Fisiculturista mais velho do mundo posou nu e já tem 90 anos

A vida de Jim Arrington é de dar inveja a muitas pessoas jovens, mesmo do alto de seus 90 anos. Desde 2015 ele tem sido reconhecido pelo Guinness World Records, o livro dos recordes, como o fisiculturista mais velho do mundo, além de já ter posado nu e se exercitar três vezes por semana e ter até bios.

Numa entrevista concedida ao Guinness, ele contou que comeu carne e laticínios por muito tempo em sua vida, até perceber que seu corpo estava inflamando com o passar dos anos. A partir daí, decidiu passar por um processo de reeducação alimentar que introduziu muitos cogumelos e azeite em sua dieta.

Ele conta que nasceu prematuro e teve uma batalha contra a asma na infância, mas se recuperou bem e começou sua rotina de treinamento com pesos por volta de seus 15 anos. Atualmente ele vive em Los Angeles, nos EUA, e afirma não se impressionar com o próprio físico, embora se sinta motivado a seguir participando - e vencendo - competições de fisiculturismo na terceira idade.

No ano passado, Arrington posou nu e deu uma entrevista para a revista Men's Health, destacando a importância de ter um bom acompanhamento em seus exercícios. "Na minha idade, seu corpo é muito mais frágil. Você precisa ter mais cuidado ao treinar e não pode abusar. [...] Gosto de ser forte, mas tenho ossos, ligamentos e tudo muito pequenos", disse ele na época.

"Eu aprendi o segredo do fisiculturismo em 1974 com Ken Waller [um ex-fisiculturista americano]. Ele me disse para fazer o que funciona para você. Eu pensei 'bem, muito obrigado'. Mas isso é essencialmente o que você precisa fazer: experimentar para ver o que funciona para você. Permaneci nisso por mais de 75 anos porque sou focado", disse Arrington.