5 profissões que combinam com o signo de Câncer

Câncer é um signo de Água e que rege as emoções. Por isso, os cancerianos têm uma grande capacidade de cuidar do outro, do lar e das memórias. Ademais, “são pessoas normalmente muito sensíveis e acolhedoras, mas também muito fortes e determinadas”, relata a astróloga Thaís Mariano.

Sendo assim, conheça as áreas profissionais que mais se alinham com esse signo!

Direito da família;

Terapia familiar;

Ginecologia;

Gastronomia;

Antropologia.

Os cancerianos se sentem atraídos por profissões ligadas ao cuidado, à preservação, ao acolhimento e ao apoio dos outros (Imagem: Syda Productions | ShutterStock)

Trabalhos que alimentam alma e coração

De modo geral, os cancerianos se identificam com trabalhos relacionados ao cuidado, à preservação, ao acolhimento e à manutenção do outro, das memórias e das emoções. Tais setores profissionais, segundo Thaís Mariano, ajudam o canceriano ou as pessoas que têm Lua em Câncer a equilibrar o excesso de energia e a usar as habilidades de forma produtiva e construtiva.