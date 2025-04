Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2025

Nesta terça-feira, o céu movimentará diferentes áreas da vida e despertará emoções intensas. Enquanto alguns nativos investirão tempo no recolhimento e no autocuidado, outros direcionarão suas energias para decisões práticas ou novos encontros. A seguir, confira as previsões do horóscopo e veja como os astros influenciarão o seu signo!

Áries

O ariano poderá se sentir mais confiante para realizar profundas limpezas emocionais (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você entrará em contato com suas sombras nesta terça-feira. Por sua vez, será possível que se sinta confiante para romper os padrões nocivos e realizar profundas limpezas emocionais, abandonando o que gera sofrimento. Apesar disso, atente-se à tendência a agir por impulso e de maneira precipitada.

Touro

O taurino precisará ressignificar o que foi vivido (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Esta terça-feira tenderá a ser um tanto desafiadora, pois você entrará em contato com suas sombras e precisará acolher os desconfortos e ressignificar o que foi vivido. Nesse cenário, irá se deparar com sentimentos bastante desconfortáveis, possivelmente vindo a agir de maneira precipitada. Logo, procure controlar os ânimos para evitar decisões impensadas.

Gêmeos

O geminiano buscará mais equilíbrio na vida afetiva (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você buscará equilíbrio na vida afetiva e haverá a tendência de que se afete mais pelo outro. Porém, apesar de seu desejo por harmonia, o dia será movimentado e sujeito a mudanças repentinas que poderão gerar tensão, bem como levar a rompimentos e atitudes precipitadas.

Câncer

O canceriano estará mais envolvido com os afazeres da rotina (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você sentirá tudo de maneira intensa e se dedicará a nutrir o amor-próprio e a autoestima. Além disso, também estará mais envolvido(a) com os afazeres da sua rotina. Por outro lado, imprevistos poderão afetar seu ego, sua saúde e sua produtividade nesta terça-feira.

Leão

O leonino buscará o que lhe traz alegria e senso de individualidade (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você estará envolvido(a) com os acontecimentos em casa e com seus familiares, mas também tenderá a buscar o que lhe traz alegria e senso de individualidade. Apesar disso, o dia será sujeito a imprevistos que poderão deixar o clima no lar tenso e afetar o seu ego, fazendo-o(a) olhar as situações de maneira mais coletiva.

Virgem

O virginiano buscará desacelerar e assimilar as informações dos movimentos vividos (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Após alguns dias movimentados na rotina, nesta terça-feira você buscará desacelerar e assimilar as informações dos movimentos vividos. Apesar disso, possivelmente acontecerão desentendimentos no ambiente familiar capazes de gerar tensão e conflitos. Logo, procure acalmar os ânimos.

Libra

A mente do libriano estará aberta a novas ideias e oportunidades (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você buscará mais movimento na vida social e qualquer atividade fora de casa e da rotina chamará sua atenção. A tendência será de que sua mente se abra para novas ideias e oportunidades. No entanto, tenderá a ser um dia sujeito a imprevistos que poderão gerar ansiedade e levá-lo(a) a agir por impulso.

Escorpião

O foco do escorpiano estará voltado para como lida com o dinheiro (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Seu foco estará em cuidar de como lida com seu dinheiro e recursos. O desejo de ter mais estabilidade se fará bem presente — contudo, será possível que se depare com imprevistos que poderão gerar gastos inesperados e mudanças repentinas.

Sagitário

O sagitariano buscará dar andamento aos seus projetos e cuidar da autoestima (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Após alguns dias em que esteve mais introspectivo(a), nesta terça-feira buscará dar andamento aos seus projetos e cuidar da autoestima e do bem-estar. Entretanto, será necessário conter os impulsos, bem como se preparar para imprevistos que poderão surgir e mudar os planos.

Capricórnio

A terça-feira será favorável para o capricorniano se aproximar de pessoas em sintonia com seus ideais (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você se envolverá com os assuntos dos amigos, buscando acolhê-los e se sentir também apoiado(a) por eles. Será um dia bem favorável, inclusive, para se aproximar de pessoas em sintonia com seus ideais. Além disso, haverá certa tendência a imprevistos, que poderão gerar tensão e conflitos. Nesse cenário, tenha cuidado para não agir de maneira rebelde.

Aquário

O aquariano estará mais envolvido com o trabalho (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você se envolverá com o trabalho nesta terça-feira, que estará sujeita a mudanças repentinas. Nesse contexto, será necessário acalmar os ânimos e se abrir às novas possibilidades que poderão surgir, porém, controlando os possíveis impulsos. Isso porque eles o(a) levarão a agir de maneira precipitada.

Peixes

O dia será favorável para o pisciano alimentar a mente com conhecimentos que tragam sensação de expansão (Imagem: MisterNimblz | Shutterstock)

Você se sentirá mais animado(a) para ir em busca dos seus sonhos e sair da rotina. Será, portanto, um dia favorável para alimentar a mente com conhecimentos que tragam sensação de expansão. Por outro lado, os imprevistos ainda poderão surgir, exigindo que você mantenha a calma para não agir por impulso.