Sagitário é o nono signo do zodíaco. Regido por Júpiter, seu elemento é o Fogo e rege a casa 9 do Mapa Astral. Conhecidas por serem cheias de alegria e muito divertidas, as pessoas sagitarianas possuem espírito aventureiro, amor pela liberdade e um grande senso de justiça. Vivem o hoje intensamente e, muitas vezes, esquecem do amanhã.

Segundo a astróloga Thaís Mariano, os sagitarianos são simbolizados pelo centauro, uma figura mitológica que apresenta o tronco, os braços e a cabeça de um homem com o corpo e as pernas de um cavalo. Ela explica que o arqueiro dispara suas flechas para além do que é visível, cavalgando em busca de seus objetivos, harmonizando o instinto animal e o intelecto para promover seu próprio crescimento e desenvolvimento.

Abaixo, veja 11 curiosidades sobre o signo de Sagitário!

1. Independentes

A independência é uma das características mais fortes dos sagitarianos. Eles são viajantes, corajosos e possuem uma mente aguçada para negócios e esportes. Isso significa que tendem a ser pessoas inovadoras: não têm medo de traçar os próprios caminhos, mesmo que isso signifique seguir sozinhas.

2. Possuem alta compaixão

Os sagitarianos possuem uma enorme compaixão. Devido à sua abertura a novas experiências e à ausência de rigidez, tais nativos se dão muito bem com grupos diversos de pessoas e estão sempre dispostos a se colocar no lugar da experiência de outra pessoa. Sua disposição calorosa e generosa para deixar as pessoas à vontade vem de uma preocupação genuína pelas experiências e pelo bem-estar dos outros.

3. Curiosos

Os nativos de Sagitário são motivados a construir um acervo de conhecimento. Portanto, é natural que uma das características deles seja uma curiosidade insaciável. “Aparentemente intelectuais, os sagitarianos devoram livros e mais livros sobre diversos assuntos e estão sempre prontos para dar uma opinião sobre o que for baseado em seus estudos”, conta a astróloga Thais Mariano.

4. Nativos apaixonados

Em todos os sentidos da palavra, os sagitarianos são apaixonados. Sua empolgação e energia não têm limites. Eles adoram o amor, e seus projetos em constante evolução os mantêm consistentemente envolvidos com a vida. É assim que eles abordam todo interesse ou obstáculo que surge no caminho.

Os sagitarianos têm um senso de humor contagiante (Imagem: GrAl | Shutterstock)

5. Os divertidos do zodíaco

Os nativos de Sagitário costumam ser muito divertidos em encontros sociais. Possuem um ótimo senso de humor e conseguem puxar qualquer assunto. “Por isso, todos os querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, os nativos desse signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, explica Thaís Mariano.

6. Idealistas

Sonhadores, os nativos desse signo usam o otimismo e a paixão para buscar a perfeição, sempre sonhando grande. Sua natureza idealista motiva os outros a darem o seu melhor, sem deixar que expectativas irrealistas os sobrecarreguem.

7. Assumem muitas responsabilidades

Sagitarianos têm a tendência de dizer sim com muita frequência, às vezes prometendo mais do que são capazes de cumprir. “Também têm a tendência a prometer mais do que conseguem cumprir e a assumir uma grande gama de tarefas que ficarão inacabadas”, afirma a astróloga.

8. Gostam de amores livres

As pessoas de Sagitário tendem a viver o amor de forma mais livre e fora do padrão. “Não é raro encontrar aqueles que optam por não se casarem ou por terem uma família diferente do convencional externo, mas de acordo com seus ideais. A necessidade de liberdade é inerente aos sagitarianos; por isso, quando se sentem controlados e presos, logo tendem a se afastar”, conta.

9. Sentem prazer em ajudar

Sagitarianos são generosos de espírito. Sua porta está sempre aberta para aqueles que precisam de ajuda. Seja conselhos, dinheiro ou qualquer outra coisa, eles dão o que podem livremente. Embora precisem ter cuidado para não se sobrecarregarem, não hesitarão em estender uma mão amiga.

10. São pessoas leais

Os nativos de Sagitário são leais e dedicados, mas podem ter dificuldade em expressar suas emoções mais profundas; preferem demonstrar amor por meio de ações e momentos divertidos compartilhados. No entanto, valorizam sua independência e liberdade, o que também se reflete em seus relacionamentos românticos. Por isso, sagitarianos buscam parceiros que compartilham sua visão de mundo e respeitam sua necessidade de espaço pessoal.

11. Falam o que pensam

Como são regidos por Júpiter, o planeta da verdade e da sabedoria, os sagitarianos são extremamente sinceros e isso os impulsiona a buscarem autenticidade em tudo o que fazem. Eles valorizam a honestidade acima de tudo e acreditam que ser direto é a melhor forma de resolver situações e construir relacionamentos verdadeiros. Além disso, sua natureza otimista e despreocupada faz com que falem o que pensam sem medo de julgamentos.