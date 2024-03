Horóscopo chinês: conheça as características do signo de Dragão

O Dragão é o quinto signo do Horóscopo Chinês. No zodíaco, corresponde a Áries. Com polaridade Yang, ele é regido pelo planeta Júpiter. O elemento dos nativos de Dragão é a madeira, a pedra é a jaspe verde, a flor é lótus, o metal é o ferro, a erva, o alecrim, o aroma é lavanda, a cor é o vermelho e o número da sorte é o 8.

“O nativo de Dragão tem muita vitalidade e uma forma de viver mais extravagante. Ele se coloca com certa altivez nos processos ordinários”, explica Adriana Di Lima, consultora e professora de Astrologia Oriental Chinesa.

Ano do Dragão

Na astrologia chinesa, 2024 é o ano do signo do Dragão, que simboliza a energia e a mudança. Devido ao espírito inovador do signo, o período é associado a grandes realizações e transformações, tanto para os nativos quanto para os que estão ao seu redor.

No entanto, como a energia de constituição do Dragão é muito intensa, a fase regida por ele também pode ser de desafios. Permanecer equilibrado e focado é essencial durante o período para manter o equilíbrio físico e emocional, aproveitando suas habilidades e recursos para alcançar objetivos.

Quem são os nativos de Dragão?

Os nativos de Dragão são as pessoas nascidas nas seguintes datas:

16/02/1904 a 03/02/1905;

03/02/1916 a 22/01/1917;

23/01/1928 a 09/02/1929;

08/02/1940 a 26/01/1941;

27/01/1952 a 13/02/1953;

13/02/1964 a 01/02/1965;

31/01/1976 a 17/02/1977;

17/02/1988 a 05/02/1989;

05/02/2000 a 24/01/2001;

23/01/2012 a 09/02/2013;

10/02/2024 a 28/01/2025.

Se você nasceu entre 7h e 9h, o seu ascendente é o Dragão.

Como são os nativos de Dragão

Segundo o astrólogo e numerólogo Victor Souza, os nativos de Dragão estão sempre de olho no futuro. “Inquietos, rejeitam a rotina e assumem uma postura de aventureiros e desbravadores, jamais se intimidam com obstáculos ou com empecilhos”, explica.

Ainda de acordo com o profissional, os nativos deste signo costumam superar os desafios com avidez. “Para o Dragão, que tem uma crença inabalável em sua própria capacidade, não existe a palavra “impossível”, completa.

Os nativos do Dragão tem um alto senso de responsabilidade (Imagem: Seeshock | Shutterstock)

Características marcantes

Uma das virtudes dos nativos do Dragão é o alto senso de responsabilidade. Além disso, conforme Victor Souza, eles costumam gostar de aventura. “Possuem uma inquietação natural dos pioneiros e desbravadores e um espírito dinâmico e ativo”, afirma.

Aspectos que precisam desenvolver

Como os demais signos do Horóscopo Chinês, o nativo de Dragão também possui características que precisa desenvolver. “As pessoas do signo de Dragão são conhecidas pela insatisfação permanente com tudo e com todos e pela natureza temperamental. Por isso, elas são capazes de atos impensados e arriscados”, conta Victor Souza.

Como são os nativos de Dragão nas relações?

De acordo com Victor Souza, o temperamento incansável do signo do Dragão também se manifesta no campo amoroso. Por isso, esse é um dos signos mais sedutores. “Popular e protetor, o Dragão também tem a presença sempre disputada por familiares e por amigos”, finaliza.