Aprenda a identificar o signo de cada Casa Astrológica no Mapa Astral

Para verificar qual signo rege cada uma das 12 casas zodiacais, primeiramente é necessário ter o Mapa Natal em mãos. Ele pode ser gerado por meio de um astrólogo profissional ou gratuitamente em sites de Astrologia. Para isso, é necessário informar sua data, horário exato e local de nascimento.

Após ter o Mapa em mãos, é preciso analisar a mandala que representa o céu no momento em que você nasceu. Ela é dividida em 12 partes, ou 12 casas astrológicas, numeradas ao centro. Na parte externa, temos a roda zodiacal, contendo os 12 signos.

As linhas pretas, que partem do centro até a faixa zodiacal, são as chamadas Cúspides de casas. Elas demarcam o início de cada uma das 12 casas astrológicas. O ponto exato em que a cúspide toca a faixa zodiacal é o que devemos analisar para verificar o signo correspondente àquela casa, ou podemos dizer o signo que está sendo “recebido” por aquela casa.

No exemplo abaixo, a Cúspide que marca o início da Casa 1 está cortando exatamente sobre o signo de Aquário. A Casa 2 está cortando exatamente no início do signo de Peixes. A Casa 3 está cortando no final do signo de Peixes. E, assim, sucessivamente.

Mapa Astral (Imagem: astro.com | Marcela Barquet de Oliveira)

Casas astrológicas vazias

O tamanho das casas varia de acordo com a posição geográfica de nascimento, e, portanto, é normal que existam casas maiores e menores para cada pessoa. Dessa forma, também é normal que algumas pessoas tenham duas ou mais casas cortando no mesmo signo e signos que estejam “ilhados”, isto é, sem serem cortados por nenhuma casa. Nestes casos, devemos sempre considerar que a casa que abriga o signo, mesmo sem tocar ou cortar a faixa zodiacal, está recebendo a influência do Sol naquele momento.

No exemplo, é o caso do signo de Áries e Libra. Estes signos estão localizados entre duas cúspides, mas nenhuma toca exatamente em sua faixa e extensão. No entanto, sempre que o Sol transitar por estes signos, poderíamos dizer que, no caso deste Mapa, a influência será sentida nas casas 3 e 9, respectivamente.

Por oraculista e taróloga Marcela Barquet de Oliveira