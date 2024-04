Horóscopo semanal: previsão dos signos de 22 a 28 de abril de 2024

O Sol em Touro seguirá em conjunção com Vênus e entrará em aspecto tenso com Plutão. Isso indica tendência a desconfortos, o que poderá abalar o que parecia seguro e levar a uma dinâmica de desapego. Medos e inseguranças nos relacionamentos também tenderão a surgir, levando a possíveis rompimentos.

Mercúrio voltará ao seu movimento direto no dia 25 e seguirá em conjunção com Vênus. Isso ajudará a ter mais consciência sobre a forma de se relacionar e o que precisa ser feito para que haja mais equilíbrio na relação. Marte seguirá em conjunção com Netuno no signo de Peixes, o que reforçará a tendência à autocobrança, rigidez de comportamento e a dificuldades para lidar com a realidade. O movimento também será ideal para organizar os sentimentos, encarar os fantasmas internos e lidar com os relacionamentos a partir de uma visão mais realista.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Uma nova fase começará em sua vida. Será o momento de organizar o setor financeiro, bem como de reconhecer e valorizar os recursos que já conquistou, tanto materiais quanto pessoais. Apesar disso, a tendência será que algumas situações te levem a refletir sobre o que precisa desapegar e quais padrões nocivos devem ser quebrados.

Desse modo, poderá encontrar estabilidade dentro do que realmente faz sentido para você. Você tenderá a agir de maneira precipitada e não ter clareza para onde deseja direcionar a sua energia. Com isso, poderá se envolver em confusões e gerar desentendimentos. No caso, procure ter mais cautela em suas ações.

Touro

O taurino viverá um período de mais vitalidade (Imagem: BimXD_JJVoodoo | Shutterstock)

Você viverá um período de mais vitalidade. Contudo, será possível que se depare com situações que afloram medos e feridas internas. Apesar dos desafios, essa será uma oportunidade para ressignificar as suas sombras e seguir seu caminho com mais força e consciência.

Ainda neste período, poderá receber um dinheiro extra de alguém que não esperava. Por fim, esta semana será importante para encarar os medos e lidar com os fantasmas internos, desenvolvendo mais consciência sobre eles. Assim, poderá direcionar melhor as suas ações. Mas, para que tudo dê certo, deverá cuidar da sua energia e se dedicar ao autoconhecimento.

Gêmeos

Período de encerramentos em sua vida. Será a hora de encarar os medos, os fantasmas internos, bem como ressignificar as dores. Assim, conseguirá se libertar dos comportamentos nocivos que te fazem andar em círculos e repetir situações. No setor afetivo, também será uma fase de finalizações. Ao longo do processo, você poderá se confundir, desejar se recolher e organizar os seus sentimentos. No caso, respeite esse movimento, volte o seu olhar para o lado interno e dedique mais tempo às práticas espirituais. Desse modo, tudo ficará mais claro para que possa tomar decisões com consciência.

Câncer

Você focará bastante o setor profissional. Entretanto, a tendência será que se confunda e se envolva em conflitos. Portanto, tenha cautela ao tomar decisões importantes e procure se atentar mais às pessoas ao seu redor. Afinal, elas poderão te enganar ou manipular de alguma forma. Além disso, se concentre em si, cuide das suas emoções e da sua energia. Evite, também, se envolver em conversas que poderão te levar a desentendimento com a equipe de trabalho.

Ainda nesta fase, mudanças e imprevistos poderão ocorrer. Com isso, você tenderá a se abalar de maneira significativa. Apesar dos desafios, esses movimentos serão necessários para que se desapegue de situações que geram sofrimento.

Leão

O leonino passará por uma fase importante no setor profissional (Imagem: BimXD_JJVoodoo | Shutterstock)

Período importante no setor profissional. Será o momento de lidar com as inseguranças que te assombram. Isso porque a tendência será que algumas situações te tirem da zona de conforto e te levem a enfrentar desafios. Porém, serão nesses cenários que encontrará a sua força e o seu potencial para ressignificar os caminhos.

Ainda nesta fase, você se conectará com suas verdades e a coragem para ir em busca da realização dos seus sonhos, o que dará ânimo para enfrentar o que surgir. Por fim, para conseguir batalhar pelo que almeja, direcione bem a sua energia e mantenha os pés no chão.

Virgem

Após um período desafiador, você entrará em uma fase de mais otimismo. No entanto, a tendência será que se depare com inseguranças na hora de realizar os seus sonhos. Inclusive, poderá se questionar sobre o que realmente quer, quais são as suas verdades e o que te impulsiona na vida. Se bem aproveitado, este momento de reflexão tenderá a trazer mais clareza para direcionar a sua energia e se abrir às mudanças.

Ainda nesta semana, você poderá contar com uma dose extra de coragem e determinação para enfrentar sombras e medos. Portanto, a fim de que tudo fique bem, cuide da sua energia e se dedique ao autoconhecimento.

Libra

Ao longo desta semana, você poderá se deparar com as suas sombras de maneira mais significativa. Será importante que não se deixe levar por pensamentos indesejados e pelo pessimismo. No caso, busque compreender os padrões de comportamento que te levam a situações desafiadoras. Além disso, se dedique a acolher os desconfortos e a ressignificar o que viveu, tratando a si com mais generosidade.

No setor afetivo, a tendência será que assuntos do passado venham à tona para que possam ser resolvidos com equilíbrio e consciência. Todavia, atente-se à propensão a agir de forma precipitada, impondo a sua vontade ao outro.

Escorpião

O nativo de Escorpião viverá uma fase agitada na rotina (Imagem: BimXD_JJVoodoo | Shutterstock)

Período de maior dedicação e equilíbrio nas relações. Apesar disso, a tendência será que algumas sombras do passado ressurjam. Para lidar com elas, será necessário olhar para dentro de si, acolher as feridas e buscar compreender os padrões de comportamento que te levam a viver situações desconfortáveis.

Na sua rotina, a fase será de agitação e organização. Portanto, se dedique a encontrar formas de ter tempo para cuidar de si e realizar atividades que lhe tragam prazer em meio ao caos cotidiano. Além disso, aprenda a estabelecer os limites necessários, mas sem entrar em conflitos.

Sagitário

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Será o momento de cuidar da sua rotina e trazer mais alegria para os seus afazeres. Contudo, você também tenderá a se deparar com medos e inseguranças, o que poderá gerar bastante desconfortos e afetar a sua saúde. Logo, o período pedirá para que olhe mais profundamente para o seu cotidiano e perceba do que precisa se desapegar para trazer mais entusiasmo e alegria à sua vida.

No ambiente familiar, os dias serão tensos e recheados de conflitos. Ao mesmo tempo, haverá a oportunidade de encarar segredos e fantasmas que existem em suas memórias e lidar com eles com mais maturidade.

Capricórnio

A tendência será que as conexões familiares e a sua relação com o passado enfrentem uma fase desafiadora. Isso porque as sombras antigas poderão ressurgir e te levar a lugares dolorosos e desconfortáveis dentro de si. Ao longo do processo, será possível que sinta muita insegurança. Entretanto, essa situação será importante para que possa lidar com os medos de maneira mais consciente, ressignificando o que viveu e se desapegando do que lhe traz dor.

No campo social, procure ter cautela nos relacionamentos. Afinal, a propensão a se enganar estará bem presente. Além disso, evite assinar contratos ou fechar acordos importantes, pois poderá haver algum mal-entendido.

Aquário

O aquariano passará por uma fase agitada na vida (Imagem: BimXD_JJVoodoo | Shutterstock)

Vida social agitada nesta semana. Ao mesmo tempo em que buscará aumentar a sua rede de contatos, tenderá a se deparar com situações que geram desconfortos e afloram inseguranças. Por isso, será possível que sinta a necessidade de se recolher e observar os seus sentimentos.

No setor financeiro, o momento pedirá cautela, pois poderá gastar por impulso em algo desnecessário e, assim, se desequilibrar. No caso, procure compreender a melhor forma de lidar com os seus recursos. Além disso, tente observar quais gastos são voltados para suprir carências emocionais ou fugir de situações que geram desconfortos.

Peixes

Nesta semana, procure ter mais cautela em suas ações. Desse modo, conseguirá direcionar a sua energia de forma consciente, evitando desperdiçá-la em situações aleatórias e que não lhe trazem crescimento. Ainda, busque desenvolver mais o senso de realidade, pois assim terá mais consciência do que deseja realizar em sua vida e poderá se libertar dos mecanismos de fuga.

No setor financeiro, a fase será de organização. No entanto, haverá a possibilidade de que alguns imprevistos ocorram, o que irá gerar inseguranças e te fazer gastar mais do que previa. Por outro lado, esse cenário será favorável para desenvolver um plano B, o que poderá gerar uma fonte de renda, trazendo mais segurança.

Por astróloga Thaís Mariano