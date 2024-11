Veja a pedra que representa o seu signo

As pedras são apreciadas não só porque são bonitas, mas também por suas propriedades energéticas. Na astrologia, cada signo do zodíaco tem uma pedra associada que representa suas características e influências cósmicas. Além disso, elas ajudam a destacar as qualidades únicas de cada nativo.

Segundo Katrina Devilla, consultora esotérica, cada signo tem afinidade com uma ou mais pedras, e seu uso colabora para o fortalecimento das virtudes, potencializando e trazendo à tona o que há de melhor em cada um deles.

“Elas são responsáveis por energizar e favorecer o lado positivo de cada signo. Utilizadas como amuletos, são capazes de proporcionar proteção e boas vibrações. Mas, mais do que amuletos da sorte, elas são consideradas verdadeiras fontes de autoconhecimento e crescimento individual”, resume.

A seguir, Katrina Devilla destaca a pedra de cada signo. Confira qual é a sua!

Áries: jaspe

O jaspe destaca a capacidade de liderança e a determinação do ariano (Imagem: Iuliiart | Shutterstock)

A pedra do signo de Áries é o jaspe. Geralmente encontrada na cor vermelho-alaranjada, é um amuleto de muita resistência. Associada à força, determinação e realização, ela destaca a capacidade de liderança. Isso porque o jaspe aumenta a capacidade e a motivação dos arianos em atingir suas metas e seus objetivos, além de ampliar a segurança e proteger em situações de conflito.

Touro: esmeralda

A esmeralda simboliza a estabilidade, o trabalho e a paciência, características bastante presentes no perfil dos taurinos (Imagem: Victor Moussa | Shutterstock)

A esmeralda é uma das principais pedras do signo de Touro. Ela simboliza a estabilidade, o trabalho e a paciência, características bastante presentes no perfil dos taurinos. Este é um amuleto que encanta por sua beleza. Poderosa, a esmeralda auxilia energicamente na saúde e fortalece o poder de realização e sensualidade. Também transmite aos taurinos uma energia que desperta as qualidade e habilidades especiais, reduzindo a timidez e os temores internos.

Gêmeos: topázio

O topázio influencia a energia mental e o poder criativos dos geminianos (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

Uma das pedras mais relacionadas ao signo de Gêmeos é o topázio. Com grande poder, ela influencia a energia mental e o poder criativos dos geminianos. Além disso, traz vibrações capazes de despertar novas e importantes ideias. Conhecido como a pedra da sorte e do equilíbrio, o topázio auxilia na hora de organizar as emoções e ter sorte nos negócios, trabalho e outros desafios intelectuais.

Câncer: quartzo verde

O quartzo verde é responsável por trazer aos cancerianos uma grande capacidade mental (Imagem: Aleksandra Budnik | Shutterstock)

Para o signo de Câncer, a pedra mais indicada é o quartzo verde. Ela é responsável por trazer aos cancerianos uma grande capacidade mental, poder transformado em direcionamento de ideias e concentração. Sendo uma grande pedra de cura, consegue também trabalhar as mazelas físicas e espirituais, mudando padrões vibratórios de pensamento e auxiliando principalmente na saúde feminina.

Leão: âmbar

A pedra âmbar protege os leoninos contra energias negativas, inveja e cobiça (Imagem: Sandris Veveris | Shutterstock)

O âmbar é a principal pedra do signo de Leão. Sua cor estonteante se destaca e pode ser associada à beleza e exuberância dos leoninos. Muito utilizado por sacerdotes, magos e reis na Idade Média, o âmbar é capaz de eliminar energias negativas dos mais variados tipos. Utilizada como um amuleto da sorte, a pedra de Leão auxilia na segurança pessoal e protege contra energias negativas, inveja e cobiça.

Virgem: ônix

O ônix possui uma grande força de proteção e cura energética para os virginianos (Imagem: vvoe | Shutterstock)

O ônix, pedra do signo de Virgem, possui uma grande força de proteção e cura energética. Utilizada para equilibrar as energias Yin e Yang, ela melhora a autoestima e a segurança. Os virginianos, conhecidos por sua grande capacidade de observação, utilizam o ônix como uma importante fonte para canalizar suas energias e estabelecer relações superiores para o alcance de suas metas.

Libra: citrino

A pedra citrino é capaz de incentivar a revitalização em diferentes níveis da vida dos librianos (Imagem: eloresnorwood | Shutterstock)

Conhecidos por seu espírito de justiça, os librianos têm o citrino como sua pedra principal. Ela é considerada uma importante fonte de energia vital, capaz de incentivar a revitalização em diferentes níveis da vida. O citrino proporciona aos librianos a capacidade de se tornarem indivíduos mais seguros, centrados e com forte atração pessoal. Ainda é considerado fonte de prosperidade, pois emite uma luz e vibração dourada que simboliza abundância.

Escorpião: opala

A pedra opala possui uma energia poderosa capaz de ampliar a intuição e a autoconfiança do escorpiano (Imagem: Andriana Syvanych | Shutterstock)

Dona de uma cor inebriante, a opala tem tudo a ver com o perfil dos escorpianos. Considerada a principal pedra do signo, ela possui uma energia poderosa capaz de ampliar a intuição e a autoconfiança. Auxilia as pessoas de Escorpião principalmente na solução de problemas pessoais e profissionais, funcionando como uma fonte de proteção.

Sagitário: ametista

A ametista é poderosa contra energias e sentimentos negativos para os sagitarianos (Imagem: Vunishka | Shutterstock)

A pedra do signo de Sagitário é, sem dúvida, uma das mais belas da natureza. Dona de uma energia vital muito intensa, a ametista é poderosa contra energias e sentimentos negativos. Famosos pelo amor pela liberdade, sagitarianos têm seu lado criativo energizado e potencializado pelas vibrações da ametista. É uma pedra de proteção, vitalidade e intuição, que auxilia na energia para realizar projetos de grande impacto.

Capricórnio: safira

A safira tem a capacidade de purificar, amplificar e transmitir boas energias aos capricornianos (Imagem: luchschenF | Shutterstock)

Muito obstinados e motivados em conquistar aquilo que querem, os capricornianos têm como pedra do signo a safira. Além da coloração azul, ela tem a capacidade de purificar, amplificar e transmitir boas energias a todos desse signo. A safira ajuda as pessoas de Capricórnio a encontrarem equilíbrio emocional, físico e mental, tornando-as ainda mais motivadas em conquistar seus objetivos de forma eficaz e tranquila.

Aquário: turquesa

A turquesa é capaz de proporcionar ainda mais força de vontade aos aquarianos (Imagem: Levon Avagyan | Shutterstock)

Considerada, desde a Antiguidade, uma pedra sagrada, a turquesa é a que mais influencia as pessoas do signo de Aquário. Fonte de alegria, é capaz de proporcionar ainda mais força de vontade aos aquarianos. A turquesa é uma importante aliada em aumentar a capacidade de comunicação. Além disso, auxilia na capacidade criativa e nos pensamentos inspiradores.

Peixes: água-marinha

A água-marinha é fonte de energias superiores, que auxiliam na ampliação dos dons naturais dos piscianos (Imagem: Imfoto | Shutterstock)

A pedra do signo de Peixes é a água-marinha, fonte de energias superiores, que auxiliam na ampliação dos dons naturais. Dona de uma mágica tonalidade azul, ela emite uma forte energia ligada ao céu e ao mar. A pedra ajuda os piscianos a desenvolverem ainda mais sua capacidade de auxiliar as pessoas, além de trabalhar a serenidade e o lado emocional, regido pelas águas.

Por Luana Farias