4 dicas para se proteger das energias negativas no Halloween

Comemorado em 31 de outubro, o halloween se tornou uma festa popular no Brasil. No entanto, muitos ainda associam a data a energias negativas, já que fantasias sombrias, filmes e jogos assustadores costumam fazer parte das comemorações. Mas você pode aproveitar e se divertir com os amigos sem colocar sua energia em risco.

Segundo a especialista esotérica Nanda Silveira, sabendo que tudo na vida gira em torno do equilíbrio, com o Halloween não poderia ser diferente: “Podemos assistir a filmes de terror, curtir brinquedos assustadores e consumir conteúdos mais sombrios, mas o segredo está em balancear isso. Alternando o terror com conteúdos mais leves, você vai poder curtir a festa sem se sobrecarregar com energias negativas”, garante.

A influenciadora que fala sobre Lei da Atração e outros assuntos astrológicos explica que, embora o Halloween tenha elementos que remetem a temas de energia mais baixa, a data não precisa necessariamente ser um dia negativo. Segundo ela, existem várias formas de aproveitar ao máximo a data, curtindo os elementos marcantes da tradição, mas sem se afetar pelos aspectos mais pesados.

Por isso, Nanda Silveira lista algumas dicas de como se proteger nas comemorações de Dia das Bruxas. Veja abaixo!

1. Escolha fantasias que sejam alto astral

Se você se preocupa com sua energia, uma boa opção é escolher fantasias mais divertidas e alegres de personagens de que você gosta. Embora muitos ainda associem o Halloween exclusivamente ao terror, já faz tempo que isso deixou de ser uma regra. Celebridades, por exemplo, costumam usar a data para homenagear ícones da cultura pop, tornando tudo ainda mais divertido.

2. Faça uma limpeza energética antes e depois das festas

Antes de curtir uma festa de Halloween, é importante limpar sua energia. Acenda um incenso de sálvia ou arruda para purificar o ambiente e seu campo energético. Após a festa, tome um banho de ervas como alecrim ou lavanda, que ajudam a neutralizar qualquer energia pesada que possa ter sido absorvida.

Os cristais como a turmalina negra são uma ótima maneira de se proteger (Imagem: Natalia Vasylieva | Shutterstock)

3. Use cristais de proteção

Carregar cristais como a turmalina negra ou a ametista pode ser uma ótima maneira de se proteger de energias negativas durante as festividades. Eles atuam como escudos, ajudando a bloquear vibrações densas e manter sua energia equilibrada.

4. Faça meditação para manter o equilíbrio

Antes de sair de casa ou participar de uma maratona de filmes de terror, faça uma meditação rápida de ancoramento. Concentre-se na sua respiração e visualize uma luz dourada ao seu redor, formando uma barreira de proteção. Isso vai ajudar a manter sua mente tranquila e sua energia elevada.

Por Lucas Siciliano