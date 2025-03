Veja as previsões para o novo ano astrológico

No dia 20 de março, o Sol deixará o signo de Peixes e ingressará em Áries, sinalizando o início do novo ano astrológico. Esse momento coincide com o equinócio de primavera no Hemisfério Norte e o equinócio de outono no Hemisfério Sul, marcando uma transição importante no ciclo celeste.

O ano astrológico de 2025 será regido por Júpiter, o planeta que simboliza a expansão e as benesses. Frequentemente associado a oportunidades que surgem após períodos desafiadores, é considerado um planeta que nos proporciona aquilo que está destinado a nós. No entanto, a realidade é que essas bênçãos não chegam sem esforço; muitas vezes, são frutos de muito trabalho, superação e dedicação.

Com Júpiter regendo este ciclo, podemos esperar novas portas se abrindo, tanto na vida pessoal quanto profissional. Este será um ano com um grande potencial para crescimento e progresso. Atualmente, Júpiter transita pelo signo de Gêmeos, favorecendo a comunicação, o comércio e as trocas de ideias. Esse trânsito vai até o início de junho, quando o planeta mudará para Câncer, alterando a dinâmica astrológica. Vale lembrar que o ciclo de Júpiter em cada signo dura cerca de um ano.

Ano de grande movimento

2025 promete ser um ano movimentado, com mudanças significativas logo nos primeiros meses. Em 14 de março, ocorreu o primeiro eclipse lunar, no signo de Virgem, e um novo eclipse solar será registrado em Áries. Estamos também sob a influência de dois planetas pessoais em retrogradação, Mercúrio e Vênus, o que poderá trazer atrasos e confusões.

Outro evento marcante será a entrada de Netuno, regente de Peixes, em Áries no dia 31 de março, encerrando um ciclo de 14 anos e dando início a uma nova fase astrológica. Netuno entrou em Peixes há 14 anos e seguirá para Áries, um movimento que indica um longo e transformador ciclo.

Com Netuno, Saturno também deixará Peixes e ingressará em Áries, o que fortalecerá as mudanças estruturais, marcando um ciclo geracional. Ambos os planetas retornarão a Peixes ainda em 2025 e, em 2026, entrarão definitivamente em Áries, simbolizando o início de uma nova ordem social, na qual o velho será gradualmente dissolvido, enquanto as estruturas mais resistentes, representadas por Saturno, serão desafiadas.

Após sete anos em Touro, Urano ingressará em Gêmeos em julho (Imagem: buradaki | Shutterstock)

Transformações na comunicação

Urano, o planeta das inovações, também mudará de signo. Após sete anos em Touro, ingressará em Gêmeos em julho. Esse movimento trará uma revolução nas formas de comunicação, comércio e trocas de informações, com a substituição de antigos modelos por novas tecnologias e abordagens. As inovações poderão parecer desconcertantes para alguns, mas refletirão o curso inevitável da evolução, com o planeta forçando a humanidade a adaptar-se a novas realidades.

Em paralelo, Plutão, que já iniciou sua jornada por Aquário em 2024, continuará a influenciar o cenário. O ingresso de Plutão em Aquário está diretamente relacionado a transformações tecnológicas e sociais significativas, como a ascensão da inteligência artificial e da robótica, que já começam a moldar o futuro da humanidade.

Ainda no campo das transformações, Júpiter deixará Gêmeos em junho e se moverá para Câncer, trazendo à tona questões emocionais e a importância de construir vínculos profundos, principalmente, os laços familiares.

Início de uma nova era

Essas mudanças astrológicas estão em curso desde 2025 e se consolidarão em 2026, quando uma nova era social começará a se firmar, de forma análoga à revolução industrial. Para os nativos digitais ou aqueles adaptados a novas tecnologias, essa transição será mais fluida e progressiva. Para os conservadores, porém, a resistência a essas transformações poderá gerar desafios e dificuldades.

Em resumo, 2025 marca o início de uma nova era, cujas mudanças estão “escritas nas estrelas“. A partir deste ano, com maior intensidade em 2026, a consciência coletiva tomará o centro do palco, enquanto a individualidade autocentrada perderá força e relevância. O mundo está mudando, e a questão que fica é: você está preparado para viver nele?

Por astróloga Eunice Ferrari