Horóscopo semanal: previsão dos signos de 04 a 10 de agosto de 2025

Nesta semana, o Sol estará no signo de Leão, trazendo a necessidade de brilhar e ganhar reconhecimento, e em conjunção com Mercúrio retrógrado, que pedirá cautela na comunicação. Durante esse tempo, será comum sentir vontade de expressar opiniões e ideias com paixão, mas cada nativo deverá revisar cuidadosamente mensagens, contratos e planejamentos para evitar mal-entendidos.

Mercúrio, em oposição a Plutão, indica um período que intensificará os debates e provocará confrontos profundos, especialmente no campo mental e comunicativo. Será uma fase para mergulhar em transformações internas, questionar crenças/formas de pensar e tentar evitar discussões explosivas.

Vênus seguirá em Câncer e fará conjunção com Plutão, um aspecto muito positivo para o amor, para as relações afetivas e para a expansão do conforto emocional. Será uma ótima semana para cultivar afetos, fortalecer laços familiares e investir em atividades que tragam bem-estar e acolhimento. Também poderá haver facilidade em questões financeiras, principalmente relacionadas a bens e imóveis.

Marte, por sua vez, entrará em Libra e fará oposição a Saturno e Netuno, sinalizando uma tensão que pedirá equilíbrio entre ação e responsabilidade, além de um desafio para manter a clareza diante das incertezas. Será preciso cuidado para não se desgastar em conflitos difíceis de resolver ou em ilusões que impedem decisões claras.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

O ariano sentirá uma necessidade maior de se expressar com autenticidade (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Nesta semana, você sentirá uma necessidade maior de se expressar com autenticidade, especialmente no campo criativo e nas relações afetivas. Além disso, antigas questões poderão ressurgir, pedindo reavaliação de posturas e ideias que pareciam resolvidas, sobretudo com filhos, parceiros ou projetos pessoais. Haverá, nesse cenário, um convite à escuta profunda e ao ajuste de planos importantes, evitando impulsos.

No lar e na vida familiar, momentos de carinho e expansão emocional possibilitarão reconexões e compreensão. No entanto, relacionamentos próximos exigirão bastante paciência e maturidade. Portanto, evite imposições e se abra para enxergar o outro com mais empatia. Esta será uma fase fértil para o autoconhecimento e para ajustar o que não tem funcionado.

Touro

Será um bom momento para o taurino revisar assuntos ligados à família (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você se envolverá bastante com questões familiares e emocionais profundas. Nesse cenário, velhas conversas ou memórias ressurgirão, pedindo compreensão e novos olhares. Será um bom momento para revisar assuntos ligados à família ou reavaliar escolhas relacionadas ao lar. Ademais, haverá a possibilidade de que a comunicação ganhe sensibilidade e afeto, favorecendo trocas mais gentis com pessoas próximas.

Apesar disso, esta fase trará certa sobrecarga, pedindo atenção à saúde e à gestão do tempo. Procure cuidar melhor da rotina, bem como estabelecer os limites necessários, para evitar desgaste. Evite pressa ao tomar decisões importantes e ouça antes de agir.

Gêmeos

O geminiano terá boas oportunidades de crescimento envolvendo seus talentos e criatividade (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Nesta semana, os assuntos do cotidiano exigirão atenção e paciência e haverá chance de mal-entendidos. Logo, preze a clareza ao se expressar e evite assumir que o outro entendeu sua intenção. Será um momento para revisões, especialmente em relação a projetos antigos ou ideias que você deixou de lado.

No campo financeiro, surgirão boas oportunidades de crescimento envolvendo seus talentos e criatividade. Já no campo afetivo, os relacionamentos pedirão equilíbrio entre entrega emocional e limites saudáveis — portanto, tenha cautela com os impulsos. No ambiente da sua casa, as relações passarão por ajustes, demandando mais responsabilidade.

Câncer

Será um bom momento para o canceriano cuidar da imagem e investir em bem-estar (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você sentirá uma vontade maior de reafirmar seus talentos, mas também precisará revisar algumas decisões financeiras ou atitudes ligadas à autoestima. Haverá, nesta semana, a chance de redescobrir potenciais esquecidos, o que poderá abrir caminhos mais seguros. Será um bom momento para cuidar da imagem e investir em bem-estar. Inclusive, seu magnetismo estará em alta, favorecendo relações pessoais e ampliando sua autoconfiança.

Por outro lado, ainda neste período, conflitos familiares ou pendências emocionais exigirão equilíbrio entre desejo e responsabilidade. Evite atitudes precipitadas, especialmente ao tratar de assuntos da sua casa ou família, buscando um olhar sensível que o(a) ajudará a lidar com esse setor de forma construtiva.

Leão

O período favorecerá o autoconhecimento e a introspecção do leonino (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Nesta semana, você refletirá sobre sua identidade e a forma como se comunica com o mundo. Contudo, apesar de um impulso natural para se expressar, poderá haver revisões importantes sobre como tem se colocado nas relações e nos projetos pessoais. Será possível, ainda, que precise lidar com ideais do passado que pedirão um olhar mais profundo e estratégico.

Além disso, questões emocionais guardadas ou sentimentos não resolvidos emergirão com força, trazendo oportunidades de cura e entendimento. Em resumo, o período favorecerá o autoconhecimento e a introspecção, mesmo que externamente tudo pareça agitado.

Virgem

Amizades e vínculos com grupos trarão apoio, leveza e até novas oportunidades ao virginiano (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você sentirá uma necessidade maior de silêncio ou de se afastar um pouco do barulho externo para organizar pensamentos e emoções. Velhos padrões, especialmente ligados a crenças limitantes, poderão ressurgir, trazendo a chance de ressignificá-los. Será um período ideal para retomar projetos deixados de lado ou encarar medos internos com mais lucidez.

No campo social, amizades e vínculos com grupos trarão apoio, leveza e até novas oportunidades, além da possibilidade de se conectar com pessoas que compartilham valores semelhantes aos seus. Já no setor financeiro, tente evitar decisões impulsivas ou baseadas em expectativas idealizadas.

Libra

O libriano poderá revisitar projetos coletivos ou sentir vontade de retomar ideias antigas (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Seus planos e vínculos com grupos ou amizades tenderão a receber mais a sua atenção. Além disso, você poderá revisitar projetos coletivos ou sentir vontade de retomar ideias antigas com um novo olhar. Haverá, também, espaço para refletir sobre sua participação em redes sociais, equipes ou causas maiores.

Ademais, as conversas com os amigos trarão revelações importantes ou diferenças de visão que demandarão maturidade no manejo. No trabalho, existirá a chance de ganhar reconhecimento, e o apoio de pessoas influentes possivelmente abrirá portas. Aproveite esse impulso para se posicionar com clareza sobre suas ambições. No entanto, será essencial equilibrar energia e limites para evitar a sobrecarga.

Escorpião

Mudanças internas profundas influenciarão as decisões do escorpiano (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Nesta semana, será possível que se depare com a necessidade de rever escolhas profissionais ou ajustar planos que já não fazem mais sentido. Você sentirá, assim, uma tendência a reavaliar sua relação com seus superiores, sua visão de sucesso e suas responsabilidades.

Além disso, mudanças internas profundas influenciarão decisões, então leve em conta o que ressoa verdadeiramente com seus valores. Ao mesmo tempo, haverá estímulos positivos ligados a estudos, viagens ou contato com outras culturas, que poderão ampliar sua visão de mundo. No entanto, procure ter cuidado com o cansaço mental ou emocional, pois pressões internas afetarão sua energia, pedindo pausa e silêncio. Busque inspiração, mas sem se afastar da realidade.

Sagitário

O foco do sagitariano estará em expandir seus horizontes por meio de estudos, viagens ou reflexões profundas (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Seu foco estará em expandir seus horizontes por meio de estudos, viagens ou reflexões profundas sobre suas crenças e valores. Será um momento propício para questionar verdades antigas e buscar um entendimento mais amplo da vida, mesmo que isso traga desconfortos. Você também irá se deparar com relações intensas, principalmente aquelas ligadas a transformações profundas, oferecendo oportunidades de crescimento emocional e financeiro.

Por outro lado, a interação com grupos e amizades passará por testes de limites e responsabilidades, pedindo equilíbrio entre o desejo de liberdade e a necessidade de compromisso. Nesse cenário, procure evitar agir impulsivamente em meio a confusões ou inseguranças sociais.

Capricórnio

A semana será favorável para o capricorniano fortalecer vínculos e expandir a compreensão sobre o que significa conexão verdadeira (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você sentirá a necessidade de reavaliar relações importantes, especialmente aquelas que envolvem compromissos emocionais ou financeiros. Este será um período para olhar com mais profundidade para o que está oculto, trazendo à tona verdades antes evitadas. Nesta semana, haverá potencial para fortalecer vínculos e expandir a compreensão sobre o que significa conexão verdadeira com o outro.

Por outro lado, no campo profissional, desafios surgirão, exigindo paciência e responsabilidade para equilibrar ambições e limites. Além disso, uma pressão externa poderá gerar dúvidas, mas também ensinar a desenvolver resiliência. Nesse cenário, tente não agir impulsivamente diante das dificuldades, buscando calma e reflexão.

Aquário

Esta fase poderá favorecer ganhos no ambiente de trabalho do aquariano (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Sua atenção se voltará para as relações próximas e as parcerias, que passarão por uma fase de revisão e ajustes importantes. Nesse sentido, surgirá a necessidade de repensar acordos e a forma como se conecta com o outro, buscando autenticidade e equilíbrio. No dia a dia, o cuidado com a saúde e a rotina será essencial. Portanto, aproveite as oportunidades para melhorar hábitos e ampliar seu bem-estar.

Além disso, esta fase poderá favorecer ganhos no ambiente de trabalho, especialmente caso haja apoio mútuo. Ao mesmo tempo, projetos ligados a estudos, viagens ou novas filosofias de vida encontrarão barreiras que exigirão paciência e planejamento.

Peixes

A semana trará oportunidades de expansão e alegria para os piscianos no campo afetivo (Imagem: CheGenia | Shutterstock)

Você dedicará bastante atenção à rotina, ao trabalho e à saúde, áreas que passarão por revisões importantes. Além disso, perceberá a urgência de ajustar hábitos e organizar melhor seu dia a dia para ganhar mais eficiência e bem-estar.

No campo afetivo, por sua vez, surgirão oportunidades de expansão e alegria, especialmente em momentos de lazer e até com pessoas que despertam seu interesse emocional. Porém, será fundamental manter o equilíbrio entre prazer e responsabilidades, evitando excessos. Haverá, também, uma sensação de limitação ou cobrança, principalmente relacionada a mudanças internas ou financeiras, bem como a necessidade de evitar decisões impulsivas.