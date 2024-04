Alguns signos do zodíaco podem ter uma sintonia especial entre si devido às características compartilhadas que favorecem a relação. Isso pode se manifestar por meio de uma compreensão intuitiva mútua, interesses similares ou uma comunicação fluida. Dessa maneira, essas conexões astrológicas podem contribuir para relacionamentos mais harmoniosos e gratificantes, pois oferecem uma base sólida para uma parceria equilibrada e enriquecedora.

Abaixo, confira 8 signos que possuem mais sintonia no zodíaco!

1. Áries e Libra

As características dos nativos de Áries e Libra se complementam (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Segundo a astróloga Thaís Mariano, as pessoas do signo de Áries são corajosas, espontâneas e competitivas, enquanto os nativos de Libra são bastante racionais e cautelosos, o que favorece o relacionamento entre eles, pois os signos são opostos complementares, ou seja, encontram no outro as características que precisam equilibrar.

2. Touro e Câncer

Os nativos de Touro e Câncer buscam estabilidade emocional (Imagem: patternlover | Shutterstock)

As pessoas de Touro buscam estabilidade emocional, relações sólidas e estáveis. “Analisam tudo com o seu senso de realidade antes de se comprometerem e são muito responsáveis com os acordos que fizerem”, diz a astróloga. Assim, se dão muito bem com os nativos de Câncer, que são românticos, movidos pela emoção e capazes de enfrentar qualquer situação pela pessoa amada.

3. Gêmeos e Leão

A dualidade dos geminianos é o que os leoninos buscam (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Os nativos de Gêmeos são marcados pela dualidade. Por isso, as suas emoções e características podem alternar com muita frequência, mas isso não é um problema para os leoninos, que estão sempre em busca de novidades. Logo, a tendência é de muita atração entre os dois, que podem construir um bom relacionamento baseado no equilíbrio.

4. Câncer e Peixes

As pessoas de Câncer e Peixes são pura emoção (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Dois signos regidos pelo elemento Água, Câncer e Peixes são pura emoção. Ambos gostam de receber e dar carinho, são cuidadosos com a pessoa amada e gostam de protegê-la. Assim, o relacionamento entre eles tende a ser bastante equilibrado, pois a comunicação transcende as palavras e um simples abraço diz tudo.

5. Virgem e Capricórnio

Os nativos de Virgem e Capricórnio gostam de ordem (Imagem: patternlover | Shutterstock)

A astróloga Thaís Mariano explica que os virginianos gostam de tudo correto e em seu devido lugar. Portanto, os capricornianos são uma boa sintonia, já que também são extremamente responsáveis, firmes e amam a lei da ordem. Ambos do elemento Terra, eles também tendem a se darem muito bem no dia a dia, mas precisam dosar o excesso de realismo e a falta de romantismo.

6. Escorpião e Touro

Os escorpianos e taurinos possuem grande identificação (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Os nativos de Escorpião são sensuais e misteriosos, e os taurinos encontram nessas características uma forte atração. Ambos têm em comum a possessividade, o ciúme, a determinação, a teimosia e a conexão emocional. Além disso, são opostos complementares, o que gera uma grande identificação e capacidade de aprender um com o outro.

7. Sagitário e Gêmeos

Os nativos de Sagitário e Gêmeos gostam de ser livres (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Segundo a astróloga, os sagitarianos gostam de ser livres e acreditam que a vida precisa ser vivida intensamente, assim como os geminianos. Por isso, a relação entre eles pode fluir muito bem, caso consigam usar as suas características com inteligência, sem as tornar incompatíveis, já que também são signos opostos complementares.

8. Aquário e Áries

As pessoas de Aquário e Áries são aventureiras (Imagem: patternlover | Shutterstock)

Aquário e Áries são signos aventureiros, gostam de independência e tendem a se preocuparem menos com o futuro, o que pode resultar em um bom relacionamento. “[Os aquarianos] podem ter dificuldade em manter relacionamentos mais longos, a não ser que ambos sejam aventureiros e construam uma rotina mais livre. Porém, quando se sente respeitado em sua individualidade e em suas excentricidades, consegue se abrir e se envolver mais profundamente na relação”, explica Thaís Mariano.