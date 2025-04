Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2025

Nesta segunda-feira, os astros formarão aspectos que mexerão com o emocional de muitos nativos. Sensações antigas virão à tona e exigirão maturidade nas escolhas — especialmente nos relacionamentos e no campo profissional. Por sua vez, será uma boa oportunidade para reconhecer padrões, superar inseguranças e seguir com mais leveza. Para lidar melhor com o dia, veja, a seguir, as previsões do horóscopo para cada signo!

Áries

Os nativos de Áries deverão se atentar à tendência a agir de maneira precipitada (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Esta segunda-feira será desafiadora, pois você entrará em contato com suas sombras e irá se deparar com medos e dores do passado. Procure acolher seus desconfortos e se atentar à tendência a agir de maneira abrupta e precipitada, pois isso poderá levar a conflitos e arrependimentos.

Touro

Os nativos de Touro buscarão equilíbrio nos relacionamentos (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará mais suscetível a se afetar pelos acontecimentos em seus relacionamentos e buscará por equilíbrio. Apesar disso, será um dia sujeito a mudanças repentinas que poderão gerar desentendimentos e até rompimentos precipitados. Logo, acalme os ânimos e evite agir por impulso.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos se dedicarão a organizar a rotina (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção aos acontecimentos na rotina, organizando seus afazeres e buscando nutrir as habilidades. Contudo, será um dia um tanto desafiador, pois poderá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas, gerando bastante desconforto e afetando sua saúde.

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão tudo de maneira mais intensa e emocionante (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Nesta segunda-feira, você buscará nutrir o amor-próprio e a autoestima. Além disso, sentirá tudo de maneira mais intensa e emocionante. Com isso, será possível que se apaixone com facilidade — por alguém ou por algo novo. No entanto, poderá se deparar com situações que aflorarão inseguranças e afetarão seu ego, levando-o(a) a agir por impulso.

Leão

Os nativos de Gêmeos se envolverão com assuntos ligados ao lar e à família (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos da sua casa e da família. Nesta segunda-feira, buscará nutrir as memórias, se apoiando nelas para equilibrar as emoções. Apesar disso, será possível que se depare com situações que aflorarão medos do passado e que poderão deixar o clima no lar um tanto desconfortável.

Virgem

Os nativos de Virgem buscarão nutrir a mente com novas ideias (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social e nutrir a mente com ideias diferentes daquelas com as quais está acostumado(a). Será um bom dia também para se dedicar aos estudos e cuidar dos pensamentos. Nesse cenário, poderá perceber com mais clareza como as emoções interferem em sua racionalidade.

Libra

Os nativos de Libra dedicarão atenção à vida financeira (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você dedicará mais atenção aos assuntos da vida financeira, cuidando de como lida com os recursos. Será um bom dia para organizar os próximos passos em direção ao seu crescimento e para se dedicar ao que lhe traz segurança. Por outro lado, tenha cautela com os gastos motivados por possíveis oscilações emocionais.

Escorpião

Os nativos de Escorpião poderão dar andamento a projetos pessoais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você cuidará da autoestima, do bem-estar e da aparência. Será dia de dar andamento aos projetos pessoais e de ir em busca do que deseja realizar, contando com o apoio das pessoas que ama — apesar do seu desejo de querer fazer tudo do próprio jeito. Além disso, as emoções poderão interferir na sua saúde física.

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão cuidar do bem-estar espiritual (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você estará em um movimento introspectivo, voltando a atenção para o que habita seu interior. Será dia de acolher os fantasmas internos e de cuidar do bem-estar espiritual para ter mais clareza e se afastar de mal-entendidos. Logo, evite tomar decisões importantes.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio terão a chance de se envolver em movimentos sociais (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Você dedicará atenção aos movimentos sociais e tenderá a buscar o contato e o apoio dos amigos com mais frequência, da mesma forma que seu apoio será solicitado por eles. Nesse contexto, busque nutrir as relações e aproveite para se aproximar de pessoas em sintonia com seus propósitos de vida.

Aquário

Os nativos de Aquário poderão se aproximar de pessoas capazes de abrir portas na carreira (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Seu foco estará no campo profissional e no que deseja se tornar no futuro. Inclusive, será possível que se aproxime de pessoas capazes de abrir portas em sua carreira. Apesar disso, surgirão imprevistos que atrapalharão os planos e poderão levá-lo(a) a agir de maneira rebelde e precipitada.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão novas aventuras e sair da rotina (Imagem: Olha Polishchuk | Shutterstock)

Após alguns dias desafiadores, nesta segunda-feira será possível que se sinta animado(a) para ir em busca de novas aventuras, sair da rotina e se dedicar ao que lhe traz crescimento. Contudo, haverá possíveis mudanças repentinas que poderão deixá-lo(a) tenso(a) e ansioso(a).