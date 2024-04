Confira as previsões de abril para o signo de Áries

No início do mês, a tendência será que o seu brilho pessoal esteja em alta, assim como a sua habilidade para se comunicar, absorver novas ideias, realizar mudanças de forma leve e compreender outras formas de pensar. Será um bom momento para conhecer novas pessoas e para transitar em locais que possam te ensinar algo novo.

Apesar disso, poderá se confundir e não ter muita clareza em suas ações, se atrapalhando e agindo no calor das emoções devido a fantasias e ilusões. Portanto, atente-se a essas questões, se concentre e tenha cautela. Além disso, se dedique ao desenvolvimento da espiritualidade. Assim, conseguirá ter mais clareza sobre o que ocorre em seu interior.

Ainda Neste mês, direcione o seu foco, coragem e determinação para compreender e conhecer a si. Desse modo, poderá colher bons resultados e viver um período de avanço que te levará a grandes realizações.

Período de recomeços no amor

Após uma fase de encerramentos no setor afetivo, um novo ciclo se iniciará. Você terá mais disposição para conquistar alguém e para se dedicar ao amor. Ao mesmo tempo, a tendência será que perceba a importância de se valorizar e construir um relacionamento mais sólido com a sua autoestima. No início do mês, atente-se à propensão a criar muita expectativa. Afinal, poderá se frustrar, bem como se deixar levar por ilusões e idealizações. Depois, você contará com uma dose extra e flexibilidade, o que te ajudará a se abrir para novas ideias e melhorar a sua comunicação com o outro.

O ariano terá mais energia e disposição para trabalhar em abril (Imagem: N.Petrosyan | Shutterstock)

Fase agitada no trabalho e nas finanças

A tendência será que tenha mais energia e disposição para batalhar por suas conquistas pessoais e por sua autonomia. Com isso, poderá se dedicar ao trabalho e às finanças. Será um bom momento para diversificar ou empreender em um projeto que já vinha planejando. Contudo, será importante que busque direcionar essa energia de forma consciente. Caso contrário, tenderá a se envolver em diversos projetos, não conseguindo colocar as suas ideias em prática. Por volta do dia 20, você entrará em uma fase importante para organizar o setor financeiro. No entanto, se prepare para possíveis reviravoltas.

Por astróloga Thaís Mariano