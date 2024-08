Horóscopo do dia: confira a previsão de 29/8 para os 12 signos

Nesta quinta-feira, a movimentação dos astros promete influenciar os signos de maneiras variadas, trazendo energias que podem impactar suas emoções, relações e decisões. Assim, as combinações astrológicas podem criar um dia cheio de altos e baixos. Para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades, é fundamental conferir as previsões do dia. Veja abaixo!

Áries

O ariano desfrutará de um dia mais tranquilo e harmonioso no seu lar (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você desfrutará de um dia mais tranquilo e harmonioso no seu lar e poderá nutrir as relações familiares. Após períodos tensos, procure organizar a casa e entrar mais em contato com as suas emoções, buscando perceber o que lhe traz mais segurança para ter maior controle da sua sensibilidade.

Touro

O taurino buscará desacelerar e ficar perto dos familiares (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Depois de alguns dias mais movimentados na vida social, você buscará desacelerar e ficar perto dos familiares e das pessoas com quem tem intimidade. A quinta-feira também será ideal para cuidar do seu lar e deixá-lo mais aconchegante e acolhedor. Além disso, deverá reconhecer o que traz segurança e acalma suas emoções.

Gêmeos

O geminiano buscará conhecer novos lugares e sair da rotina (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você está vivendo uma fase mais movimentada e, nesta quinta-feira, buscará conhecer novos lugares e pessoas, sair da rotina e diversificar os assuntos. Será um bom dia para nutrir a sua mente de novas informações, começando algum curso ou estudo de assuntos do seu interesse e que contribuam para o seu crescimento.

Câncer

O canceriano poderá gastar por impulso e sem direcionamento (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Hoje será um dia para cuidar do seu bem-estar financeiro, valorizar o que já conquistou e tomar consciência do que te traz segurança e conforto, bem como entender precisa fazer para ter mais estabilidade. Apesar disso, você poderá gastar por impulso e sem direcionamento, comprometendo sua saúde financeira. Por isso, procure se controlar.

Leão

O leonino estará bastante sensível às energias externas (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você estará bastante sensível às energias externas. Portanto, cuide das suas emoções e se dedique a compreender o que habita em seu interior. Além disso, a confusão se fará presente e você poderá agir de maneira radical pela dificuldade de lidar com alguns desconfortos.

Virgem

O virginiano estará mais envolvido com as relações de amizade (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com as relações de amizade e com sua necessidade de nutrir o espírito de solidariedade. Entretanto, alguns imprevistos poderão surgir e o(a) conectar com sentimentos desconfortáveis, gerando profundo desejo de mudança e te levando a agir de maneira precipitada.

Libra

O libriano deverá cuidar do que deseja construir no futuro (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Será um dia para colher os frutos dos seus esforços profissionais. Além disso, você deverá cuidar do que deseja construir no futuro, nutrindo suas habilidades e se aproximando das pessoas que admira. Por outro lado, as suas emoções poderão oscilar e interferir na qualidade do seu trabalho e na sua produtividade e clareza.

Escorpião

O escorpiano nutrirá o desejo de sair da rotina e em ir busca dos seus sonhos (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

O dia será mais animado e você nutrirá o desejo de sair da rotina e ir em busca dos seus sonhos. Além disso, a quinta-feira será ótima para nutrir a sua alma de tudo que lhe traz crescimento. Procure se dedicar ao estudo acadêmico ou de filosofias de vida e religião, pois isso te preencherá internamente, ajudando a regular as emoções.

Sagitário

O sagitariano lidará com alguns desconfortos nesta quinta-feira (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você lidará com alguns desconfortos. No entanto, terá mais clareza e maturidade para encará-los e compreender a origem dessas dores, bem como entender como deixar de alimentar padrões nocivos que geram sofrimento. Procure ser realista consigo e acolher os seus medos, reconhecendo a força que habita em seu interior e a sua capacidade de se transformar.

Capricórnio

O capricorniano estará mais envolvido com a vida afetiva (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a vida afetiva. Assim, será um bom dia para acolher as necessidades do outro sem deixar as suas de lado, compreendendo com mais responsabilidade o que fazer para o bem-estar da relação. Apesar disso, as oscilações emocionais poderão afetar a saúde das suas relações.

Aquário

O aquariano deverá organizar os afazeres para ter mais tempo para cuidar do seu bem-estar (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Sua rotina receberá mais da sua atenção. Será um bom dia para organizar os afazeres para ter mais tempo para cuidar do seu bem-estar e da sua saúde. Você se sentirá mais produtivo(a) e íntimo(a) das suas habilidades. Apesar disso, as oscilações emocionais interferirão mais na sua qualidade de vida.

Peixes

O pisciano poderá se divertir e se dedicar aos seus hobbies (Imagem: Tatyana Prokofieva | Shutterstock)

Será um bom dia para nutrir a sua relação consigo e com tudo que o(a) faz bem e traz alegria. Poderá se divertir e se dedicar aos seus hobbies. Entretanto, você viverá tudo de maneira mais intensa e emocionante. Por isso, tenha cautela com o excesso de emoções e com a possibilidade de se envolver demais com alguém ou com algum projeto.