Aquário é o décimo primeiro signo do zodíaco. Fixo por natureza, é regido por Urano e rege a Casa 11 do Mapa Astral. Suas pedras são Turquesa e Sodalita, e o seu elemento é o Ar, o que torna a mulher de Aquário inteligente, determinada, teimosa e rebelde.

Essa nativa é muito esperta, observa e repara em tudo, mas nem sempre presta atenção. Aprecia bens materiais, conforto e luxo. Não costuma demonstrar muito os sentimentos românticos. Gosta de viver os desejos e é mais desapegada.

A seguir, confira outras 6 curiosidades sobre a mulher do signo de Aquário!

1. Uma grande lutadora

A astróloga Thaís Mariano comenta que, apesar de ser representada pela racionalidade, essa nativa reconhece o bem coletivo como mais importante do que o individual. “Costuma estar sempre envolvida em movimentos feministas ou de qualquer outra ordem que vise quebrar padrões e trazer um olhar mais progressista para a sociedade”, afirma.

2. Preza pela liberdade

Forte, independente e com ideias originais, a mulher de Aquário costuma prezar pela liberdade. “[As aquarianas] aparecem comumente em dois tipos diferentes: uma voltada para si, em que emprega toda a sua autodisciplina e dedicação para o âmbito pessoal, e outra que despende seu olhar idealista para a sociedade. De qualquer modo, a motivação da aquariana está sempre ligada aos próprios princípios e ideais”, revela Thaís Mariano.

3. Carinhosa e ciumenta

Aquarianas têm a fama de serem desapegadas, mas isso não é verdade. Quando amam, são superfiéis, carinhosas e muito ciumentas. Elas tentam a qualquer custo não demonstrar alguns sentimentos, justamente por terem em seu aspecto a coisa da frieza e, com isso, preferem não deixar a fragilidade exposta.

As aquarianas tendem a ter dificuldade de expressar o que estão sentindo (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

4. Tem dificuldade em se expressar

Segundo Thais Mariano, mulheres de Aquário possuem certa dificuldade para expressar o que sentem. “Farão isso de maneiras diferentes do previsto, originais e a seu próprio modo e tempo. Com a grande necessidade de liberdade que possuem, também têm dificuldade de estabelecer um relacionamento”, conta a astróloga.

5. Determinada e competente

Inteligentes por natureza, as aquarianas têm o dom da criatividade. Em situações emergenciais, elas sempre dão um jeito de conseguir o que querem. São pessoas generosas e gostam de cuidar do outro. Não falam com qualquer um sobre seus sentimentos profundos. Só abrem o coração se tiverem um forte laço de amizade.

6. Não liga para a opinião alheia

De acordo com a astróloga, as nativas de Aquário são imprevisíveis e não costumam se importar com opiniões alheias ou críticas. Logo, em alguns casos, agem de forma grosseira ao receber um comentário negativo sobre a sua vida.