Egito descobre primeira tumba real em mais de 100 anos

As autoridades egípcias anunciaram na terça-feira (18) a descoberta da tumba do faraó Tutmés II, um achado arqueológico de grande relevância. Essa é a primeira sepultura real identificada desde o túmulo de Tutankhamon, em 1922.

A revelação encerra uma longa busca pelas tumbas perdidas dos faraós da 18ª Dinastia do Egito antigo, que governou entre 1550 a.C e 1292 a.C.



A entrada do sepulcro, situada em Tebas, foi identificada em 2022 por uma equipe de cientistas egípcios e britânicos. Desde então, os pesquisadores tem trabalhado continuamente no local, revelando novos vestígios.

Interior da tumba que pertenceu ao rei Tutmés II

O Dr. Mohamed Ismail Khaled, secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, afirmou que fragmentos de vasos encontrados na tumba confirmaram a identidade de Tutmés II como o "rei falecido", segundo o jornal Daily Mail.



Embora a estrutura tenha sido encontrada em estado precário devido a inundações ao longo dos séculos, especialistas consideram o achado um dos mais significativos do século XXI. A descoberta não apenas amplia o conhecimento sobre os ritos funerários da 18ª Dinastia, mas também pode revelar novos detalhes sobre o reinado de Tutmés II e as práticas de sepultamento da realeza egípcia.