Veja as previsões do Horóscopo Chinês para abril de 2024

Assim como o ano de 2024, o mês de abril também será regido pela energia do Dragão. Segundo Tery Kanakura, consultora de Feng Shui e Astrologia Chinesa, esse animal traz uma reflexão sobre as responsabilidades que cada um deverá ter sobre si. “Compreender isso nos torna mais respeitosos em relação a nós mesmos e em relação aos demais”, acrescenta.

Ademais, a energia do Dragão convida a todos a refletir sobre a necessidade de autonomia. Conforme a especialista, tanto o mês de abril quanto o ano de 2024 poderão ser difíceis para o Cão devido à dependência que ele apresenta na construção da autoestima, autorrespeito e autoaceitação.

A seguir, Tery Kanakura conta quais são as tendências para os nativos dos 12 signos em abril. Confira!

Rato

Pessoas do signo de Rato receberão um convite para o amadurecimento (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O Rato, muitas vezes, apresenta um foco voltado para o setor profissional. Nesse ambiente, costuma desenvolver habilidades naturais relacionadas à competitividade e à eficiência. De modo geral, é orientado para o lucro e para a independência, podendo negligenciar o talento ou a segurança.

Em abril, as pessoas que nasceram no ano do Rato irão receber um convite para amadurecer. Esse período poderá ser denso e cansativo, mas necessário para o crescimento.

Búfalo

Os nativos de Búfalo terão suas feridas expostas em abril (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O Búfalo é considerado o signo mais estável do Horóscopo Chinês, o que o torna resistente às mudanças necessárias. No corpo físico, essa característica pode trazer problemas para as articulações. Ademais, esse animal é organizado e trabalhador, sempre se direcionando para rotinas que demandam empenho e conseguindo alcançar as próprias metas.

Neste mês, as pessoas que nasceram no ano do Búfalo terão expostas as suas feridas mais profundas. Contudo, isso só irá ocorrer para que elas possam ser curadas.

Tigre

O mês de abril será de desafios para o nativo de Tigre (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A instabilidade é uma das qualidades mais evidentes no Tigre. Os altos e baixos marcam a sua vida, principalmente no que se refere às finanças e aos patrimônios. Esses desequilíbrios afetam a todos que rodeiam os nativos desse animal, pois eles apresentam dificuldades para administrar as economias e tentam compensar suas frustrações com bens desnecessários.

Em abril, as pessoas que nasceram no ano do Tigre vivenciarão uma fase de muitos desafios, especialmente no que diz respeito aos relacionamentos.

Coelho

Em abril, o Coelho viverá restrições relacionadas às ambições (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O Coelho costuma ser pacífico e cortês, o que o torna atencioso e protetor. Porém, ele pode fugir de situações necessárias ao seu crescimento. Ao longo deste mês, todos que nasceram em qualquer ano do Coelho vivenciarão restrições relacionadas às ambições. Com isso, será preciso mais fé e dedicação para concretizar os objetivos.

Dragão

O nativo de Dragão será beneficiado com a energia do mês de abril (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Autonomia e individualidade são qualidades essenciais do Dragão. Todavia, ele precisa tomar cuidado para não se tornar egoísta e orgulhoso. Inclusive, esse animal apresenta tais aspectos quando passa a se considerar mais importante que os demais.

As pessoas que nasceram em qualquer ano do Dragão serão muito beneficiadas neste mês. Afinal, elas apresentarão a independência necessária para caminharem sozinhas, sendo esta uma postura que todos precisam desempenhar em algum momento da vida.

Serpente

Em abril, a Serpente precisará direcionar melhor a sua inteligência (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A Serpente, signo mais intuitivo do Horóscopo Chinês, é conhecida pela astúcia e rapidez de raciocínio. Entretanto, quando mal direcionadas, tais características podem fazer com que esse animal se torne traiçoeiro e desonesto, atraindo a desconfiança das pessoas que convivem com ele. Ao longo deste mês, os nativos da Serpente precisarão lapidar a virtude na intenção de direcionar melhor a inteligência.

Cavalo

Em abril, o Cavalo precisará usar a sua agilidade mental (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Popular e comunicativo, o Cavalo costuma ser imprudente em alguns momentos. Se bem direcionado, esse animal pode alcançar grandes objetivos, especialmente relacionados ao setor financeiro. Para garantir que este mês traga as bênçãos esperadas, os nativos do Cavalo deverão utilizar a persistência e a agilidade mental.

Cabra

Em abril, a Cabra precisará desenvolver mais a sua disciplina (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O excesso de sensibilidade da Cabra faz com que ela se torne mais vulnerável em um ano que pede objetividade e disciplina. Os jogos mentais desse animal também são malvistos, podendo trazer muitos prejuízos. O mês de abril irá beneficiar aqueles dotados de planejamento estratégico e disciplina, qualidades estas que a Cabra precisa desenvolver.

Macaco

O Macaco precisará desenvolver uma autoestima mais sólida neste mês (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Autoconfiante e autocentrado, o Macaco precisa tomar cuidado para não se tornar narcisista. Isso ocorre quando ele olha demais para si e desconsidera as qualidades e necessidades alheias. Neste mês, os nativos do Macaco precisarão desenvolver uma autoestima sólida e inabalável, além de uma compaixão incondicional pelo próximo. Desse modo, eles trarão sorte para si e para os demais.

Galo

O Galo precisará dominar a sua agressividade neste mês (Imagem: Katyau | Shutterstock)

Extremamente crítico, o Galo precisa desenvolver a compreensão e a aceitação para conviver com as suas imperfeições e com as dos outros. Se não melhorar essas habilidades, sofrerá constantemente com as críticas. Caso saibam utilizar a disciplina e dominar a agressividade, os nativos do Galo poderão se beneficiar muito neste mês.

Cão

Em abril, o Cão precisará desenvolver a sua autonomia (Imagem: Katyau | Shutterstock)

A necessidade de agradar a todos torna o Cão o animal mais dependente, carente e inseguro do Horóscopo Chinês. Todos esses sentimentos escondem o forte desejo de ser aceito. Desenvolver a autonomia será fundamental para que os nativos do Cão possam enfrentar o mês de abril.

Javali

O nativo de Javali poderá não concluir todas as suas atividades neste mês (Imagem: Katyau | Shutterstock)

O Javali está em constante transformação. Por um lado, isso é algo positivo, pois se trata de um constante aprimoramento. Por outro, é negativo devido às dificuldades em concluir o que começou. O foco na mudança poderá fazer com que os nativos do Javali não concluam as atividades iniciadas, o que trará inúmeras frustrações neste mês.