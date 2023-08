Rainha de beleza da Venezuela morre em acidente de trânsito na Flórida

Miami - Considerada a rainha de beleza da Venezuela, Ariana Viera, morreu em meados de julho em um acidente de trânsito na cidade de Orlando, Flórida, após dormir no volante de seu carro, informou a imprensa local nesta quinta-feira (3).



Na noite de 13 de julho, a jovem estava voltando para casa após compromissos profissionais quando adormeceu e bateu na traseira de um caminhão.



"Minha menina dormiu. Ela estava muito cansada", disse a mãe da modelo, Vivian Ochoa, em entrevista à rede Telemundo.



"Eles a reanimaram, mas quando iam levá-la para o atendimento de trauma, ela ficou lá", explicou.



A família de Ariana se despediu da influenciadora digital em uma cerimônia privada na semana passada. Seu pai, que mora no Peru, obteve um visto humanitário nos EUA para comparecer ao funeral.



Em maio, a modelo publicou um vídeo em sua conta no Instagram em que brincava sobre seu próprio funeral. Nas imagens, ela aparecia em diversas situações cotidianas, cheirando uma planta, dormindo, saindo do banho, como se outra pessoa estivesse a filmando espontaneamente.



O vídeo vinha acompanhado da seguinte mensagem: "Gravando-me para o meu futuro funeral porque sou sempre eu que faço os vídeos. Ninguém mais os faz".



A modelo de 26 anos representaria seu país no Miss América Latina e no Miss do Mundo 2023, que serão realizados na República Dominicana, em outubro, e na Índia, em dezembro, respectivamente.