Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/03/2025

Esta sexta-feira trará momentos de intensidade, oportunidades inesperadas e alguns desafios no caminho. Emoções estarão à flor da pele, e será preciso equilíbrio para lidar com as situações. Para saber como os astros influenciarão seu dia, confira as previsões do horóscopo e veja o que esperar!

Áries

A sexta-feira dos arianos será voltada para o setor profissional (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você se envolverá mais com sua carreira, em cuidar do que deseja se tornar no futuro e buscará colher os frutos dos seus esforços. No entanto, tenderá a ser um dia intenso e sujeito a mal-entendidos que poderão gerar confusões. Logo, considere cuidar da sua energia e das emoções para ter clareza.

Touro

Os taurinos deverão buscar o autoconhecimento e ter cautela com a tendência a agir de maneira exagerada (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você entrará em contato com suas sombras; portanto, será um dia mais desafiador. Procure acolher as dores buscando autoconhecimento, pois assim terá consciência de seus padrões nocivos e poderá se libertar deles. Também tenha cautela com a tendência a agir de maneira exagerada.

Gêmeos

Os geminianos se dedicarão ao setor afetivo nesta sexta-feira (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos da vida afetiva e se afetará mais pelo outro, da mesma forma que suas oscilações emocionais poderão afetar o bem-estar do relacionamento. Será um bom dia para cuidar do futuro da relação, mas atente-se ao excesso de expectativas.

Câncer

O dia dos cancerianos será voltado para os assuntos da rotina (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você se envolverá em cuidar da rotina e haverá a tendência a se afetar pelos acontecimentos nessa área. Ao mesmo tempo em que será um dia mais agitado, também irá se deparar com empecilhos que poderão atrapalhar seus afazeres. Além disso, haverá o aumento de cobranças. Esteja atento(a) para não permitir que isso afete sua saúde.

Leão

Os leoninos se conectarão com a própria essência e buscarão se divertir (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você dedicará atenção a si e buscará se conectar com sua essência, bem como se divertir. Nesse cenário, será possível que sinta tudo de maneira intensa e emocionante. Porém, poderá se deparar com empecilhos e cobranças que afetarão o seu ego e o(a) chamarão para as responsabilidades da vida, impedindo-o(a) de realizar tudo como gostaria.

Virgem

A sexta-feira dos virginianos será focada na família e no lar (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos da sua família e da casa. Será um dia movimentado, mas também poderão surgir empecilhos e responsabilidades que gerarão um certo desânimo. Tenha cautela para não se deixar levar pelo pessimismo e procure estabelecer os limites necessários, respeitando seu tempo.

Libra

Nesta sexta-feira, os librianos buscarão desacelerar e assimilar informações anteriores (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Após alguns dias bastante movimentados, nesta sexta-feira você buscará desacelerar e assimilar as informações do que foi vivido recentemente. A vontade de ficar mais recolhido(a) no seu canto tenderá a estar bem presente e será possível que se depare também com sentimentos de melancolia. Atente-se para não se deixar levar por eles.

Escorpião

O dia dos escorpianos será bem agitado no setor social (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você estará em busca de mais movimento na vida social e qualquer atividade diferente chamará sua atenção. Será possível que sua mente se abra para novas ideias. Contudo, tenderá a se deparar com empecilhos e responsabilidades que o(a) farão desacelerar e poderão gerar um certo desânimo.

Sagitário

Os sagitarianos se envolverão bastante com o setor financeiro (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você se envolverá em cuidar da vida financeira e de como lida com seu dinheiro. A vontade de ter mais conforto estará bem presente. Além disso, ao mesmo tempo em que poderão surgir boas oportunidades, irá se deparar com empecilhos e cobranças que atrasarão e atrapalharão os planos.

Capricórnio

Os capricornianos terão mais animação para dar andamento aos projetos pessoais e cuidar da autoestima (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Após alguns dias em um movimento introspectivo, nesta sexta-feira se sentirá animado(a) para iniciar novos ciclos em sua vida, dar andamento aos projetos pessoais e cuidar da autoestima. Contudo, poderá se deparar com bloqueios e com situações confusas. Logo, tenha mais cautela ao agir e cuide melhor das emoções.

Aquário

O espírito de solidariedade se fará bem presente na sexta-feira dos aquarianos (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Você se afetará pelo espírito de solidariedade nesta sexta-feira, propícia para se dedicar a projetos sociais e cuidar das próprias ideias e propósitos de vida. Entretanto, será um dia confuso. Procure cuidar melhor da sua energia para evitar se deixar levar por fantasias.

Peixes

O dia dos piscianos será voltado para os amigos e grupos dos quais fazem parte (Imagem: xenia_ok | Shutterstock)

Nesta sexta-feira, você se envolverá com as relações sociais e a vontade de estar com os amigos e oferecer seu apoio nos grupos dos quais faz parte estará bem presente. No entanto, será um dia confuso e sujeito a mal-entendidos. Além disso, surgirão empecilhos no caminho que o(a) impedirão de realizar tudo como gostaria.