7 simpatias e orações para o Dia de São João

São João Batista, também chamado de São João, destaca-se como um dos santos mais importantes do cristianismo, reconhecido como o precursor de Jesus Cristo. De acordo com a tradição cristã, anunciou a vinda do Messias e batizou Jesus Cristo nas águas do rio Jordão. Simboliza, ainda, purificação e arrependimento.

Nessa época do ano, além das festas, quadrilhas e comidas típicas, acontece também a celebração de São João. Com as orações dedicadas ao santo, ocorrem rituais como simpatias. Embora estas não estejam ligadas a nenhuma religião específica, elas fazem parte das crenças populares e têm como finalidade a realização de um desejo.

Por isso, selecionamos 7 simpatias e orações para você fazer no dia de São João. Confira!

1. Simpatia de São João para obter proteção e alegria

Em uma bacia com água, coloque cravos-da-índia, folhas de alecrim, manjericão e deixe descansar. No dia de São João, tome um banho e jogue a mistura no corpo, do pescoço para baixo, invocando a proteção dele. Enxugue-se sem tirar toda a água.

2. Simpatia para saber se vai encontrar um amor

Pegue dois pedaços de carvão, de tamanhos diferentes, e coloque-os em uma bacia (de preferência de ágata) com água. Deixe-a debaixo da sua cama. O primeiro pedaço colocado representa o ano em que se encontra e o segundo pedaço, o ano posterior. No dia seguinte, você saberá se encontrará sua alma gêmea nesse ano ou não, dependendo do carvão que boiar primeiro.

Simpatia pode ajudar a descobrir a letra inicial do seu amor (Imagem: GeorgeRudy | Shutterstock)

3. Simpatia para descobrir a letra inicial do seu amor

No Dia de São João (24 de junho), encha uma panela com água. Acrescente três cravos-da-índia e sete gotas do perfume que você sempre usa. Leve ao fogo e, quando a água ferver, jogue na panela um pedaço de linha branca de aproximadamente 20 centímetros. A letra que se formar com a linha será a inicial do nome do seu amor.

4. Oração a São João para obter uma graça

Bendito seja São João Batista, que anunciou com firmeza e fé a vinda do Messias! Sede ó São João, nosso fiel intercessor, em nossas necessidades e projetos. Concedei-nos, Senhor Jesus, pelos méritos de São João Batista, os dons que nos faltam para maior perseverança e paz em nossas vidas, amém.

5. Oração pedindo a conversão a São João

São João Batista, voz que clama no deserto: “Endireitai os caminhos do Senhor. Fazei penitência, porque no meio de vós estais quem vós não conheceis e do qual eu não sou digno de desatar os cordões das sandálias”, ajudai-me a fazer penitência das minhas faltas para que eu me torne digno do perdão daquele que vós anunciastes com estas palavras: “Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo”.

São João, pregador da penitência, rogai por nós. São João, precursor do Messias, rogai por nós. São João, alegria do povo, rogai por nós. Amém.

A oração pode ajudar a encontrar um bom marido (Imagem: Diego Cervo | Shutterstock)

6. Oração a São João para encontrar um bom marido

São João Batista, grande precursor do Senhor, vós que fostes um exemplo de fidelidade e devoção, peço vossa intercessão para que eu possa encontrar um bom marido, que compartilhe dos mesmos valores e fé. Concedei-me a graça de encontrar uma pessoa que me ame verdadeiramente e que, junto comigo, queira construir uma vida baseada no amor, respeito e na vontade de Deus.

São João Batista, que batizastes Jesus nas águas do Jordão e preparastes o caminho do Senhor, preparai também o caminho para que eu encontre aquele que será meu companheiro de vida. Que eu tenha paciência e sabedoria para esperar pelo momento certo, e que, quando encontrar essa pessoa, eu possa reconhecê-la com clareza e segurança. São João Batista, rogai por mim e abençoai minha vida amorosa, para que eu possa viver uma união feliz e abençoada. Amém.

7. Oração a São João para alcançar graças e proteção

Ó, glorioso São João Batista, príncipe dos profetas, precursor do divino redentor, primogênito da graça de Jesus e da intercessão de sua santíssima mãe, que fostes grande diante do Senhor, pelos estupendos dons da graça de que fostes maravilhosamente enriquecido desde o seio materno, e por vossas admiráveis virtudes, alcançai-me de Jesus, ardentemente vos suplico, que me dê a graça de o amar e servir com extremado afeto e dedicação até a morte.

Alcançai-me também, meu excelso protetor, singular devoção à Virgem Maria Santíssima, que por amor de vós foi com pressa à casa de vossa mãe Isabel, para serdes livre do pecado original e cheio dos dons do Espírito Santo. Se me conseguirdes estas duas graças, como muito espero de vossa grande bondade e poderoso valimento, estou certa de que, amando até a morte a Jesus e a Maria, salvarei minha alma e no céu convosco e com todos os anjos e santos amarei e louvarei a Jesus e à Maria entre gozos e delícias eternas. Amém!