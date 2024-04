Confira as previsões do tarot para abril de 2024

O tarot é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento, reflexão e orientação. Utilizado há séculos, ele oferece ideias sobre o presente, desafios futuros e orientações para os novos ciclos, incluindo as previsões para o mês de abril. Regido pelo fogo dos arianos, as cartas revelam que o período promete ser de muita força, impulsividade e ação para todos os nativos.

Por isso, a seguir, confira as previsões do tarot para os 12 signos do zodíaco!

Áries – 8 de Ouros

O mês do aniversariante será regado de oportunidades de trabalho, dedicação e esforço. Por isso, aproveite para focar em seus projetos, pois novas portas se abrirão para você devido à sua dedicação.

Touro – O Imperador

Em abril, o taurino poderá administrar melhor o seu tempo (Imagem: Macrovector | Shutterstock)

Este mês fala sobre resolver questões que você deixou de lado e sobre o poder que está em suas mãos. Por isso, procure administrar melhor o seu tempo e dedique-se mais a si.

Gêmeos – A Torre

Se sente que as coisas estão meio paradas para você, neste mês tudo se transformará. Chegou o momento de parar de procrastinar e cortar os laços com aquilo que não serve mais para você.

Câncer – 7 de ouros

A entrada do mês será amena e tranquila para você, tanto que as cartas pedem paciência. Controle mais sua ansiedade e não tenha tanta pressa. O período será de introspecção e reflexão; por isso, busque ter paciência.

Leão – 4 de paus

Aquilo que o leonino mais quer poderá se tornar realidade (Imagem: Macrovector | Shutterstock)

Chegou o momento de celebrar! Algo que você deseja poderá se tornar realidade neste mês. Aproveite para desfrutar das boas energias do momento e celebrar sua vitória.

Virgem – 7 de Espadas

Abril será dedicado a revelação, em que você deverá tomar cuidado com quem se relaciona para não ser enganado(a). Muitas máscaras cairão. Por isso, cuidado e siga a sua intuição.

Libra – 2 de paus

Uma mudança positiva vem ao seu caminho falando sobre viagens, novas oportunidades e mudanças. Por isso, aproveite para se direcionar para o novo e se conectar às novas energias. Abra o seu coração e permita-se.

Escorpião – 9 de espadas

Uma frustração poderá afetar o escorpiano em abril (Imagem: Macrovector | Shutterstock)

Uma frustração pode surgir em abril e as cartas já deixam você avisado. Busque não criar tantas expectativas em relacionamentos que desconfia. Use sua intuição ao seu favor. Deixe esta nuvem de confusão e preocupações passar.

Sagitário – A Lua

O período será regado por emoções e sentimentos. Aproveite a energia para se conectar com o seu eu interior, com a sua espiritualidade e pegar leve com a autocobrança. A Lua vem trazendo paz e serenidade para você.

Capricórnio – Os Enamorados

A energia deste mês será quente e envolvente. Procure estar ao lado de quem você ama ou deseja, novos relacionamentos também poderão surgir. No caso de dúvidas, siga seu coração e não se reprima.

Aquário – 3 de espadas

Uma frustração poderá abalar o aquariano Imagem: Macrovector | Shutterstock)

Uma frustração surge logo no início do mês, apenas como um aviso. Você será forte o suficiente para superar e lembrar o que realmente vale a pena em seu caminho. Busque focar em seus estudos e olhe mais para si.

Peixes – A morte

Cortes energéticos são necessários, indicando términos de relacionamentos e novos ciclos. Aproveite para planejar o novo, olhar mais para seu coração e cuidar mais de suas próprias energias. Algo em breve surgirá para você.

Por astrólogo e tarólogo Victor Valentim