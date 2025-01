Influenciador dos EUA 'vira' prefeito no Peru por uma hora

O influenciador americano Darren Jason Watkins Jr., conhecido na internet como "Speed", foi intitulado prefeito de Lima, Peru, por uma hora. Durante sua passagem pela cidade, com o objetivo de gravar conteúdos para as suas redes sociais, o youtuber recebeu o convite do prefeito Rafael López Aliaga, que realizou a nomeação simbólica. O mandatário também deu ao streamer uma placa de reconhecimento como embaixador do turismo local.

Speed, que possui mais de 35 milhões de seguidores no YouTube, está viajando a países da América do Sul para fazer transmissões ao vivo nos seus canais se encontrando com fãs. A cerimônia aconteceu na última terça-feira (28) e atraiu milhares de pessoas para a Praça Maior de Lima, localizada em frente à Câmara Municipal, no centro da cidade.

Cuando ves que #Speed reunió más gente que lo que reunieron las Tomas de Lima 1, 2, 3 y 4, entiendes que la izquierda en el Perú se fue a la mierda.



¡Grande Porky, poniendo a Lima en los ojos del mundo siendo solo alcalde! ¿Te imaginas lo que haría desde la presidencia? pic.twitter.com/7Z4XxecD0j — El Justiciero (@justicierope) January 28, 2025

Rafael López se manifestou sobre a repercussão da medida e explicou o seu objetivo. "Minha intenção não é politizar a questão, minha intenção é que Lima seja conhecida por mais turistas e espero que nesses dias, o Speed possa reconhecer mais a beleza da capital. Isso nos dá muita visibilidade para o mundo, tivemos comercialização gratuita", afirmou.

O influenciador também visitou o Teatro Municipal de Lima, onde viu um show da dança das tesouras, uma tradição no país, e experimentou comidas típicas como o ceviche.

Conheça o influenciador

Speed, que tem 20 anos, começou a criar conteúdo na internet em 2017, mas viralizou em 2021 por causa das suas reações enquanto jogava videogame em transmissões ao vivo. Ele se tornou conhecido no meio do futebol por sempre destacar sua paixão pelo esporte, e já encontrou personalidades como Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo e Neymar.

Atualmente, o streamer conta com mais de 29 milhões de seguidores no Instagram. No último dia 10 de janeiro, ele anunciou que viajaria por países da América do Sul. Ele ainda deve passar pela África, Europa, Oriente Médio e Ásia em 2025 para produzir vídeos nas suas redes.