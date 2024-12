Veja como o movimento dos planetas afetará o amor em 2025

Em 2025, vários planetas mudam de signo, abrindo portas para novas possibilidades tanto no individual quanto no coletivo. O universo nos chamará para inovar, confiar na nossa autenticidade e deixar ir o que já não faz sentido. Será hora de abraçar o novo, expandir horizontes, confiar nas infinitas possibilidades, ousar e construir novas realidades.

2025 promete ser um ano de transformação e crescimento. Por isso, abrace cada movimento do céu como uma oportunidade de se alinhar com sua melhor versão. Os primeiros meses, em especial, pedirão paciência, revisão, reflexão e presença nas relações.

Marte retrógrado (até 23/02)

Tenha cuidado com atitudes impulsivas, impensadas e inconsequentes. Será hora de ser prudente, reavaliar para onde você tem destinado a sua energia e ter cuidado com iniciativas ousadas. Concentre-se em resolver questões pendentes e aprender com o que já passou!

Vênus retrógrado (01/03 a 12/04)

Será um período importante para reavaliar padrões afetivos que não são favoráveis. Será hora de revisitar antigos aprendizados dentro das relações ou curar feridas do passado.

Eclipse solar em Áries (20/03)

Será um momento que revelará, pelos seis meses seguintes, a necessidade de equilíbrio entre individualidade e parcerias. Será um chamado para rever nossas relações, padrões afetivos e o modo como nos conectamos com o outro.

Uma energia de coragem para tomar decisões individuais chegará com tudo! Este eclipse nos impulsionará a reconhecer nossas necessidades e colocar limites saudáveis em nossas trocas. Olhe para a casa do mapa em que você possui o signo de Áries. Ela estará em foco pelos próximos meses.

Casais poderão fortalecer a intimidade com conversas profundas e a construção de laços sólidos (Imagem: Miljan Zivkovic | Shutterstock)

Júpiter em Câncer (a partir de 09/06)

A partir de 09/06, com Júpiter em Câncer:

Fortaleça a intimidade: trânsitos em Câncer favorecem conversas profundas e a construção de laços sólidos. A dinâmica “familiar” dentro das relações terá um forte apelo;

trânsitos em favorecem conversas profundas e a construção de laços sólidos. A dinâmica “familiar” dentro das relações terá um forte apelo; Expresse seus sentimentos: seja sincero sobre suas necessidades emocionais e ouça o outro com empatia.

Que 2025 seja um ano de conexão, coragem e muitas realizações! Vamos juntos? Sempre!

Por Fernanda Marto de Miranda

Astróloga, terapeuta e mentora, especialista em astrologia e terapias integrativas, também é especialista em astrologia, meditação, reiki, cromoterapia, auriculoterapia, cristaloterapia e neurocientista.