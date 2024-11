13 maneiras para espantar a energia negativa da sua casa

Limpar a casa das energias negativas é tão importante quanto organizá-la e higienizá-la fisicamente. Ambientes carregados com vibrações densas podem afetar diretamente nosso bem-estar emocional, mental e até físico, gerando cansaço, desânimo ou até conflitos. Assim como acumulamos poeira e sujeira, também absorvemos as energias de situações, pessoas e emoções que circulam pelo espaço.

Práticas simples, como ventilar os cômodos, usar ervas, cristais e manter o local organizado, ajudam a renovar as energias do ambiente. Isso promove harmonia, leveza e um espaço propício à prosperidade e felicidade. Uma casa energeticamente limpa torna-se um verdadeiro refúgio para a alma.

Abaixo, veja 13 maneiras de espantar a energia negativa da sua casa!

1. Limpeza do ambiente

A limpeza do ambiente se trata de um aspecto essencial a ser considerado. A organização tem relação com nossa saúde mental. Um local organizado significa uma mente tranquila e organizada em pensamentos.

“Muita bagunça pode deixar a energia ruim! Organize gavetas, arrume sua cama, jogue tudo que é lixo fora. Louça na pia cheia de comida não é legal para energia também. Não acumule!”, recomenda a taróloga Isabel Fogaça.

2. Organização dos móveis

Reavalie a disposição dos móveis em sua casa. A energia deve fluir livremente pelos espaços. Evite obstruções das portas e crie um ambiente acolhedor e convidativo. Móveis bem-posicionados podem ajudar a aumentar a sensação de harmonia.

3. Use cristais

Os cristais são responsáveis por circular a energia em um ambiente. Segundo a taróloga, é legal ter um em cada cômodo, até no banheiro. São bons para limpar energias: turmalina negra, vassoura de bruxa, quartzo transparente e selenita branca.

4. Coloque sal grosso nos ralos da casa

Isabel Fogaça explica que os ralos da casa podem ser um problema para energia, já que dão acesso ao esgoto, que tem relação direta com energias densas e muito pesadas. Por isso, tampe os ralos da sua casa e, a cada 15 dias, coloque sal grosso neles.

5. Evite ter objetos quebrados

Por mais que alguns itens tenham valor ou apego sentimental, é importante que os objetos que estão quebrados sejam descartados. “Quando a pessoa tem coisas quebradas dentro de casa e, principalmente, que não são utilizadas, é hora de se livrar, porque, além de trazerem uma energia negativa, a vibração ruim volta para a própria pessoa”, ressalta Thais Galassi, mentora de inteligência emocional e especialista em mindset. Além disso, esses objetos podem trazer sentimentos negativos, como tristeza, negatividade e melancolia.

O bambu da sorte atrai prosperidade e vibrações positivas para o ambiente (Imagem: New Africa | Shutterstock)

6. Tenha um bambu-da-Sorte

Para Thais Galassi, as plantas são grandes aliadas para trazer energias e sentimentos bons para dentro de casa. Por isso, optar por espécies que representam algo positivo é o ideal. “As plantas ajudam muito a renovar as energias, além de deixarem o ar mais leve. O bambu-da-sorte, por exemplo, é uma das espécies perfeitas para isso. Além de ser um ótimo item de decoração, é uma planta que atrai prosperidade, fortuna e vibrações positivas para o lar”, pontua.

7. Nada de relógio parado

Segundo a filosofia do Feng Shui, o relógio complementa o espaço energético do ambiente e aumenta a energia, seja ela positiva ou negativa. Assim, acredita-se, também, que ele parado pode mudar a atmosfera da casa, trazendo mais negatividade e resultando em uma vida mais monótona ou “congelada”. “O relógio parado é horrível e simboliza que seu tempo está parado e que a energia está estagnada, o que afeta também a harmonia do espaço”, esclarece Thais Galassi.

8. Crie uma rotina para manter a leveza da casa

Além dos cuidados rotineiros e essenciais com a casa, é importante criar uma rotina para que o lugar tenha a leveza e a positividade que precisa. “Abrir as janelas todos os dias para que a luz natural entre ajuda a trazer uma energia boa. Escolher cortinas mais leves para decorar e permitir que a luz solar entre durante o dia também é uma opção. Na parte da noite, é legal usar uma iluminação mais sutil. Quanto às cores, a escolha para cada ambiente também influencia na qualidade da vibração”, acrescenta Thais Galassi.

9. Purifique o ar

O tarólogo Victor Valentim conta que a energia do ar normalmente pode ser purificada por meio da defumação natural dos ambientes, utilizando ervas como palo santo e sálvia branca. “Isso pode ser feito em casa ou no trabalho para se proteger das energias ruins”, recomenda.

10. Use materiais naturais

O Feng Shui tem o objetivo de intensificar ou ativar toda a energia vital do local. Segundo Kelly Curcialeiro, arquiteta energética e terapeuta dos ambientes, para manter o equilíbrio das energias no quarto, os moradores devem utilizar materiais naturais como linho ou algodão e até mesmo cultivar a presença de elementos que contenham água, madeira, terra, fogo e metal, já que possuem o poder de proporcionar boas vibrações, leveza ao ambiente e conectar com as essências naturais.

11. Mantenha o banheiro protegido

A localização do banheiro e os elementos também são importantes e o Feng Shui pode ajudar a mantê-lo protegido. “Utilize decoração em madeira ou metal para anular as energias ruins se o banheiro estiver no nordeste ou sudoeste. Estando ao leste da casa, aproveite os raios solares da manhã para trazer boas vibrações e limpar um pouco as energias do local”, ensina Katrina Devilla, espiritualista da iQuilíbrio.

Contudo, segundo ela, se o banheiro estiver situado no noroeste e oeste, é importante utilizar flores e plantas em tons de amarelo ou terrosos para auxiliar contra a saída das energias. “Caso esteja no sul, utilize tons terrosos, nudes e rosa vintage. Por fim, se estiver no norte, opte por azul e preto”, recomenda.

O espelho deve estar posicionado da forma correta para atrair boas energias (Imagem: g_dasha | Shutterstock)

12. Utilize espelhos de forma adequada

A espiritualista Juliana Viveiros explica que é importante levar em consideração que o espelho ajuda a duplicar o que está refletido até mesmo em nosso inconsciente. Por isso, ela recomenda o posicionar de frente para uma mesa de jantar, pois tende a atrair fartura, abundância e prosperidade.

Segundo ela, deve ser evitado um posicionamento de frente para a cama do quarto, pois acarreta fatores negativos que podem afetar até a saúde, como dificuldade para dormir. A espiritualista completa que é muito importante levar em consideração que a casa deve estar organizada e limpa, principalmente em locais onde o espelho estará.​

13. Descarte ou doe objetos não utilizados

É normal que, ao longo do tempo, muitas pessoas possam acumular pertences sem utilidade. No entanto, é importante se desfazer desses objetos. Juliana Viveiros explica que o acúmulo deles pode atrair energia negativa e bloqueios em diferentes áreas da vida, como dificultar o fluxo financeiro ou, até mesmo, provocar desgastes em relacionamentos.