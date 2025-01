Veja o animal regente de 2025 no Horóscopo Chinês

Ao longo do tempo, o Horóscopo Chinês se firmou como uma ferramenta importante para interpretar os desafios e as oportunidades de cada ano. Por meio de arquétipos representados por animais, essa tradição nos conecta às energias que influenciam o coletivo e o individual. 2025, ano regido pela Serpente, nos reserva significados profundos que vão além das expectativas do cotidiano, convidando-nos a agir com propósito e clareza.

“Este horóscopo é um sistema milenar baseado em um ciclo de doze anos em que cada um deles é representado por um animal, cujos diferentes traços de personalidade podem funcionar como orientações para as tendências da vida em áreas como amor, trabalho e saúde, ajudando a buscar equilíbrio e harmonia”, explica Dom Guerino, consultor esotérico da Astrocentro.

A serpente é o animal regente de 2025

Segundo Dom Guerino, em 2025, o animal totem será a Serpente, que traz as energias de sabedoria, intuição, transformação, mistério e fascinação. “A Serpente é conhecida por sua capacidade de analisar situações com profundidade e tomar decisões estratégicas, favorecendo novos planos e projetos. Ela também simboliza ciclos de mudança e crescimento, que se renovam assim como a pele deste animal”, explica.

2025 será um ano propício para se conectar com o seu interior (Imagem: vickram | Shutterstock)

Influências da Serpente em 2025

Com a Serpente como guia, podemos esperar um ano de introspecção, planejamento e transformações profundas. Será um período propício para se conectar com o seu interior, explorar medos, desejos e sonhos, mas também para fazer planejamentos a longo prazo e estabelecer metas claras. “Aproveite a nova fase e esteja aberto às novas experiências e oportunidades de crescimento que aparecerem no caminho”, recomenda Dom Guerino.

Curiosidade sobre a serpente

O bastão de Asclépio/Esculápio é o símbolo da medicina, representado por uma serpente em espiral envolta em um bastão. Desde a Grécia Antiga, Asclépio, o deus da medicina, é cultuado e seu símbolo é reconhecido em toda a Europa.

A cobra e o bastão têm significados especiais. O animal pode representar coisas boas e ruins, como a cura que vem do veneno, e também está ligada à ideia de renovação, porque as cobras trocam de pele. O bastão, por sua vez, simboliza a vida e a sabedoria.

Então, o símbolo da medicina se relaciona à conexão entre ficar doente e melhorar, entre o bem e o mal ou, até mesmo, entre a vida e a morte.

Por Alice Veloso