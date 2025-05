Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 04/05/2025

O curso dos astros neste domingo criará um cenário propício para transformações emocionais e decisões práticas. Será um dia que incentivará movimentos conscientes em direção aos objetivos. Por sua vez, cada signo sentirá esse fluxo de maneira particular, com possibilidades de avanço e aprendizado, mas também de desafios. A seguir, confira as previsões do horóscopo e veja como aproveitar as oportunidades!

Áries

Os nativos de Áries deverão encontrar um ponto de equilíbrio entre suas necessidades e as exigências práticas do dia a dia (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Seu brilho pessoal estará em alta neste domingo, e essa energia despertará o desejo de reconhecimento e de se destacar. Contudo, poderá haver desafios envolvendo as responsabilidades cotidianas, cuidados com a saúde ou a organização do trabalho. Será importante, nesse cenário, encontrar um ponto de equilíbrio entre suas necessidades e as exigências práticas do dia a dia.

Touro

Os nativos de Touro buscarão alegria neste domingo (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Neste domingo, virá à tona a necessidade de expressar seus sentimentos e buscar alegria. Entretanto, poderão surgir tensões e imprevistos relacionados à sua identidade, a como manifesta a criatividade e aos romances. Será um dia propício para equilibrar o desejo de conforto emocional com o anseio por liberdade e autenticidade.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos terão a capacidade de comunicação intensificada neste domingo (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

A energia deste domingo impulsionará sua capacidade de comunicação, o que intensificará as interações e a busca por reconhecimento intelectual. No entanto, poderão ocorrer tensões entre o desejo de brilhar e questões ligadas à individualidade. Será um dia favorável a transformações profundas em seus pensamentos e na maneira como se expressa.

Câncer

Os nativos de Câncer se envolverão em questões ligadas à segurança material (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Você estará mais envolvido(a) com a busca por segurança material e com o fortalecimento de valores pessoais, o que despertará um forte desejo de afirmação e reconhecimento no âmbito financeiro. Por outro lado, poderá enfrentar tensões entre essa necessidade de brilhar e questões ligadas à sua identidade, ao propósito de vida e a como administra seus recursos.

Leão

Os nativos de Leão terão um forte desejo de afirmar a individualidade neste domingo (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

O dia intensificará seu desejo de se destacar e de afirmar a individualidade. Contudo, poderão surgir desafios entre essa vontade de brilhar e questões profundas relacionadas à própria essência ou a processos de transformação em sua identidade e forma de se apresentar. Será importante, portanto, agir com cautela.

Virgem

Os nativos de Virgem precisarão equilibrar a introspecção com a atenção às necessidades físicas (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Neste domingo, você poderá sentir vontade de se recolher um pouco mais, cuidando do seu interior e organizando seus sentimentos. Mesmo com esse movimento, surgirão desafios ligados ao impulso de agir e se dedicar aos seus objetivos. Nesse cenário, será fundamental equilibrar a introspecção com a atenção às suas necessidades físicas e de bem-estar.

Libra

Os nativos de Libra deverão equilibrar as necessidades de conexão social, autenticidade pessoal e a verdadeira alegria (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Neste domingo, você tenderá a buscar reconhecimento em grupos e a agir com entusiasmo em prol dos ideais que alimenta. No entanto, poderão surgir tensões e transformações significativas envolvendo seus recursos criativos, relacionamentos amorosos e como expressa sua individualidade. Será um dia para equilibrar as necessidades de conexão social com a autenticidade pessoal e a verdadeira alegria.

Escorpião

Os nativos de Escorpião se envolverão com questões ligadas à carreira e à imagem social (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

O foco estará voltado para a carreira e a imagem social neste domingo, intensificando a ambição e o desejo de reconhecimento profissional. Entretanto, poderão ocorrer atritos relacionados ao seu propósito de vida, à sua individualidade e à maneira como se expressa. Será importante, portanto, encontrar um equilíbrio entre a busca por sucesso e a fidelidade à própria essência.

Sagitário

Os nativos de Sagitário buscarão conhecimento e expandir os horizontes (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Sua atenção permanecerá voltada para a busca de conhecimento, viagens e expansão de horizontes neste domingo, com um forte desejo por aventura. Apesar disso, você poderá enfrentar desafios entre as necessidades pessoais e o impulso de crescer. Será dia de harmonizar a sede por novas experiências com aquilo que verdadeiramente lhe proporciona satisfação.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio poderão se deparar com situações que mexerão com questões emocionais (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Neste domingo, você se deparará com situações que trarão à tona questões emocionais intensas e transformadoras, especialmente ligadas a assuntos mais íntimos. Haverá um forte desejo de expressão e reconhecimento, o que poderá gerar conflitos internos ou externos. Será um dia que exigirá cautela nas reações e uma análise profunda de seus sentimentos e motivações.

Aquário

Os nativos de Aquário se envolverão em questões relacionadas aos relacionamentos (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Você continuará mais envolvido(a) com questões ligadas aos seus relacionamentos e parcerias, buscando reconhecimento e atenção nas interações. No entanto, esse movimento irá gerar desafios na harmonia dessas relações. Será essencial observar a dinâmica com os outros, já que a necessidade de preservar sua individualidade poderá entrar em conflito com as demandas dos vínculos.

Peixes

Os nativos de Peixes estarão produtivos e deverão cuidar da saúde com mais atenção (Imagem: Alyona Polieva Raven | Shutterstock)

Neste domingo, você dedicará maior atenção à sua rotina, ao trabalho e ao bem-estar, com o desejo de se destacar nas tarefas diárias. Contudo, poderão surgir desafios na organização do cotidiano. Será importante equilibrar as exigências do dia com o cuidado pessoal, evitando excessos. Ainda, questões de saúde demandarão cautela.