Aprenda oração para melhorar a conexão entre mãe e filho

É inegável a influência das mães em diversos setores da vida dos seus filhos, e ela pode ultrapassar a barreira do que os olhos podem ver. “É uma experiência que cria uma conexão espiritual única, considerado um vínculo sagrado entre mãe e filho que transcende tempo e espaço, para a espiritualidade”, diz Yara Vieira, consultora esotérica da Astrocentro.

“Além do cuidado físico, as mães além de se representarem como as primeiras professoras, cuidadoras, protetoras e guias dos seus filhos, elas também introduzem tradições religiosas e práticas espirituais, ajudando a desenvolver um senso de conexão com o mundo espiritual”, completa a especialista.

O papel das Mães de Santo

Dentro dos centros espíritas de religiões de matriz africana, por exemplo, Yara comenta sobre a representação das Mães de Santo. “Elas desempenham um papel semelhante às mães carnais, orientando, aconselhando e protegendo suas comunidades espirituais, tanto é que são respeitadas por sua sabedoria e habilidades de cura”, diz.

A oração do Arcanjo Gabriel pode ajudar a fortalecer o vínculo mãe-filho em momentos de conflito (Imagem: Rocketclips, Inc. | Shutterstock)

Todos sabem que ser mãe não é uma tarefa fácil, já que, além de todas as dificuldades, o trabalho materno envolve lidar com influências externas e crises nos relacionamentos com os filhos. Sabendo disso, Yara indica uma oração do Arcanjo Gabriel que pode ajudar a reatar o enlace maternal em momentos de briga e desentendimentos. Confira!

Oração do Arcanjo Gabriel

“Oh, glorioso São Gabriel,

Arcanjo que saudou Nossa Senhora com as palavras:

“Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco”.

Oh poderoso São Gabriel,

Arcanjo que trouxe luz ao mundo

e o tirou das sombras com tua aparição à Virgem de Nazaré.

E então falaste à Virgem Santíssima:

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.

O Filho que nascer de Ti

será também Filho do Altíssimo”.

Arcanjo Gabriel, intercedei por nós junto à Santíssima Virgem,

Mãe de Jesus e Nosso Senhor.

Traga de volta nos meus braços o meu filho (ou mãe),

e traga também o amor que nos uniu

desde o momento onde nossas almas

se conheceram.

Que a luz da fé brilhe em nossos corações!

Nos auxilie a seguir a pureza e humildade das virtudes de Nossa Senhora.

Nos dê força contra os vícios e o pecado.

Arcanjo Divino, São Gabriel

Que a luz da tua mensagem ilumine o meu caminho,

e que ela me traga a notícia das pazes feitas

com esse filho (mãe) que tanto amo.

Oh Arcanjo São Gabriel, rogai por nós!

Ser mãe é ter um papel especial na vida dos filhos, seja em sua vida física ou espiritual. Por isso, lembre-se sempre de agradecer e honrar os sacrifícios e ensinamentos recebidos por esse ser de luz.

Por Fernanda Cezar