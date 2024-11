Veja as previsões do tarot para os signos em novembro

O tarot é uma poderosa ferramenta de autoconhecimento e orientação, capaz de revelar as energias que influenciarão o futuro. Ele não determina o destino de forma absoluta, mas oferece uma visão clara das tendências e possibilidades, permitindo tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos objetivos.

Em novembro, cada signo enfrentará situações específicas, mas há uma energia geral que favorece a introspecção e o equilíbrio emocional. Será um mês em que a saúde, em todos os seus aspectos, pedirá atenção. Além disso, a prosperidade estará presente, mas exigirá disciplina e planejamento.

Abaixo, a taróloga Isabel Fogaça explica como será o mês dos signos, conforme o seu elemento, na saúde, no amor e no trabalho. Confira!

Signos de Ar: Gêmeos, Libra e Aquário

Os signos de Ar deverão buscar equilíbrio no amor em novembro (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Saúde

A carta da foice indica uma forte conexão com cirurgias, e será o momento certo para quem estiver postergando essas intervenções. Será necessário desenvolver essa parte da saúde. Além disso, haverá necessidade de eliminar pessoas negativas e invejosas, além de se afastar de ambientes que não agregam mais. Esse será um período de distanciamento e limpeza. A carta da criança e a da lua indicam introspecção e melancolia na saúde emocional.

Amor

As pessoas desses signos mostrarão um comportamento frio em novembro. Será preciso cuidado com falas grosseiras, bem como com atos soberbos e egocêntricos, especialmente para quem busca um novo relacionamento. A busca por equilíbrio será fundamental.

Trabalho

A prosperidade financeira virá, mas será importante controlar os gastos. Embora a sorte acompanhe esses signos, haverá o risco de desperdícios. Será um período excelente para resolver dívidas e processos judiciais.

Signos de Água: Câncer, Escorpião e Peixes

Os signos de Água deverão cuidar mais da saúde do coração em novembro (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Saúde

As mulheres que desejarem engravidar encontrarão um ótimo momento para isso. Além disso, os signos de Água precisarão cuidar do coração, evitando problemas de pressão arterial e excesso de gordura. Também será recomendável buscar orientação de um nutricionista e iniciar atividades físicas.

Amor

Paixões intensas surgirão. Quem não quiser se envolver profundamente deverá tomar cuidado para evitar gravidez. Ademais, esse será um período para aproveitar as emoções, mas será necessário agir com calma e sabedoria.

Trabalho

A criatividade estará em alta, mas exigirá disciplina e organização para que o trabalho se converta em ganhos financeiros. Quem deseja trocar de emprego terá um momento favorável.

Signos de Fogo: Áries, Leão e Sagitário

Os signos de Fogo terão diversas oportunidades profissionais em novembro (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Saúde

A atenção com a saúde do estômago será essencial. Em termos emocionais, será importante evitar acumular ressentimentos, pois isso poderá causar doenças físicas. Resfriados, gripes e sinusites serão mais frequentes, exigindo precaução.

Amor

Haverá uma tendência à carência. Será fundamental evitar aceitar qualquer relacionamento apenas por necessidade emocional. Quem está em um relacionamento precisará de diálogo, respeito e paciência.

Trabalho

Muitas oportunidades surgirão, tanto para quem está buscando um emprego quanto para quem está trabalhando, incluindo chances de promoção. Quem deseja fazer intercâmbio encontrará um momento propício.

Signos de Terra: Touro, Virgem e Capricórnio

Os signos de Terra deverão controlar a impulsividade nos relacionamentos em novembro (Imagem: Salomi art | Shutterstock)

Saúde

A necessidade de realizar exames periódicos, como exames de sangue e preventivos, será evidente. Pequenos desafios relacionados à ansiedade e irritação poderão surgir, mas usar a natureza a favor – com óleos essenciais e banhos de ervas – ajudará a enfrentar o período.

Amor

Será um momento para consolidar relacionamentos com pessoas que busquem algo sério. Haverá a necessidade de se afastar de quem não quer se comprometer e encontrar alguém com a mesma sintonia. Será importante controlar a impulsividade e evitar relacionamentos puramente carnais.

Trabalho

Parcerias serão necessárias para garantir retornos futuros. Investir em novos conhecimentos e expandir contatos profissionais em outras áreas trará frutos financeiros.

Por Isabel Fogaça

O tarot faz parte da história da taróloga desde pequena; cercada de mulheres fortes e poderosas, ela presenciava as cartas sendo abertas. Via também as tias colhendo ervas para as dores do corpo e da alma. Em 2019, decidiu alçar voo e largar o mundo corporativo para ajudar mulheres a se conectarem com a natureza e com a espiritualidade. Há 4 anos, empreende com o tarot online e é proprietária da empresa Yabá Ritualística.