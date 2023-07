Cópia de disco com mensagem para ETs vai a leilão em Londres

Começou na quinta, na casa de leilões Sotheby’s, em Londres, o leilão de um objeto simbólico da corrida espacial: um conjunto de duas fitas que são uma cópia da gravação principal do Voyager Golden Record, o disco dourado enviado ao espaço pela Nasa em 1977, dentro de cada uma das duas sondas gêmeas Voyager, lançadas naquele ano. Na ocasião, foram reunidos sons e imagens para expor a diversidade de vida e cultura da Terra, incluindo saudações em 59 idiomas e 115 imagens do planeta.



O disco é a primeira mensagem interestelar da Terra para uma possível vida inteligente no espaço. Foram produzidas oito cópias (incluindo as duas que voaram para o espaço), feitas em cobre e banhadas a ouro e com previsão de durar de 1 a 5 bilhões de anos.



As duas fitas que foram a leilão pertenciam ao astrônomo americano Carl Sagan (1934-1996) e sua mulher, a produtora Ann Druyan, hoje com 74 anos. O conjunto deve ser arrematado pelo valor de US$ 400 mil (R$ 1,8 milhão) a US$ 600 mil (R$ 2,8 milhões). (com agências internacionais)



