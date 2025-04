Veja como a numerologia pode aumentar o prazer nas relações

A numerologia é um sistema que atribui significado e influência aos números, baseado em crenças místicas e esotéricas. Ela utiliza a data de nascimento e outras informações numéricas para revelar características pessoais e tendências na vida das pessoas.

Neste sentido, essa prática se torna uma verdadeira aliada para descobrir as preferências sexuais do(a) parceiro(a), sem a necessidade de fazer perguntas diretas, fortalecendo a conexão íntima no relacionamento.

Como encontrar o número

Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, comenta que o cálculo da numerologia do dia do nascimento é prático. “Esse processo de calcular é muito simples, basta somar dia, mês e ano de nascimento, até que encontre um número de 1 a 9, ou 11 (ele é o número mestre, que não deve ser reduzido para 2)”, explica.

Exemplo: se nasceu em 17/6/1978, some 1+7+6+1+9+7+8. O resultado é 39. 3+9 = 12; 1+2 = 3. “É importante saber como funciona porque toda pessoa que passa a consultar a numerologia pode ter um parâmetro sobre diversas questões da vida, como na intimidade”, resume a profissional.

Numerologia e sexualidade

A seguir, Yara Vieira explica o que dizem os números sobre a sexualidade e dá dicas para apimentar a relação!

Número 1

Quem vive sob a influência desse número ama novidades e faz qualquer negócio para entrar em sintonia com o seu amor. Não resiste a surpresas, beijos quentes, pernas entrelaçadas, pele com pele e conversas ao pé do ouvido.

Número 2

São pessoas enigmáticas que adoram amores secretos. Além disso, são extremamente carinhosas, pacientes e diplomáticas quando o assunto é sexo. Gostam de ambientes à meia-luz e adoram colocar uma música romântica para fazer amor.

Pessoas regidas pelo número 3 são amantes de jogos de sedução (Imagem: RaiDztor | Shutterstock)

Número 3

São pessoas criativas na cama, carismáticas e amantes de jogos de sedução. Porém, não são fãs de relacionamentos sérios, preferem a liberdade e possuem tendências ao triângulo amoroso. Além disso, adoram locais proibidos e gostam de falar sobre sexo.

Número 4

Na cama, essa pessoa é metódica e disciplinada. Prefere posições mais tradicionais e exóticas. Muito emotiva, gosta de segurança material e se preocupa bastante com a aparência física do parceiro. A sensibilidade ao toque e ao estímulo visual são suas marcas.

Número 5

Essa pessoa é um tanto volúvel, porque busca desesperadamente o prazer, a novidade e a realização pessoal. Além disso, é magnética, atraente, sexy e tem libido forte. Use e abuse das mãos e dos pés para fazer o seu par chegar ao clímax.

Número 6

Aparentemente tímida, essa pessoa é ardente na intimidade, mas possui certa dificuldade para expressar sentimentos. Além disso, adora ser surpreendida com bilhetinhos românticos ou mensagens carinhosas.

Pessoas com a influência do número 7 gostam de jogos eróticos (Imagem: RaiDztor | Shutterstock)

Número 7

O sete é um número muito seletivo. Por isso, a pessoa busca se sentir valorizada e correspondida quanto aos seus sentimentos. Além disso, parece ser volúvel, devido à busca da perfeição. É atraente e independente. Essa pessoa vai ficar louca se você a surpreender com jogos eróticos.

Número 8

Charmosa e sedutora, essa pessoa está sempre disposta a criar cenários de prazer. Seu bom gosto e sensualidade o tornam extremamente atraente. Use lençóis de cetim quando levar essa pessoa para a cama.

Número 9

Essa pessoa é muito imaginativa e exige que você seja também criativo durante o sexo. Adora experimentar novas formas de sentir e dar prazer. Para isso, invista em encontros secretos.

Por Alice Veloso