis para a vida das pessoas.

A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, explica qual é o anjo de cada nativo e como ele pode favorecê-lo. Veja!

A presença de Samuel é bálsamo à alma de Áries, inspirando coragem frente às adversidades diárias (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Áries

Samuel, o destemido guia de Áries, entra em sua vida trazendo a força incansável da coragem, a determinação inabalável e uma proteção constante. É considerado o guardião que empurra para além dos limites, incitando a abraçar desafios com a convicção de um verdadeiro guerreiro.

A presença de Samuel é como um bálsamo para a alma de Áries, impulsionando a coragem necessária para enfrentar as adversidades diárias, sendo vital para momentos em que é preciso tomar decisões ousadas e superar obstáculos aparentemente insuperáveis.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: sândalo. Um aroma robusto que acorda a vitalidade interior.

sândalo. Um aroma robusto que acorda a vitalidade interior. Cristais: cornalina. Um cristal belíssimo e energizante que traz a coragem e força espiritual.

cornalina. Um cristal belíssimo e energizante que traz a coragem e força espiritual. Cores: vermelho é essencial e propaga a essência de paixão e energia vibrante.

vermelho é essencial e propaga a essência de paixão e energia vibrante. Ritual semanal: às terças-feiras, reserve um momento para concentrar-se na conexão e acenda uma vela para Samuel, fortalecendo sua determinação.

às terças-feiras, reserve um momento para concentrar-se na conexão e acenda uma vela para Samuel, fortalecendo sua determinação. Salmos e orações: ao acordar recite o Salmo 23, sintonizando-se com a proteção divina e a orientação corajosa de Samuel, pedindo a energia espiritual para o dia.

A ligação de Touro com Anael é um antídoto para a agitação cotidiana (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Touro

Anael, o sereno guardião de Touro, envolve-nos em sua aura de estabilidade, beleza e prosperidade. É o protetor que nos guia pelas complexidades da vida, oferecendo um refúgio de equilíbrio e segurança em meio ao caos.

A conexão de Touro com Anael é um antídoto para a agitação cotidiana, fortalecendo relacionamentos, cultivando a beleza interior e exterior e atraindo prosperidade material, sendo um aliado perfeito para quem busca uma vida plena e estável.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: jasmim. Uma fragrância que acalma e atrai a energia de Anael.

jasmim. Uma fragrância que acalma e atrai a energia de Anael. Cristais: quartzo rosa, pois potencializa a energia de amor e equilíbrio emocional.

quartzo rosa, pois potencializa a energia de amor e equilíbrio emocional. Cores: vista-se com tons de verde-claro, pois ajudam a atrair serenidade e paz de espírito.

vista-se com tons de verde-claro, pois ajudam a atrair serenidade e paz de espírito. Ritual semanal: nas sextas-feiras, faça uma meditação de conexão com Anael, mentalizando sua aura te rodeando.

nas sextas-feiras, faça uma meditação de conexão com Anael, mentalizando sua aura te rodeando. Salmos e orações: logo após a meditação, leia o Salmo 121, entoando palavras de proteção e estabilidade em sintonia com a presença acolhedora de Anael.

Rafael é um aliado poderoso para os geminianos aprimorarem a comunicação e buscarem sabedoria (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Gêmeos

Rafael, mensageiro divino de Gêmeos, irradia sabedoria, comunicação clara e cura espiritual. É um guia celestial que sussurra palavras de conhecimento, orientação e cura, proporcionando uma clareza espiritual que transcende os desafios cotidianos.

Ele é um aliado poderoso para aprimorar a comunicação, buscar sabedoria e acelerar o processo de cura espiritual. Sua energia lembra a brisa fresca, dissipando dúvidas e confusões, permitindo que você navegue pela vida com discernimento e compreensão.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: lavanda. Uma fragrância que promove clareza mental, conexão psíquica e espiritual.

lavanda. Uma fragrância que promove clareza mental, conexão psíquica e espiritual. Cristais: ágata é considerada o fabuloso cristal do equilíbrio e da harmonia.

ágata é considerada o fabuloso cristal do equilíbrio e da harmonia. Cores: use e abuse do amarelo, que proporciona uma energia de aura iluminada.

use e abuse do amarelo, que proporciona uma energia de aura iluminada. Ritual semanal: nas quartas-feiras, coloque um copo com água e sal grosso à luz do sol por 30 minutos, pedindo cura e libertação.

nas quartas-feiras, coloque um copo com água e sal grosso à luz do sol por 30 minutos, pedindo cura e libertação. Salmos e orações: O Salmo 19 pode ser lido antes de dormir ou ao finalizar o seu dia, como agradecimento pelo dia iluminado por Rafael.

A influência de Gabriel promove proteção emocional e aguça a intuição dos cancerianos (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Câncer

Gabriel é considerado o anjo de Câncer, envolve-nos em sua luz acolhedora, trazendo consigo proteção emocional e intuição afiada. Por ser um guia celestial de acolhimento, ele nos abraça nos momentos mais delicados, oferecendo um refúgio para nossas emoções.

Esse anjo tem a energia essencial para quem busca compreender e lidar com suas próprias emoções. A sua influência promove proteção emocional e aguça a intuição, guiando os nativos em suas jornadas emocionais.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: rosa. Essa fragrância suave desperta a sensibilidade e promove paz.

rosa. Essa fragrância suave desperta a sensibilidade e promove paz. Cristais: o quartzo é considerado purificador, além de intensificar a intuição e a conexão emocional.

o quartzo é considerado purificador, além de intensificar a intuição e a conexão emocional. Cores: use tons prateados ou brancos, pois refletem a luminosidade lunar e pacífica de Câncer.

use tons prateados ou brancos, pois refletem a luminosidade lunar e pacífica de Câncer. Ritual semanal: nas segundas-feiras, borrife água de pétalas de rosas no ambiente para atrair paz e auxílio espiritual.

nas segundas-feiras, borrife água de pétalas de rosas no ambiente para atrair paz e auxílio espiritual. Salmos e orações: ler o Salmo 34 no decorrer da semana ajuda a sintonizar sua alma com a compaixão e a intuição inspiradora de Gabriel.

O anjo Miguel inspira os leoninos a liderarem com coragem e autenticidade (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Leão

Miguel é o anjo corajoso de Leão, sempre irradiando energia de liderança, coragem e proteção. Traz inspiração aos leoninos para expressarem sua verdadeira essência com ousadia e determinação. Como protetor, ele é crucial para aqueles que buscam realizar suas ambições com confiança, sempre guiando na busca da autoexpressão, inspirando leoninos a liderarem com coragem e autenticidade.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: mirra. Uma fragrância que eleva a espiritualidade , a autoconfiança e a coragem.

mirra. Uma fragrância que eleva a , a autoconfiança e a coragem. Cristais: olho de tigre. Cristal de tonalidade única que traz proteção e fortalecimento pessoal.

olho de tigre. Cristal de tonalidade única que traz proteção e fortalecimento pessoal. Cores: opte por acessórios dourados ou roupas laranjas, pois impulsionam a energia solar e promovem brilho interior.

opte por acessórios dourados ou roupas laranjas, pois impulsionam a energia solar e promovem brilho interior. Ritual semanal: nas quintas-feiras, borrife seu perfume predileto mentalizando sempre que seu dia será brilhante e especial.

nas quintas-feiras, borrife seu perfume predileto mentalizando sempre que seu dia será brilhante e especial. Salmos e orações: deixe a página do Salmo 91 aberta sobre o ambiente de trabalho, essa oração invoca a proteção e liderança de Miguel em sua jornada diária.

A energia de Rafael é vital e importante para os virginianos que buscam cultivar um estilo de vida saudável e equilibrado (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Virgem

Rafael, o anjo da cura de Virgem, traz consigo uma energia de purificação e sabedoria. Ele nutre a busca por mente e corpo saudáveis, oferecendo orientação nos caminhos da autenticidade e do equilíbrio.

A energia de Rafael é vital e importante para os virginianos que buscam cultivar um estilo de vida saudável e equilibrado. Por ser o guardião da purificação e cura, sempre apoia na jornada em direção à sabedoria interior.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura.

manjericão. Uma fragrância que estimula a purificação e a cura. Cristais: amazonita. Esse é um cristal fabuloso que fortalece a saúde física e mental.

amazonita. Esse é um cristal fabuloso que fortalece a saúde física e mental. Cores: use peças em tons de verde-escuro, que trazem e transcendem uma energia terapêutica e curativa.

use peças em tons de verde-escuro, que trazem e transcendem uma energia terapêutica e curativa. Ritual semanal: tire as sextas-feiras para ouvir mantras e frequências de cura, abrindo seu espírito para a libertação.

tire as sextas-feiras para ouvir mantras e frequências de cura, abrindo seu espírito para a libertação. Salmos e orações: recite o Salmo 103 ao deitar-se. Essa prece invoca a cura e a sabedoria de Rafael para guiar seus passos.

Anael é favorável espiritualmente para os librianos, pois promove o amor verdadeiro e orienta na tomada de decisões justas (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Libra

Anael é o anjo da harmonia de Libra. Sua aura de amor e justiça inspira a busca por equilíbrio, relacionamentos harmônicos e decisões justas. Ele é favorável espiritualmente para os librianos que buscam harmonia em suas vidas e relacionamentos, pois promove o amor verdadeiro e orienta na tomada de decisões.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: maçã com canela. Uma fragrância suave que intensifica a energia amorosa.

maçã com canela. Uma fragrância suave que intensifica a energia amorosa. Cristais: turmalina rosa. Poderoso cristal que amplifica a confiança e a compreensão no amor.

turmalina rosa. Poderoso cristal que amplifica a confiança e a compreensão no amor. Cores: vista-se com tons suaves de azul ou rosa, refletindo paz e equilíbrio para seu dia.

vista-se com tons suaves de azul ou rosa, refletindo paz e equilíbrio para seu dia. Ritual semanal: nas sextas-feiras, leve no seu bolso 3 sementes de maçã para fortalecer sua confiança.

nas sextas-feiras, leve no seu bolso 3 sementes de maçã para fortalecer sua confiança. Salmos e orações: tire um tempo no seu dia para ler e refletir o Salmo 37, sintonizando sua alma com a energia amorosa e justa de Anael.

Azrael fortalece os escorpianos com uma vibração energética de transformação e renovação espiritual (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Escorpião

Azrael é o anjo da transformação de Escorpião. Com sua energia de renascimento e proteção espiritual, ele orienta nos momentos de intensidade emocional, oferecendo a força necessária para atravessar as profundezas da alma.

Ele fortalece os escorpianos com uma vibração energética de transformação e renovação espiritual. Seu poder ajuda nos processos de autotransformação e oferece proteção em meio às jornadas emocionais intensas.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: mirra. Utilize essa poderosa fragrância para elevar a espiritualidade e a purificação.

mirra. Utilize essa poderosa fragrância para elevar a espiritualidade e a purificação. Cristais: obsidiana negra promove proteção e transformação vital.

obsidiana negra promove proteção e transformação vital. Cores: vista-se com tons profundos de roxo ou preto para atrair intensidade e sobriedade conectiva.

vista-se com tons profundos de roxo ou preto para atrair intensidade e sobriedade conectiva. Ritual semanal: nas segundas-feiras, escreva em papel com caneta preta o que gostaria de renovar. Depois, queime mentalizando o renascer pelas cinzas.

nas segundas-feiras, escreva em papel com caneta preta o que gostaria de renovar. Depois, queime mentalizando o renascer pelas cinzas. Salmos e orações: leia o Salmo 34 sempre ao anoitecer, mentalizando e pedindo transformação e proteção espiritual de Azrael.

Saquiel é o anjo aliado que orienta os sagitarianos nas buscas espirituais (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Sagitário

Saquiel é o anjo inspirador de Sagitário, sempre trazendo consigo a energia de aventura, de expansão de consciência e de orientação espiritual. Ele acende a chama da busca espiritual, oferecendo sabedoria nas jornadas além dos horizontes, sendo crucial para os sagitarianos que buscam inspiração e expansão em suas vidas. É grande aliado que orienta nas buscas espirituais, proporcionando um caminho iluminado para o crescimento pessoal.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: o sândalo é conhecido como o bálsamo do perdão, estimulante espiritual e incenso sagrado.

o sândalo é conhecido como o bálsamo do perdão, estimulante espiritual e incenso sagrado. Cristais: labradorita. Cristal que protege a aura, intensifica a intuição e a sabedoria espiritual.

labradorita. Cristal que protege a aura, intensifica a intuição e a sabedoria espiritual. Cores: vista-se com tons de azul-claros, que representam o mundo espiritual e suas conexões.

vista-se com tons de azul-claros, que representam o mundo espiritual e suas conexões. Ritual semanal: Às quintas-feiras, procure um lugar silencioso e medite por 10 minutos, mentalizando paz interior.

Às quintas-feiras, procure um lugar silencioso e medite por 10 minutos, mentalizando paz interior. Salmos e orações: após a meditação, leia o Salmo 143, que invoca a orientação e a inspiração espiritual de Saquiel.

A energia de Cassiel traz conexão fundamental para os capricornianos que buscam atingir suas metas com disciplina e perseverança (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Capricórnio

Cassiel, considerado o anjo disciplinado de Capricórnio, traz consigo a energia de disciplina, perseverança, estrutura e orientação para suporte nos caminhos da construção sólida e da realização pessoal.

A energia de Cassiel traz conexão fundamental para os capricornianos que buscam atingir suas metas com disciplina e perseverança, além de trazer auxílio nas jornadas em direção ao sucesso, fornecendo uma base sólida para as realizações.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: patchouli. Uma maravilhosa fragrância que estimula a estabilidade e a disciplina.

patchouli. Uma maravilhosa fragrância que estimula a estabilidade e a disciplina. Cristais: ônix. Esse cristal intenso traz equilíbrio e fortalecimento pessoal.

ônix. Esse cristal intenso traz equilíbrio e fortalecimento pessoal. Cores: vista-se com tons de marrom e cinza, que trazem mais seriedade e sensação de integridade.

vista-se com tons de marrom e cinza, que trazem mais seriedade e sensação de integridade. Ritual semanal: nas sextas-feiras, anote suas metas. Ao finalizar um ciclo semestral, confira e veja quais foram concluídas.

nas sextas-feiras, anote suas metas. Ao finalizar um ciclo semestral, confira e veja quais foram concluídas. Salmos e orações: leia e faça uma reflexão sobre o Salmo 90. Ele te ajudará a buscar a disciplina e a orientação de Cassiel em sua jornada.

A energia de Uriel traz para os aquarianos visões mais amplas, criatividade e envolvimento em causas humanitárias (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Aquário

Uriel é o anjo iluminado de Aquário. Traz energia de iluminação, visão de futuro, criatividade e ajuda humanitária. Sua luz atua sobre as possibilidades futuras, inspirando inovação e compaixão.

A energia dele traz para os aquarianos visões mais amplas, criatividade e envolvimento em causas humanitárias, proporcionando orientação nas jornadas em direção a um futuro mais luminoso e conectado.

Dicas para conexão com o anjo

Incenso: alecrim. Poderoso contra más energias e estimula a clareza mental e espiritual.

alecrim. Poderoso contra más energias e estimula a clareza mental e espiritual. Cristais: sodalita, ligada ao espiritual, ela amplia a intuição e a comunicação.

sodalita, ligada ao espiritual, ela amplia a intuição e a comunicação. Cores: use tons de azul elétrico, que trazem originalidade e alegria para seu cotidiano.

use tons de azul elétrico, que trazem originalidade e alegria para seu cotidiano. Ritual semanal: às terças-feiras, coloque uma flor de lavanda na fronha do travesseiro para atrair paz e iluminação.

às terças-feiras, coloque uma flor de lavanda na fronha do travesseiro para atrair paz e iluminação. Salmos e orações: recite o Salmo 139 ao acordar, mentalizando a iluminação e a ajuda humanitária de Uriel.

Asariel é essencial para os piscianos por trazer aprofundamento na sua intuição (Imagem: Vadim Sadovski | Shutterstock)

Peixes

Asariel, o anjo intuitivo de Peixes, possui energia de compaixão, cura emocional e conexão espiritual. Ele é o guia celestial que envolve em sua aura de suavidade, orientando nos mares emocionais e espirituais. Ele é essencial para os piscianos por trazer aprofundamento na sua intuição e por ajudar a encontrar cura emocional e fortalecer a conexão espiritual, sendo um maravilhoso guia nas águas profundas da alma.

Dicas para conexão com o anjo