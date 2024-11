Aprenda a afastar energias negativas com o banho de boldo

Tomar banho de boldo é uma prática que traz muitos benefícios para o corpo e a mente. Essa é uma planta medicinal com propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e hepatoprotetoras. Quando utilizada no banho, suas propriedades são absorvidas pela pele, auxiliando no alívio de dores musculares, no relaxamento da musculatura e na diminuição da tensão.

“O banho de boldo é frequentemente utilizado para aliviar sintomas de má digestão, como gases, inchaço e azia, além de ajudar a desintoxicar o corpo e combater o cansaço físico e mental”, acrescenta Yara Vieira, especialista em esoterismo do Astrocentro.

Além disso, o banho de boldo também é utilizado como prática espiritual, a fim de fazer o famoso descarrego. Ou seja, é usado para ajudar a limpar e renovar o corpo, a mente e o espírito.

Principais benefícios

Os banhos energéticos possuem várias funções. No entanto, quando utilizamos ervas, somamos às suas propriedades capacidades energéticas de limpeza, descarrego, abastecimento e cura. “Basicamente, é o melhor banho para eliminar energias negativas. Sendo assim, ele serve para todos os itens acima e mais”, conta Yara Vieira.

Ademais, de acordo com a especialista em esoterismo do Astrocentro, existe um contexto cultural no banho de boldo para a umbanda. “O banho de boldo na umbanda, também conhecido como banho de Oxalá, ou banho de Jesus, é usado com o intuito de limpar o miasma espiritual preso ao nosso corpo e de melhorar a sensação de angústia”, esclarece.

Efeitos emocionais do banho de boldo

Decerto, o banho de boldo é um dos mais poderosos quando o assunto se trata de eliminar energias de baixa frequência. Yara Vieira explica que é plenamente possível acabar com o sentimento de tristeza a partir desta prática, por exemplo.

A força contida nas propriedades da erva é capaz de nos influenciar emocionalmente. Assim como a tristeza pode ser levada água abaixo, os sentimentos de felicidade podem vir à tona quando sentimos a água escorrer.

Porém, talvez o efeito mais potente quando tomamos banho de boldo seja o descarrego. Afinal de contas, a sensação de descarga, segundo a especialista em esoterismo do Astrocentro, é imediata. Porém, claro que tudo depende do seu estado de espírito e físico.

O banho de boldo é um dos mais poderosos quando o assunto é eliminar energias negativas (Imagem: wesleyrocio | Shutterstock)

Banho de boldo para limpeza espiritual

Abaixo, Yara Vieira ensina como preparar a receita do banho de boldo. Confira!

Ingredientes

2 l de água

5 folhas de boldo

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e as folhas de boldo e leve ao fogo médio. Quando estiver borbulhando, desligue o fogo e aguarde amornar. Em seguida, coe e leve-o para o banho. Primeiro, tome o seu banho habitual, deixando para lavar o cabelo por último (e para não perder o perfume do shampoo). Depois, despeje um pouco da água com o boldo a partir de sua cabeça. Em seguida, vá despejando aos poucos e sinta a água escorrendo por todo o seu corpo.

Quando acabar, faça uma oração. Peça por bons sonhos quando for dormir, por um bom raio de sol no dia seguinte e para a sensação de tristeza ir embora. Por fim, termine de se lavar normalmente e faça um agradecimento.