6 signos mais divertidos do zodíaco

A astrologia é uma ótima ferramenta para ajudar a entender as características e personalidade dos signos do zodíaco. Nesse sentido, alguns nativos se destacam pela natureza extrovertida e facilidade de interação. Eles conseguem animar qualquer ambiente com uma alegria contagiante. Pensando nisso, selecionamos 6 signos que são capazes de fazer as pessoas rirem e se sentirem à vontade em todas as situações e locais. Confira!

1. Áries

Os arianos costumam ser aquele tipo de amigo que está sempre inventando brincadeiras inesperadas (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Corajosos, espontâneos e entusiasmados, os arianos são pioneiros e geralmente gostam de uma vida agitada. Com uma energia quase inesgotável, costumam ser aquele tipo de amigo que topa qualquer desafio e está sempre inventando brincadeiras inesperadas.

Seu jeito leve e impulsivo contagia quem está por perto, especialmente porque encaram cada dia como uma chance de viver algo novo e divertido — mesmo em momentos difíceis. “Estão sempre em busca de algo novo e encorajam os outros para que possam seguir em frente”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

2. Gêmeos

Os geminianos fazem as pessoas rirem sem muito esforço (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Regido pelo planeta Mercúrio, os geminianos são sociáveis, inteligentes, comunicativos, leves, descontraídos e divertidos. Esses nativos se destacam em qualquer ambiente e não deixam ninguém triste pelo caminho. Com um humor afiado e sagaz, fazem os outros rirem sem muito esforço.

Como bons observadores, têm sempre comentários espirituosos para fazer, mantendo o ambiente leve ao seu redor e conectando-se facilmente com as pessoas. “Fala com desenvoltura sobre diversos assuntos, às vezes, todos ao mesmo tempo. Tem sempre uma informação sobre algo que você queira saber”, revela a astróloga.

3. Leão

Os leoninos têm uma maneira única de contar histórias e adoram estar no centro das atenções (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Os leoninos são conhecidos pela natureza teatral e extrovertida. Eles têm uma maneira única de contar histórias e adoram estar no centro das atenções. Usando charme e carisma, garantem boas gargalhadas aos seus amigos e familiares. “Leoninos são dotados de um brilho especial e marcam presença aonde chegam com toda sua luz. Para eles, é muito importante que isso realmente aconteça” conta a astróloga Thaís Mariano.

4. Libra

Os librianos têm um humor sofisticado e são mestres em fazer brincadeiras sutis (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

As pessoas do signo de Libra têm um humor sofisticado e são mestres em fazer brincadeiras sutis e inteligentes. Por possuírem uma personalidade diplomática, utilizam o humor como uma ferramenta para suavizar tensões ou resolver conflitos. “Os librianos gostam de agradar, de formar parcerias, de viver em conjunto e de compartilhar. Por isso, adoram festas e eventos sociais, pois são ambientes em que podem conhecer mais pessoas”, conta a astróloga.

5. Sagitário

Os sagitarianos são otimistas, bem-humorados e expansivos (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Os sagitarianos são otimistas, bem-humorados e expansivos. Com um olhar especial, sempre conseguem enxergar a beleza das coisas, mesmo em situações desafiadoras. “Por isso, todos os querem por perto quando precisam de energia e otimismo. Assim como o símbolo de Sagitário que tem a seta apontando para cima, os nativos desse signo estão sempre com o olhar além do que se pode ver, buscando novos horizontes”, explica a astróloga Thaís Mariano.

6. Aquário

Os aquarianos adoram piadas inteligentes (Imagem: Dima Zel | Shutterstock)

Os aquarianos possuem uma mente brilhante e adoram fazer piadas inteligentes, muitas vezes desafiando as convenções sociais. Com uma abordagem irreverente, conseguem transformar qualquer lugar. “Os nativos deste signo cheio de excentricidade vêm nos ajudar a abrir a visão e enxergar além daquilo com que estamos acostumados, nos conectando com a nossa criatividade e nos fazendo ir além dos nossos padrões”, acrescenta a astróloga.