Musa do OnlyFans quer transar com mil homens em 24 horas e bater recorde mundial

A estrela do OnlyFans Lily Phillips, de 23 anos, disse, em entrevista ao "TMZ", que quer transar com mil homens em um dia e quebrar o recorde mundial de maior número de relações em 24 horas. A marca maior de vuco-vuco pertence à atriz pornô Lisa Sparks, que em 2004, fez sexo com 919 pessoas no mesmo período.

Phillips ficou conhecida por transar com 100 homens em 24 horas no último mês de outubro. A modelo britânica revelou as dificuldades de logística e como a sua equipe adotará medidas para otimizar o tempo e aumentar o número de parceiros.

"Obviamente, dissemos aos caras que eles teriam cinco minutos cada um, e isso significava tempo individual. Foi algo bastante íntimo, na verdade. Eu e eles apenas em um quarto e, quando entravam, tinham sapatos, meias, calças, cintos para tirar, eles se deitavam na cama", afirmou.

"Além disso, eu não queria que eles ficassem nervosos. Então, queria apenas conversar um pouco com eles. Como você está, de onde você é, como está sendo o seu dia, deita na cama. E isso acabou levando bastante tempo. Você não pensa que tudo isso realmente soma quando está fazendo isso com 100 pessoas", ponderou.

Segundo Lily, que tem mais de 630 mil seguidores no Instagram, na próxima vez, todos estarão despidos da cintura para baixo. Além disso, eles contarão com uma ajuda. "Também teremos as 'fluff', garotas que estão lá principalmente para o oral, para deixar os caras prontos e duros para mim. Isso também vai economizar muito tempo", explicou.

A produção irá separar lubrificantes e todos os participantes serão testados contra doenças sexualmente transmissíveis (DST). A musa, no entanto, não revelou quando tentará a façanha.