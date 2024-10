Horóscopo do dia: confira a previsão de 28/10/2024 para os 12 signos

Nesta segunda-feira, os astros estarão em movimento intenso, irradiando energias que impactarão diretamente a vida dos nativos de todos os signos. A configuração dos planetas sugere maior sensibilidade emocional e tendência a mal-entendidos, tanto nos relacionamentos quanto na rotina profissional. Para atravessar o dia com mais clareza e equilíbrio, é essencial conferir as previsões. Veja a seguir!

Áries

O ariano criará muitas expectativas em relação ao outro, podendo se deparar com críticas (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você estará mais sensível aos acontecimentos nos relacionamentos e buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia. Entretanto, será um dia tenso nessa área, pois, ao mesmo tempo que criará muitas expectativas em relação ao outro, poderá se deparar com críticas e cobranças que esfriarão a relação e gerarão desilusão.

Touro

O taurino poderá se sentir confuso e com dificuldade para realizar suas atividades com empenho (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você se envolverá mais com a organização da sua rotina para sentir-se nutrido(a) pelos afazeres cotidianos. Entretanto, haverá cobranças maiores no trabalho, e você poderá se sentir confuso(a) e com dificuldade para realizar suas atividades com empenho. Isso afetará sua saúde e produtividade, deixando você desanimado(a).

Gêmeos

O geminiano viverá tudo de maneira intensa, por isso precisará de cautela (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você estará emocionalmente mais sensível e viverá tudo de maneira intensa, por isso precisará de cautela, pois poderá se envolver demais com situações ilusórias. Será um dia propício para se dedicar às artes e aos hobbies, mas você também poderá se sentir confuso(a) e disperso(a). Cuidar da sua energia será essencial para manter a clareza.

Câncer

O canceriano deverá se recolher e cuidar da sua energia e espiritualidade (Imagem: miumi | Shutterstock)

As emoções estarão mais intensas, e sua sensibilidade estará em alta. Será um momento para se recolher, cuidar da sua energia e espiritualidade, de modo a ter mais clareza sobre o que sente e evitar confusões. O ambiente familiar poderá se mostrar desorganizado e sujeito a mal-entendidos, e questões do passado poderão ressurgir para serem esclarecidas.

Leão

O leonino poderá estar confuso, disperso e com dificuldade para organizar os pensamentos (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você estará em busca de mais movimento, sairá da rotina e se interessará por conhecer novos lugares e pessoas. Contudo, poderá estar confuso(a), disperso(a) e com dificuldade para organizar os pensamentos, o que poderá resultar em mal-entendidos e fofocas. Tenha cuidado com os lugares que frequentará e com as informações que repassará.

Virgem

O virginiano deverá cuidar das emoções e energia para evitar desperdício de dinheiro (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você se dedicará a cuidar da vida financeira, e será um dia produtivo e favorável para nutrir suas habilidades. No entanto, poderão ocorrer mal-entendidos e confusões ao lidar com dinheiro, e gastos excessivos poderão prejudicar você. Mantenha a atenção e cuide das suas emoções e energia para evitar desperdícios.

Libra

O libriano estará sujeito a cometer enganos e excessos de vários tipos (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você sentirá que está renascendo e buscará afirmar-se, cuidando da aparência e da imagem que deseja transmitir. Porém, ainda estará sujeito(a) a cometer enganos e excessos de vários tipos, além de absorver energias dos ambientes e das pessoas ao seu redor. Será necessário cuidar da sua energia e evitar decisões precipitadas, pois haverá risco de frustração.

Escorpião

O escorpiano estará mais suscetível às energias externas e ao burburinho (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você estará mais suscetível às energias externas e ao burburinho, sendo este um dia para desacelerar, recolher-se e voltar a atenção para dentro, cuidando da sua energia. A segunda-feira será propícia para práticas espirituais que ajudarão você a lidar com emoções confusas e alcançar mais clareza.

Sagitário

O sagitariano se concentrará em cuidar do que deseja se tornar no futuro (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você se concentrará em cuidar do que deseja se tornar no futuro e terá a oportunidade de se aproximar de superiores e pessoas influentes que possam abrir portas na sua carreira. No entanto, estará sujeito(a) a confusões e enganos, além de se deparar com inseguranças e cobranças que poderão levar ao pessimismo. Mantenha-se atento(a).

Capricórnio

O capricorniano buscará expandir seus conhecimentos, entender melhor a si e ao mundo (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você buscará expandir seus conhecimentos, entender melhor a si e ao mundo, e o desejo de viajar estará em alta. No entanto, poderá enfrentar bloqueios e dificuldades, e suas expectativas poderão estar elevadas, mas com pouca clareza e organização. Isso poderá gerar confusão e irritação.

Aquário

O aquariano poderá se sentir confuso e ter vontade de fugir dos incômodos (Imagem: miumi | Shutterstock)

Você continuará lidando com sentimentos e situações que geram desconforto, conectando-se com medos e dores do passado. Também poderá se sentir confuso(a) e ter vontade de fugir dos incômodos, mas só ao enfrentá-los com responsabilidade conseguirá se libertar de padrões nocivos. Acolha suas emoções e busque apoio em práticas espirituais.

Peixes

O pisciano corre risco de se desiludir ao perceber que nem tudo é como gostaria (Imagem: miumi | Shutterstock)

Sua vida afetiva exigirá mais atenção, e você poderá criar expectativas em relação ao outro, correndo o risco de se desiludir ao perceber que nem tudo é como gostaria. Isso poderá abalar suas emoções e levá-lo(a) ao pessimismo e vitimismo, mas será importante manter o senso de realidade e respeitar as limitações dos outros.