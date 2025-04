Horóscopo semanal: previsão dos signos de 14 a 20 de abril de 2025

Nesta semana, o Sol seguirá no signo de Áries e fará aspecto tenso com Plutão e Marte, indicando um período em que será necessário ter mais atenção com as ações precipitadas, que poderão levar a conflitos. Além disso, o contato com as próprias sombras desencadeará possíveis desconfortos e atitudes radicais.

Por sua vez, Mercúrio entrará no signo de Áries e em conjunção com Netuno, Saturno e Vênus, agora em movimento direto. Nesse contexto, a mente poderá apresentar sinais de confusão, exigindo cautela na forma de se comunicar para prevenir mal-entendidos. Será, ainda, uma fase de reflexões para os relacionamentos e de gerenciar as expectativas em relação ao outro a fim de evitar frustrações.

Além disso, Marte encerrará sua longa temporada no signo de Câncer e ingressará em Leão no dia 19. O astro seguirá em aspecto tenso com Plutão e, também, fará um aspecto desafiador com o Sol. Será, portanto, necessário ter atenção aos impulsos, pois haverá tendência a atitudes radicais e precipitadas.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas tendências de acordo com a forma como elas interagem com o próprio Mapa Astral.

Áries

Os nativos de Áries terão mais ânimo para cuidar dos projetos pessoais e do bem-estar (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você se sentirá com bastante ânimo para dar andamento aos projetos pessoais e cuidar do bem-estar e da aparência. No entanto, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical.

Tenderá a ser uma semana agitada, um tanto confusa e sujeita a atrasos, mal-entendidos e reviravoltas. Nesse sentido, procure gerenciar as emoções para ter mais clareza e evitar desperdiçar energia. Além disso, a fase será importante para batalhar por sua independência e autonomia, mas terá que tomar cuidado com a arrogância.

Touro

Nesta semana, uma nova fase se iniciará na vida dos nativos de Touro (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Uma nova fase se iniciará nesta semana com o Sol se aproximando do signo de Touro. Será o momento ideal para começar a viver outros ciclos. Inclusive, se sentirá com bastante energia para dar andamento aos projetos pessoais, e tudo que estiver travado tenderá a caminhar com mais facilidade.

Apesar disso, poderá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos e possivelmente o(a) levarão a agir de maneira radical. Nesse sentido, atente-se e busque controlar os ânimos. Na vida afetiva, poderá haver encerramentos. Assim, procure voltar sua atenção internamente e compreender os padrões recorrentes vividos.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos terão a oportunidade de se aproximar dos amigos e de pessoas que compartilham os mesmos ideais que os seus (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Nesta fase, mais introspectiva, você estará bem suscetível a se afetar por energias externas e precisará voltar sua atenção internamente e desacelerar. Tenderá a ser um período confuso, mas importante para analisar o que viveu nos últimos meses e se dedicar a encerrar ciclos necessários.

No entanto, tenha cautela com a tendência a agir por impulso e sem clareza, pois poderá se prejudicar. No campo das relações, o foco estará na vida social; possivelmente, surgirão oportunidades para estar com os amigos e para se aproximar de pessoas que compartilhem de ideais em sintonia com os seus.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão ter boas oportunidades no setor profissional (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

A semana tenderá a ser movimentada nos grupos dos quais faz parte, com sua presença mais solicitada para atividades sociais. Você sentirá a necessidade de se conectar com seus propósitos de vida. Apesar disso, poderá agir no calor das emoções e acabar entrando em conflitos — atente-se a essa tendência e procure acalmar os ânimos. No campo profissional, haverá bastante movimento e possibilidade de boas e novas parcerias. Porém, tenha cuidado com o excesso de expectativas.

Leão

Os nativos de Leão viverão uma boa semana no campo profissional e poderão ter avanços nos relacionamentos (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Esta fase será movimentada e favorável para a área profissional. Afinal, seu brilho pessoal estará em alta e você poderá receber o reconhecimento por todos os seus esforços. Ainda neste período, surgirão boas e novas oportunidades e você terá bastante energia para batalhar pelo que deseja se tornar no futuro.

Apesar disso, procure acalmar os ímpetos para não tomar decisões precipitadas e evite assumir compromissos que não conseguirá cumprir. Na vida afetiva, após um período confuso, poderá ver avanços — no entanto, busque gerenciar as expectativas para evitar fantasiar as relações e se frustrar.

Virgem

A semana será favorável para os nativos de Virgem saírem da rotina e se aventurarem em novas oportunidades (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Após uma fase desafiadora, por ter entrado em contato com suas sombras, nesta semana um novo ciclo se iniciará. Será o momento de sair da rotina, se aventurar em novas oportunidades e ir em busca do que traz crescimento pessoal e profissional. O desejo de batalhar pela realização dos seus sonhos estará em alta e você tenderá a se sentir animado(a).

Contudo, tenha cautela com a tendência a agir por impulso e se comprometer com mais do que realmente pode cumprir, desperdiçando a própria energia e perdendo o foco. Na vida afetiva, haverá possíveis desafios, como situações que aflorarão o medo da rejeição e do abandono.

Libra

Os nativos de Libra conseguirão compreender melhor o outro na vida amorosa (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Nesta nova fase, será o momento de iluminar o lado obscuro da sua alma, buscando tomar consciência dos padrões nocivos que geram desconforto. Apesar de desafiador, encare o processo como uma oportunidade para poder ressignificar o que viveu e se libertar do que gerou sofrimento.

No entanto, tenha cautela com a tendência a agir de maneira impulsiva e precipitada, o que poderá levá-lo(a) a entrar em conflitos. Na vida afetiva, possivelmente conseguirá compreender melhor o outro. Apesar disso, atente-se ao excesso de expectativas, que poderá levar à frustração.

Escorpião

A semana dos nativos de Escorpião será voltada para os relacionamentos pessoais e profissionais (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você dedicará, nesta nova fase, mais atenção aos seus relacionamentos, tanto afetivos quanto profissionais. Inclusive, haverá a tendência de que consiga compreender melhor as necessidades do outro. Apesar disso, será possível que você queira fazer valer a própria vontade e que acabe ultrapassando os limites alheios, gerando conflitos.

Na rotina, por sua vez, procure equilibrar as atividades, desacelerar, apesar dos muitos afazeres, e se organizar de maneira que tenha tempo para cuidar de si e da saúde. No campo profissional, tenderá a ser uma semana bastante movimentada e com boas oportunidades.

Sagitário

Os nativos de Sagitário sentirão tudo de maneira intensa ao longo desta semana (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa, afinal estará com as emoções à flor da pele. Além disso, possivelmente se apaixonará com mais facilidade — por alguém ou por algo novo. Também será um bom momento para se dedicar ao que lhe traz alegria e para reafirmar quem é e o que o(a) torna único(a). No entanto, toda essa energia poderá levá-lo(a) a agir de maneira prepotente e arrogante, levando a conflitos, o que demandará atenção.

No ambiente familiar, possivelmente surgirão alguns mal-entendidos, mas você compreenderá melhor o outro e a própria relação com seu passado, encontrando harmonia — especialmente se conseguir estabelecer os limites necessários.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio viverão uma semana intensa no lar e na vida social (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você dedicará atenção às demandas dos familiares e da casa nesta semana, e os ânimos poderão ficar exaltados, desencadeando conflitos com maior facilidade. Por outro lado, será possível que tenha coragem para enfrentar o seu passado e compreender o que lhe traz mais segurança emocional.

Procure encarar seus medos e dores profundas com coragem e disposição para ressignificar o que viveu e se libertar do que gera sofrimento. Na vida social, haverá bastante movimento e desejo de conhecer novas pessoas.

Aquário

Os nativos de Aquário irão desfrutar de um período favorável no setor financeiro (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você buscará movimento na vida social e tenderá a ser uma semana com muitos afazeres, o que poderá deixar a mente agitada. Procure direcionar melhor a própria energia e se comprometa somente com o que consegue cumprir para não se sobrecarregar.

Quanto à área financeira, o período será favorável para organizar como lida com seu dinheiro e recursos. Já no campo das relações, estará mais disponível para conquistar o outro, mas tenha cautela com a tendência a impor sua vontade a todo custo.

Peixes

Nesta semana, o foco dos nativos de Peixes será o campo financeiro e a rotina (Imagem: Olga Bolbot | Shutterstock)

Você seguirá envolvido(a) em cuidar de como lida com seu dinheiro e recursos e terá energia e coragem para conquistar independência financeira. Será, nesse sentido, um bom momento para planejar os próximos passos em direção ao que almeja.

Porém, procure estar atento(a) com a tendência a gastos por impulso e a se comprometer com mais do que consegue cumprir. Na rotina, tenderá a ser uma semana com vários compromissos e, apesar de se sentir com vitalidade, o excesso de atividades afetará sua saúde, gerando tensão e ansiedade.