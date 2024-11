Horóscopo semanal: previsão dos signos de 11 a 17 de novembro de 2024

O Sol em Escorpião fará aspecto tenso com Urano, indicando um período de transformações intensas e repentinas. Isso poderá gerar tensões, bem como decisões precipitadas, radicais e rebeldes. Portanto, será necessário controlar os ânimos e os impulsos.

Mercúrio entrará em Sagitário e fará aspecto tenso com Júpiter e Saturno, sugerindo tendência a buscar por mais movimentos e fugas da rotina. Entretanto, surgirão empecilhos e atrasos, o que poderá gerar desânimo e pessimismo. Ao mesmo tempo, isso ajudará a ter mais foco.

Vênus em Capricórnio fará aspecto tenso com Netuno. Isso indica a forte propensão a criar muitas expectativas e fantasias, o que levará a frustrações. Contudo, será possível encontrar mais equilíbrio por meio da arte e da conexão com a espiritualidade.

Marte no signo de Leão fará aspecto tenso com Plutão, demonstrando que o ego será confrontado pelo contato com as sombras e medos mais profundos. Desse modo, haverá a capacidade de gerar transformações profundas e a libertação de comportamentos autocentrados.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano deverá se dedicar ao autoconhecimento para ter mais clareza e foco ao agir (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Você terá um grande contato com o lado obscuro da sua alma. A tendência será de uma semana cheia e de mudanças imprevistas. Será o momento de se transformar e se desapegar de tudo que tem gerado peso, se libertando de padrões nocivos e dando espaço ao novo.

Apesar disso, toda essa energia poderá te levar a agir de maneira radical e rebelde, bem como se precipitar nas decisões e gerar rompimentos. Logo, será necessário que se dedique ao autoconhecimento para ter mais clareza e foco ao agir, evitando seguir os impulsos. Por fim, será possível que se frustre com alguém no setor afetivo ou no trabalho. Portanto, tome cuidado com as expectativas.

Touro

O desejo de liberdade e de mudança poderá ficar mais intenso para o taurino (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Nesta semana, a tendência será que as emoções fiquem mais intensas. Portanto, para evitar agir de maneira precipitada e impulsiva, procure ter cautela com as suas ações. Afinal, as impulsividades poderão levar a conflitos e rompimentos.

No setor afetivo, busque observar o que tem gerado incômodo. Isso porque a propensão será que algumas situações te façam sair do seu ego e olhar a vida de maneira mais ampla. Ao mesmo tempo, o desejo de liberdade e de mudança poderá ficar mais intenso, gerando tensões.

Ainda nesta fase, será importante que tome mais consciência dos seus medos e traumas e de como eles podem influenciar os pensamentos. Apesar dos desafios, isso será uma oportunidade para assumir as responsabilidades por comportamentos nocivos e ressignificá-los.

Gêmeos

O geminiano buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana. Você buscará encontrar mais equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos. Além disso, tenderá a se afetar mais pelo desejo de estar com alguém ou melhorar a qualidade da relação com a pessoa amada. Será possível que consiga compreender mais as necessidades do outro.

Contudo, a tendência será que se depare com diversos imprevistos, o que poderá gerar tensões e rompimentos precipitados, especialmente devido ao desejo de cada um por mais liberdade e independência. Será necessário respeitar os limites e as individualidades alheias para equilibrar o relacionamento. Por fim, a propensão será que a mente fique bem agitada. No caso, cuide melhor dos seus pensamentos.

Câncer

O canceriano deverá se dedicar mais às atividades com as quais se identifica (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Um novo ciclo se iniciará na sua vida. Será o momento de organizar a rotina, buscando torná-la uma fonte de satisfação e alegria. Portanto, procure se dedicar mais às atividades com as quais se identifica, assim como investir em uma boa qualidade de vida e nos cuidados com a saúde.

Entretanto, a tendência será que imprevistos mudem o rumo dos seus planos, gerando tensões e ansiedade e afetando o bem-estar. No caso, será necessário ter mais flexibilidade e criatividade para lidar com as situações, procurando formas inovadoras de fazer o que está acostumada(o) e realizar mudanças importantes. No campo afetivo, a propensão será de um bom período para encontrar mais equilíbrio e harmonia no relacionamento.

Leão

O leonino terá mais energia para batalhar pelo que deseja (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Nesta semana, a tendência será que o ambiente familiar fique bem movimentado e tenso. Será possível que surjam mais conflitos e desentendimentos, levando a algum tipo de rompimento. Também poderão surgir imprevistos e problemas na sua casa, o que deixará tudo mais tumultuado. Portanto, será necessário acalmar os ânimos para evitar ações precipitadas.

Ainda nestes dias, você terá mais energia para batalhar pelo que deseja. No entanto, a propensão será que se depare com situações que afloram medos e inseguranças, o que te fará dar um passo para trás e analisar sua forma de agir. Logo, procure ter mais cautela com as suas ações, pois poderá entrar em conflitos que drenam a sua energia e levam a sofrimentos.

Virgem

O virginiano poderá se apaixonar com mais facilidade nesta semana (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Será o momento de assimilar os movimentos que viveu nas últimas semanas e registrar na memória o que foi mais importante. A vontade de ficar em casa e na companhia dos amigos estará mais presente. Será a hora também de revisitar as suas memórias e lembranças.

No setor profissional, haverá bastante agitação, mudanças e imprevistos. A tendência será que isso entre em conflito com o desejo de se recolher, o que irá gerar tensões. Ainda neste período, será importante que se harmonize consigo, reconheça os seus potenciais e olhe para si de maneira mais amorosa e acolhedora. Por fim, poderá se apaixonar com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto.

Libra

O libriano deverá usar a criatividade e a intuição para encontrar formas de lidar com as mudanças (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Ao longo desta semana, poderão ocorrer imprevistos no setor financeiro, o que irá abalar a sua busca por segurança e estabilidade, bem como gerar tensões e ansiedade. Será necessário usar a criatividade e a intuição para encontrar formas de lidar com as mudanças que poderão surgir. Além disso, será o momento de se desapegar do que tem te deixado na zona de conforto.

Caso tenha alguma viagem planejada, prepare-se para possíveis eventualidades. No ambiente familiar, a tendência será de mais harmonia nas relações. Será uma boa hora para deixar a casa mais bonita e aconchegante, assim como se harmonizar com as suas memórias e lembranças. Tudo isso irá lhe trazer acolhimento.

Escorpião

O escorpiano deverá acalmar os ânimos para evitar agir de maneira precipitada e impulsiva (Imagem: Yolen | Shutterstock)

A tendência será que tenha bastante energia nesta semana. Porém, também serão dias movimentados e dados a imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá gerar tensões. Será necessário usar a criatividade para lidar com as novas situações. Além disso, deverá acalmar os ânimos para evitar agir de maneira precipitada e impulsiva.

No setor social, a propensão será que busque por mais movimentos e que tenha mais flexibilidade para compreender o outro e encontrar mais harmonia nas relações. O campo profissional seguirá em um período bem movimentado. Todavia, você precisará reavaliar algumas ações. Por fim, a inclinação será que se depare com medos e traumas, o que poderá gerar desconfortos.

Sagitário

O momento será importante para o sagitariano mergulhar em seu interior e iluminar o que habita em seu inconsciente (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Você tenderá a se confundir nestes dias. Será um momento importante para mergulhar em seu interior e iluminar o que habita em seu inconsciente. Apesar disso, a propensão será que surjam imprevistos e mudanças repentinas, o que irá gerar tensões e poderá te levar a decisões precipitadas e sem clareza. Portanto, procure acalmar os ânimos.

No campo financeiro, a fase será propícia para se harmonizar com a forma como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais, bem como para valorizar o que já conquistou. Contudo, será possível que se engane ao realizar pagamentos e deixe de receber algo que esperava, sem entender o motivo para isso. Logo, evite fazer negociações.

Capricórnio

O capricorniano buscará mais harmonia e beleza na vida durante esta semana (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Nesta semana, você entrará em uma nova fase. Será o momento de se harmonizar consigo, cuidar da autoestima e da aparência, bem como olhar para si de maneira mais amorosa e acolhedora. Além disso, a tendência será que busque mais harmonia e beleza na vida. Entretanto, poderá se afetar mais pelas energias ao redor e se deixar levar por idealizações, o que irá gerar frustrações.

Ainda neste período, a propensão será que a sua presença seja mais solicitada pelos amigos e que o desejo de realizar transformações em sua vida e na sociedade estejam bem intensos. Apenas tome cuidado para não agir de maneira radical e rebelde. Por fim, dedique-se aos ideais que fazem sentido para si.

Aquário

O aquariano poderá dedicar mais atenção ao setor profissional e receber reconhecimento de seus superiores (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Fase importante para a carreira. A tendência será que dedique mais atenção ao campo profissional. Haverá a possibilidade de receber reconhecimento de seus superiores e de pessoas que admira. No entanto, deverá ter mais cautela com suas ações, pois tenderá a agir por impulso.

Ainda neste período, irão surgir imprevistos e mudanças repentinas, o que poderá gerar tensões e ansiedade. De modo geral, será um momento de transformações. Portanto, para saber como agir, procure se conectar com a intuição e a criatividade. No setor afetivo, os dias serão de encerramentos. Será a hora de fazer um balanço de tudo o que viveu nos últimos meses para encerrar os ciclos necessários. Porém, ao longo do processo, poderá se confundir.

Peixes

O pisciano estará mais otimista e sentirá o desejo de viver novas aventuras (Imagem: Yolen | Shutterstock)

Ao longo desta semana, você terá mais otimismo. Além disso, o desejo de realizar mudanças e viver novas aventuras estará bem presente. Todavia, para evitar agir de maneira precipitada e impulsiva, se deixando levar pelo calor das emoções e rebeldias, será necessário conter os ânimos. De modo geral, será o momento de transformar as suas crenças e ir em busca das suas verdades. Portanto, se dedique ao autoconhecimento para ter mais calma e clareza.

No campo profissional, a propensão será de dias agitados. Poderão surgir empecilhos que atrasarão ou atrapalharão os seus planos. Ademais, haverá a possibilidade de cobranças e críticas. No setor afetivo, tenha cautela, pois poderá se iludir com alguém.