Horóscopo semanal: previsão dos signos de 13 a 19 de maio de 2024

O Sol em Touro seguirá em conjunção com Vênus, Júpiter e Urano. Isso indica transformações na forma de lidar com os recursos financeiros e com tudo aquilo que traz segurança. Também será um bom momento para repensar a maneira de utilizar os bens naturais, buscando ações mais conscientes.

Mercúrio em Touro fará aspecto tenso com Plutão, sugerindo um período intenso e importante para reavaliar pensamentos que causam sofrimento e buscar mudanças. Marte se afastará de Netuno e seguirá em Áries, mas sem novos aspectos. Isso sugere tendência a ações precipitadas e impulsivas, mas também um momento propício para encarar os medos e batalhar pelos sonhos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Sua vitalidade estará em alta, assim como a busca por autonomia, independência e conquistas desejadas. Tenderá a sentir mais confiança e segurança em si. Apesar disso, atente-se à propensão a agir de maneira impulsiva, arrogante e agressiva. Afinal, isso poderá te levar a conflitos com mais facilidade e desgastar a sua energia. No caso, aposte na prudência para direcionar as suas ações. No setor financeiro, o período será movimentado. Acontecimentos inesperados poderão gerar despesas, mas, também, ganhos.

Touro

O taurino viverá uma fase propícia para o autoconhecimento (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Você viverá uma fase movimentada e propícia para o autoconhecimento. Terá mais clareza das forças que habitam em si, principalmente de medos e dores que geram comportamentos nocivos. Apesar dos desconfortos, o movimento será necessário para que possa transformar a sua forma de pensar e agir, se desapegando dos sofrimentos.

Ainda nesta semana, algumas mudanças poderão ocorrer. Será um bom momento para se conectar com os seus valores e com o que lhe traz segurança. Além disso, você deverá direcionar a sua energia para encontrar mais prazer, conforto e recursos.

Gêmeos

Após uma fase de encerramentos, você entrará em um novo ciclo. Tudo o que parecia um pouco paralisado começará a fluir. A tendência será que ocorram situações imprevisíveis. Com isso, será importante direcionar a sua energia com clareza e tentar se organizar entre os movimentos e as transformações. Procure focar tudo o que deseja realizar em sua vida e nos trabalhos coletivos. Por fim, você terá mais coragem para se dedicar ao que é realmente relevante para a sua alma.

Câncer

Será o momento de desacelerar e mergulhar em seu interior. Dessa maneira, conseguirá assimilar tudo o que aprendeu e o que precisa ser encerrado. Portanto, procure respeitar esse movimento mais introspectivo, cuide das suas emoções e observe o que acontece internamente.

O setor profissional enfrentará uma fase movimentada. Será uma boa hora para focar no que almeja, bem como para ter mais coragem e determinação em suas ações. Contudo, tenha cautela com a tendência a agir de forma competitiva e autoritária, pois poderá entrar em conflitos.

Leão

O leonino viverá uma fase importante para se conectar com os seus ideais (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Semana propícia para tomar consciência de como cada ser é importante para a realização do todo. Além disso, será o momento de apoiar as pessoas que admira e trabalhar em conjunto em prol de algo que nutra a sua alma. Esta fase também será importante para se conectar com os seus ideais e se dedicar aos seus propósitos.

Ainda neste período, a tendência será que mudanças inesperadas ocorram, o que irá te levar a lugares e situações que fazem mais sentido para você. No campo profissional, os dias serão movimentados. Entretanto, você tenderá a se deparar com medos. Apesar dos desconfortos, isso será necessário para que tome consciência dos comportamentos nocivos.

Virgem

Fase importante e movimentada em sua vida. Haverá a possibilidade de realizar projetos profissionais, bem como receber o reconhecimento de seus superiores ou de pessoas que admira. O momento será propício para se dedicar ao que realmente deseja e aproveitar as oportunidades que tendem a surgir de maneira inesperada. Afinal, elas te levarão a caminhos mais prósperos.

No entanto, lembre-se de ter foco e clareza sobre o que deseja, pois assim evitará desperdiçar a sua energia em movimentos sem propósito. Por fim, alguns medos e inseguranças irão aflorar. Todavia, você poderá contar com uma dose extra de coragem para enfrentá-los.

Libra

Após um período intenso e transformador, você experimentará uma fase mais leve e se sentirá mais confiante para realizar os seus sonhos. Será o início de um ciclo voltado para o autoconhecimento e para tudo aquilo que traga a sensação de expansão e crescimento.

Você poderá entrar em contato com as suas sombras. Porém, haverá a oportunidade de ter mais consciência dos padrões de comportamento nocivos. Desse modo, conseguirá se libertar deles. No setor afetivo, tenderá a agir de maneira precipitada e agressiva com o outro. Logo, tenha cautela em suas ações.

Escorpião

A tendência será de um período um pouco mais desafiador na vida do escorpiano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

A tendência será de um período um pouco mais desafiador. Isso porque você entrará em contato com as suas dores e sombras. Apesar dos desconfortos, esse movimento será importante para tomar consciência dos comportamentos nocivos que geram sofrimento e transformá-los. Lembre-se: da mesma forma que existem sombras dentro de si, também há uma grande luz. Na sua rotina, a fase se mostrará bem movimentada. Portanto, procure direcionar o seu foco para realizar o que é realmente importante.

Sagitário

Uma nova fase começará no setor afetivo. Será o momento de buscar por mais equilíbrio nas relações, bem como compreender as necessidades do outro e as suas. Apesar disso, poderão ocorrer situações inesperadas. Para lidar com elas, procure se conectar com a sua intuição e seguir o fluxo dos acontecimentos. O período se mostrará favorável para mudar comportamentos que geram desequilíbrios em seus relacionamentos, buscando respeitar a individualidade de cada um. Por fim, atente-se à tendência a agir de maneira prepotente, querendo apenas que os seus desejos sejam atendidos.

Capricórnio

Você terá uma conexão maior consigo e com o desejo de se divertir e de viver tudo de forma mais emocionante. Com isso, será possível que haja mais dificuldade para organizar os afazeres, o que poderá causar irritação. O momento também se mostrará propício para desenvolver os seus talentos, usar a criatividade a seu favor e criar formas de colocar mais amor no seu trabalho. Dessa maneira, conseguirá aproveitar os movimentos desta semana. Por fim, você se conectará com as suas memórias. Lembranças dolorosas poderão vir à tona para serem ressignificadas.

Aquário

Uma nova fase se iniciará no setor social para o aquariano (Imagem: Platon Anton | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará no setor social. A tendência será que busque por mais movimento e tenha o desejo de conhecer pessoas e lugares. Além disso, a inclinação também será que a vontade de aprender se misture com a flexibilidade para conversar sobre novos assuntos. Entretanto, evite iniciar projetos neste momento. Aguarde o período passar para ter mais clareza. No ambiente familiar, a propensão será que tudo continue tumultuado. Contudo, será possível que novas oportunidades surjam e que consiga respeitar mais a individualidade de cada um.

Peixes

Nesta semana, alguns imprevistos financeiros poderão acontecer. No entanto, também haverá a possibilidade de receber um dinheiro inesperado. Será um bom momento para diversificar a sua fonte de renda, pensando em novas formas de gerar recursos extras. Atente-se apenas aos seus impulsos, pois eles poderão te levar a gastar mais do que precisa para suprir desejos passageiros. Na vida social, o momento se mostrará favorável para ampliar a rede de contatos e se conectar com pessoas de diferentes ambientes. Afinal, a sua flexibilidade para absorver conhecimento estará em alta.

Por astróloga Thaís Mariano