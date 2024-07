Horóscopo semanal: previsão dos signos de 08 a 14 de julho de 2024

Nesta semana, o Sol em Câncer formará bons aspectos com Marte e Saturno. O Astro-Rei também estará em conjunção com Vênus, indicando um período propício para buscar equilíbrio nas emoções e fortalecer o que traz segurança de maneira madura e consciente.

Mercúrio no signo de Leão, em bom aspecto com Júpiter, por sua vez, favorecerá viagens, estudos e autoconhecimento. Além disso, Vênus em aspecto tenso com Plutão trará desafios para os relacionamentos, pois dores e traumas poderão aflorar sentimentos de insegurança e medo da rejeição. Marte, em conjunção com Urano no signo de Touro, indicará uma tendência a ações impulsivas e precipitadas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano viverá um período importante para nutrir suas relações familiares e recarregar as energias (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nesta semana, você viverá um período importante para nutrir suas relações familiares e recarregar as energias perto das pessoas com quem tem intimidade. Aproveite este momento para reconhecer o que lhe traz segurança emocional, fortalecendo suas raízes e equilibrando as emoções.

No entanto, tenderá a se deparar com medos e inseguranças, que poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical nas relações. Em vez disso, busque acolher os desconfortos e compreender como transformar seus comportamentos para que fiquem mais alinhados com sua essência. Também tome cautela com gastos por impulso, que poderão gerar bastante tensão.

Touro

O taurino entrará em uma fase de conexão com suas memórias e lembranças (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você entrará em uma fase de conexão com suas memórias e lembranças, além de tudo o que lhe traz segurança emocional. Será um bom momento para revisitar o passado e reconhecer a importância das pessoas que cuidaram de você. A tendência será desacelerar e buscar o ambiente do seu lar para recarregar as energias, então respeite esse movimento. Além disso, você viverá uma fase com mais vitalidade, mas será essencial ter cuidado para não agir de forma impulsiva, gerando conflitos internos e externos. Controle os ânimos e direcione suas ações com consciência.

Gêmeos

A vida social do geminiano ficará mais agitada nesta semana (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nesta semana, a vida social ficará mais agitada, pois seu desejo de sair da rotina e conhecer novas pessoas aumentará. Entretanto, será possível que você se depare com desconfortos nas relações, aflorando inseguranças e medos de traumas passados. Para lidar com esses sentimentos, será essencial acolhê-los e compreender como se libertar dos padrões de pensamento que os reforçam.

Você viverá uma fase de maior vitalidade e energia para batalhar pelo que deseja, sendo essencial ter clareza de como direcioná-las para seus objetivos. Evite desperdiçá-las em diversos movimentos diferentes, visto que estes poderão sobrecarregá-lo(a).

Câncer

O canceriano entrará em uma fase com menos energia, mas crucial para organizar a vida financeira (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você entrará em uma fase com menos energia, porém crucial para organizar sua vida financeira e sua relação com os valores que trazem conforto e segurança. Poderá enfrentar medos internos que abalam sua estabilidade, mas, em vez de se deixar levar por pensamentos pessimistas, busque entender o que realmente deseja e o que lhe oferece segurança e conforto. Dessa forma, acolherá tais sentimentos desconfortáveis com mais amorosidade. Também será um momento significativo para enfrentar seus medos e comportamentos que causam sofrimento, apesar de encontrar dificuldade em como agir.

Leão

O leonino viverá uma fase mais introspectiva e de encerramentos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você viverá uma fase mais introspectiva e de encerramentos, enquanto sua presença será mais solicitada por amigos e grupos que frequenta. Para equilibrar essas tendências sem gerar tensão, procure estar em grupos que compartilhem ideais em sintonia com os seus, voltados para estudos filosóficos e espirituais, em que se sentirá seguro(a).

Entrará em um novo ciclo de conexão com sua autoestima e desenvolvimento do amor-próprio. Contudo, neste período, poderá se deparar com medos e inseguranças que aflorem sentimentos desconfortáveis, levando a agir de maneira radical. Esteja atento(a) e controle os ânimos.

Virgem

O virginiano iniciará uma fase crucial para concretizar seus sonhos (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Nos próximos dias, você iniciará uma fase crucial para concretizar seus sonhos. Após um período de maior conexão com eles e mais entusiasmo, será hora de transformar suas ideias em realidade com coragem, determinação e energia. Mudanças inesperadas poderão ocorrer, então aceite ajustes de rumo sem resistência. Use sua criatividade e intuição para agir corretamente. Na vida afetiva, vivenciará encerramentos, extraindo lições das situações e escolhendo o que manter em sua vida.

Libra

O libriano estará em uma fase significativa na vida profissional, com maior disposição para lutar pelos seus ideais (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você estará em uma fase significativa na vida profissional, com maior disposição para lutar pelos seus ideais e a possibilidade de receber reconhecimento das pessoas que admira. Será o momento de colher os frutos dos seus esforços e dedicação, direcionando sua energia para alcançar resultados ainda melhores.

Seu brilho pessoal estará em alta, e movimentos favoráveis no trabalho beneficiarão você. Também será uma excelente fase para estudos e viagens, principalmente com amigos. No entanto, enfrentará medos e inseguranças nas relações capazes de levar a ações radicais, então mantenha a atenção.

Escorpião

A semana será bastante movimentada para o escorpiano, especialmente no setor profissional (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Esta semana será bastante movimentada, especialmente no setor profissional. Haverá possíveis viagens a trabalho e interações frequentes, seja com chegadas ou partidas de pessoas. Mudanças no ambiente de trabalho poderão ocorrer, tornando este um bom momento para expressar suas ideias e aprender com diferentes perspectivas.

Na vida afetiva, apesar dos esforços para encontrar equilíbrio na relação, enfrentará medos e inseguranças que trarão à tona dores antigas, possivelmente levando a ações radicais. Acolha esses sentimentos desconfortáveis e busque compreender suas origens para equilibrar essa tendência.

Sagitário

O sagitariano viverá um período de maior conexão com aspectos sombrios de sua alma (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você viverá um período de maior conexão com aspectos sombrios de sua alma, enfrentando desconfortos persistentes. Lembre-se que esta será uma oportunidade para ressignificar suas dores e se libertar de padrões comportamentais nocivos.

Na vida afetiva, esses desconfortos estarão mais presentes, exigindo atenção para evitar transferir a responsabilidade de seus incômodos ao outro. Por outro lado, será uma fase positiva para dedicar-se ao autoconhecimento e a atividades que contribuam para seu desenvolvimento pessoal. Além disso, este se mostrará um momento favorável para realizar aquela viagem tão desejada.

Capricórnio

O capricorniano buscará encontrar mais equilíbrio em suas relações (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Neste período, você buscará encontrar mais equilíbrio em suas relações. Compreenderá melhor as necessidades do outro e o que é essencial para você. No entanto, enfrentará sentimentos desconfortáveis, inseguranças e medos de abandono e rejeição, que poderão atrapalhar essa busca por harmonia.

Embora incômodos, esses momentos serão oportunidades para encarar as situações como são e ressignificar feridas internas, libertando-se de padrões de comportamento nocivos. Dedicar-se ao autoconhecimento trará mais clareza sobre a origem desses desconfortos.

Aquário

Este período será favorável para o aquariano encontrar equilíbrio, cuidar da saúde e organizar a vida (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Sua rotina ficará mais agitada, mas você aproveitará a oportunidade para alinhá-la com seus desejos e poderá receber destaque no ambiente de trabalho. Este período será favorável para encontrar equilíbrio, cuidar da saúde e organizar a vida, aumentando sua energia e confiança.

Na vida afetiva, uma nova fase começará, e você buscará mais harmonia nas relações. Por outro lado, nesta semana, enfrentará desconfortos e feridas internas, que trarão inseguranças profundas e poderão abalar seus relacionamentos.

Peixes

O pisciano viverá um período de maior conexão com seu brilho pessoal e essência (Imagem: Paper Trident | Shutterstock)

Você viverá um período de maior conexão com seu brilho pessoal e essência. Nesta semana, buscará viver momentos prazerosos na sua própria companhia e com as pessoas que ama. Dedique-se àquilo de que gosta, aos seus hobbies e a tudo que nutre sua alma, pois isso o(a) conectará ainda mais com sua essência.

Sua rotina se mostrará bastante movimentada, sendo o momento ideal para organizá-la. Nesse cenário, atente-se à tendência de assumir muitos compromissos, pois poderá não conseguir cumpri-los, e o excesso de movimento prejudicará sua saúde. Nos relacionamentos, reconhecerá as manifestações de afeto no cotidiano, mas cuidado com suas inseguranças, que poderão trazer desafios.

Por astróloga Thaís Mariano