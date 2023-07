Corpo de brasileiro morto nos EUA ainda não foi liberado após um mês

Nova York - A família de Matheus Martines Gaidos, de 27 anos, que foi morto após elogiar um cachorro na cidade Oakland, nos Estados Unidos, está esperando a liberação do corpo do jovem para o sepultamento no Brasil há 28 dias. O jovem era entregador de flores nos Estados Unidos e foi morto com um tiro à queima-roupa após elogiar um cachorro e o tutor não gostar. O crime aconteceu no dia 21 de junho.



A família aguarda para que o sepultamento seja realizado em São Paulo, mas ainda não foi liberado o translado do corpo. Segundo a tia do jovem, Suzi Martines, ele teria se mudado de São Paulo por conta da violência, mas estaria pensando em voltar ao Brasil por se sentir sozinho, com passagens compradas para agosto.

O Ministério das Relações Exteriores informou que está prestando assistência aos familiares. Além disso, em nota o MRE explica que "Em caso de falecimento de cidadão brasileiro no exterior, os consulados brasileiros poderão prestar orientações gerais aos familiares, apoiar seus contatos com o governo local e cuidar da expedição de documentos, como o atestado consular de óbito, tão logo terminem os trâmites obrigatórios realizados pelas autoridades locais."

O suspeito de atirar em Gaidos é o norte-americano Eric Loc Elvira. Ele foi preso no dia 6 de julho, na cidade de Chicado, em Illinois. A Polícia divulgou as imagens das câmeras de segurança para pedir ajuda à população para encontrar os suspeitos. Além de Eric, as imagens mostram uma mulher que estaria na calçada no momento do disparo. Durante o anúncio, o Departamento informou que ela já foi identificada e não é mais considerada como procurada.