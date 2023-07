Na Tailândia, explosão em depósito de fogos de artifício deixa 10 mortos

Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na explosão de um depósito de fogos de artifício no sul da Tailândia no sábado, disseram as autoridades. O Bangkok Post, citando o Ministério do Interior, informou que cerca de 200 casas foram danificadas.

Acredita-se que a explosão - que ocorreu no distrito de Sungai Kolok em Narathiwat, uma província que faz fronteira com a Malásia - tenha sido causada por faíscas de soldagem durante as obras de construção do prédio.

"Identificamos 10 pessoas [falecidas, ndr] e encontramos partes de dois corpos que ainda não conseguimos identificar", disse o governador da província de Narathiwat, Sanan Pongaksorn, em entrevista coletiva no domingo.

"Estamos enviando especialistas forenses para fazer exames de DNA", acrescentou.

Uma ampla área ao redor do depósito foi devastada. Vídeos gravados pela mídia local mostraram uma coluna de fumaça, além de várias lojas e residências com telhados arrancados e veículos severamente danificados pela força da explosão, alguns em chamas.

Esses tipos de explosões em armazéns ou oficinas que produzem fogos de artifício ou outros produtos pirotécnicos são comuns na Tailândia. Apenas cinco dias depois que outras 11 pessoas ficaram feridas na explosão em uma fábrica semelhante na cidade de Chiang Mai, no norte do país.