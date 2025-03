Aprenda ritual para o Ano-Novo Astrológico 2025

A astrologia, que segue um calendário baseado nos movimentos dos planetas e dos astros, se debruça sobre os ciclos que refletem mudanças e oportunidades. Nesse sentido, a virada de um ano para o outro se refere a um momento de transição, em que energias se renovam e novas perspectivas surgem. Isso, por sua vez, convida à introspecção e à preparação para os desafios e as conquistas que estão por vir.

O início do ano astrológico 2025 está alinhado com o Equinócio de Outono no Hemisfério Sul e o Equinócio de Primavera no Hemisfério Norte, simbolizando equilíbrio e renascimento. É um momento poderoso, pois Áries é um signo de ação, coragem e novos começos. Esse período nos convida a traçar metas, tomar iniciativas e nos abrir para novas oportunidades.

O planeta regente do Ano-Novo Astrológico de 2025 é Júpiter (Imagem: Think_About_Life | Shutterstock)

2025 será regido por Júpiter

Cada ano astrológico tem um planeta regente, que influencia as energias e os desafios do período. Em 2025, esse planeta será Júpiter, o grande benéfico da astrologia. Júpiter é associado à expansão, sorte, conhecimento e crescimento espiritual.

Sob sua regência, teremos um ano propício para buscar aprendizado, investir em projetos ousados e confiar mais na abundância do universo. Será um período de oportunidades, mas também exigirá sabedoria para não exagerarmos ou assumirmos compromissos maiores do que podemos cumprir.

Ritual para o Ano-Novo Astrológico

Para iniciar esse ciclo com força e intenção, recomendo um ritual de renovação em 20 de março:

Acenda uma vela azul ou dourada, cores associadas a Júpiter e à expansão; Escreva em um papel suas metas e desejos para o novo ciclo; Medite e visualize essas conquistas acontecendo, sentindo gratidão por cada uma delas; Queime o papel em segurança, entregando suas intenções ao universo.

Que o Ano Novo Astrológico 2025 nos traga crescimento, sabedoria e infinitas possibilidades!

CEO da Universidade Livre Holística Casa de Bruxa e presidente da Associação Brasileira de Bruxaria. Astróloga, Numeróloga e escritora. Fundadora da convenção de Bruxas e Magos da América Latina.