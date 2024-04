4 dicas para lidar com Mercúrio retrógrado em Áries

Mercúrio estará retrógrado em Áries entre 1 e 25 de abril de 2024. Neste ano, essa é a segunda vez que o planeta faz esse tipo de movimento. Com isso, a energia do astro pode influenciar diversos aspectos da nossa vida, especialmente a comunicação.

A consultora esotérica da iQuilibrio, Tatiana Marinho, comenta que este aspecto afetará as interações como um todo. “Tanto as interações online, como por meio das nas redes sociais e na escrita, quanto nas comunicações verbais e expressões corporais teremos mudanças. Para esse período, esperamos uma comunicação mais impulsiva, intensa e independente, o que pode levar a mal-entendidos e conflitos nos relacionamentos se não nos policiarmos”, alerta.

Por isso, a seguir, confira algumas dicas da Tatiana Marinho para lidar melhor com as energias do Mercúrio retrógrado em Áries!

1. Atenção aos detalhes

A atenção precisa estar redobrada neste período, principalmente no ambiente de trabalho. Além disso, antes de tomar as decisões no âmbito profissional, é fundamental considerar se ela deve ser tomada individualmente ou em grupo, já que Áries tende a agir de forma autônoma. Isso porque refletir sobre o impacto das escolhas pode evitar conflitos. Ademais, ao lidar com documentos, contratos e e-mails, é aconselhável respirar fundo antes de responder, garantindo uma comunicação clara e precisa.

Por causa do movimento de Mercúrio, é importante tomar cuidado com o gasto desnecessário de dinheiro (Imagem: 24K-Production | Shutterstock)

2. Cuidado com gastos desnecessários

Durante o período de Mercúrio retrógrado em Áries, a comunicação torna-se impulsiva e independente. É importante estar atento, especialmente ao fazer compras online. Antes de clicar em “comprar”, questione-se se realmente deseja ou precisa do item. Essa regra também se aplica às lojas físicas, como no supermercado. Experimente levar uma lista com tudo que realmente necessita e tentar não comprar além do que precisa.

3. Procure revisar decisões passadas

É importante lembrar que um planeta retrógrado é um pedido de revisão e reforço de atenção, pois Mercúrio está passando pela segunda vez no mesmo local. Sendo assim, procure rever decisões do passado. Se algo não faz mais sentido, ou se um sonho ou desejo mudou, é hora de traçar novos rumos.

4. Novos projetos em foco

Mercúrio retrógrado é um ótimo período para começar novos projetos. A energia que traz reflexão e atenção redobrada, pode trazer à tona a criatividade para começar novos desafios. Mas claro, sempre pensando bem antes de enfrentar uma nova empreitada, principalmente pelos próximos dias.

Por Alice Veloso