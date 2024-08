Todo mundo nu! Exposição em museu convida visitantes a tirar a roupa

O Museu das Civilizações Europeias e Mediterrâneas (MuCEM), que fica em Marselha, na França, exibe a arte de maneira nua e crua. Literalmente. Com a exposição de fotografias 'Paraísos Naturistas', os curadores do museu convidam os visitantes a tirar a roupa para apreciar a vista, digamos, mais à vontade.



As visitas ao museu estão sendo organizadas em parceria com a Federação Naturista Francesa (FFN), mas os visitantes só podem tirar a roupa durante um determinado horário em um dia por mês para evitar possíveis constrangimentos.



A exposição 'Paraísos Naturistas' apresenta centenas de peças de arte de comunidades naturistas, incluindo pinturas, esculturas, fotografias e filmes.



"Era natural para o Mucem, um museu social sediado em Marselha, uma cidade mediterrânea em torno da qual surgiram vários grandes centros naturistas, explorar esse fenômeno social singular e unificador que é o naturismo (ou melhor, os naturismos, porque há diferentes tipos)", afirma o site do museu.



Eric Stefanut, funcionário da FFN, disse que os visitantes nus do museu ainda precisarão usar sapatos dentro da exposição: "É para evitar farpas nos pés", disse em entrevista ao jornal inglês 'The Guardian'.

Para Christelle Bouyoud, uma adepta do naturismo de 53 anos, o ideal vai além do número de turistas ou da liberdade de se desnudar. Para ela, a decisão de ficar nu pode ser uma força unificadora para a sociedade.



"Quando você está nu, é muito complicado enfrentar alguém no campo de batalha", disse Bouyard em entrevista à agência de notícias AFP.



A exposição vai até 9 de dezembro e o próximo tour nudista está marcado para 3 de setembro.