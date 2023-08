Nova Strada 2024 ganha motor turbo 1.0, novo visual e dá salto de desempenho

Rio - O lançamento da 2ª geração da Strada em 2020 mudou muita coisa para a Fiat no Brasil. Foi a partir da chegada da atualização da picape que a participação de mercado da montadora saltou consideravelmente de 16,9% naquele momento para os atuais 21,9% - acumulado até julho deste ano. A inovação das versões com quatro portas, maior refinamento e, posteriormente, o câmbio automático (2022), trocaram o modelo de patamar.



De lá para cá, a marca viu a Strada assumir por dois anos o topo do ranking geral de emplacamentos do país (2021 e 2022). O cenário positivo até permitia uma manutenção da estratégia para a nova linha, mas a Fiat queria mais. E esse "mais" veio na linha 2024 que foi apresentada nesta semana e adiciona a tão esperada motorização turbo, um novo visual, melhores acabamentos e agrega versões.

Mais desempenho



A maior novidade da linha está instalada sob capô da picape. Estamos falando do três cilindros 1.0 turbo T200, de 130 cv de potência e 20,4 kgf.m de torque - o mesmo usado no Pulse e FastBack. O motor dá um gás novo à picape que, até então, deixava a desejar no quesito desempenho. Uma prova dessa melhora é o zero a 100 km/h de 9,5 segundos - as versões com o 1.3 levam 11,2 s para chegar ao terceiro digito no velocímetro.



Era algo que boa parte da clientela da picape já pedia, especialmente quem a escolheu como alternativa a um carro de passeio. Segundo a Fiat, aliás, esse público vem crescendo desde que a picape ganhou uma segunda geração. O mercado “não comercial” da Strada saltou de menos de 10% para 45% desde a estreia da nova geração em 2020.



Chega um, sai outro



Enquanto isso, o motor turbo de 130 cv será usado nas versões mais completas, a Ranch e a nova Ultra. Além delas, o propulsor também estará na edição especial de aniversário Edizione 25, que marca o aniversário de meia década da picape.



A transmissão usada nessas configurações será sempre a CVT de sete velocidades, enquanto as alternativas mais em conta usarão o manual de cinco marchas.



Versões e preços



Ao todo, serão sete versões na nova linha da picape com preços entre R$ 100.990 e R$ 135.990. Sendo duas com cabine simples (Endurance e Freedom) e cinco com cabine dupla. O câmbio manual de cinco marchas é usado nas opções mais em conta, enquanto a transmissão CVT surge a partir da Volcano. Confira a lista:



Strada Endurance CP 1.3 MT – R$ 100.990,00



Strada Freedom CP 1.3 MT - R$ 106.990,00



Strada Freedom CD 1.3 MT - R$ 112.990,00



Strada Volcano CD 1.3 MT - R$ 114.990,00



Strada Volcano CD 1.3 CVT - R$ 120.990,00



Strada Ranch CD 1.0 Turbo 200 CVT - R$ 132.990,00



Strada Ultra CD 1.0 Turbo 200 CVT - R$ 132.990,00



Strada Edizione 25 CD 1.0 Turbo 200 CVT - R$ 135.990,00



Design atualizado



As versões que ganharam o motor mais potente foram as únicas que também receberam um tapa no visual. O facelift trouxe mudanças na grade central, com trama mais vazada e padrão tipo colmeia, e frisos nas extremidades superior e inferior. A peça de acabamento pode ser cromada na versão Ranch ou vermelha na Ultra.



O para-choque também mudou bastante e agora adota uma espécie de reforço em preto na parte central. A peça destaca as extremidades e dá um toque mais parrudo para picape. Os faróis de neblina agora tem o mesmo acabamento do Pulse. Na parte inferior, um detalhe simula um peito de aço.



As rodas de liga leve aro 16” também ganharam desenho diferente na nova linha, sendo uma para cada versão topo. O visual é mais escurecido na Ultra. Por dentro, a picape melhora detalhes de acabamento, como os painéis de porta em couro, detalhes no revestimento dos bancos e também o volante.



Impressões ao volante



Fomos até a cidade de Florianópolis (SC), mais precisamente no Costão de Santinho, para conhecer a picape. Rodamos em um percurso de pouco mais de 50 km com a versão Ranch. Apesar do trecho curto, foi possível perceber a sensível melhora no desempenho da picape com motor turbo 1.0 T200. O torque de 20,4 kgf.m chega logo aos 1.750 rpm e empurra a picape com facilidade. Basta relar o pé no acelerador que a Strada já mostra a que veio.



Vale destacar o trabalho primoroso de calibragem da transmissão CVT. O sistema roda liso e faz “trocas” com maestria, sem deixar faltar em nenhum momento. O comportamento dinâmico também pareceu ajustado à nova potência. A marca explica que amortecedores e suspensões foram recalibrados para se adequar ao motor. Os freios a disco na dianteira também ganharam pinças maiores.



Poderia ter mais



A boa lista de equipamentos da picape foi mantida para a linha 2024, mas poderia ter recebido novos itens. Especialmente os de assistência à condução, como controle de cruzeiro, piloto automático e frenagem autônoma de emergência.



Na versão avaliada, a picape tem faróis de LED, com DLR, ar-condicionado automático, direção elétrica, quatro airbags (frontais e laterais), controle de estabilidade, câmera de ré, carregador sem fio e central multimídia de 7” com espelhamento sem fio via Android Auto e Apple Car Play. A lista tem também estribos laterais, santantônio e rack de teto.

Conclusão



A chegada da motorização turbo na Strada deve garantir maior alcance para picape, justamente num momento de chegada de concorrentes como a Chevrolet Montana. A picape americana tem preços que partem de R$ 120 mil e entregam conjunto parecido ao oferecido no modelo Fiat. A escolha é algo que deve