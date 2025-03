Papa recebe alta após 38 dias internado

Após 38 dias de internação, o Papa Francisco deixou o hospital Gemelli, em Roma, na manhã deste domingo (23). Durante a oração do Angelus, o pontífice, de 88 anos, fez sua primeira aparição pública desde que foi internado, em 14 de fevereiro. Sorridente, ele agradeceu o apoio recebido e disse: "Obrigado a todos".

Do alto da sacada do quinto andar do hospital, Francisco abençoou os fiéis reunidos no local. Em um momento de descontração, ele reconheceu uma amiga que sempre participa das celebrações e sorriu para ela.

Em seguida, o pontífice deixou o hospital rumo à Casa Santa Marta, hotel do Vaticano onde reside, em uma suíte de dois quartos no segundo andar. A expectativa é que ele reduza gradativamente a dependência de assistência respiratória à medida que seus pulmões se recuperam. Durante esse período, Francisco terá acesso a oxigênio suplementar e cuidados médicos 24 horas por dia, conforme necessário.



No sábado (22), o diretor médico do hospital Gemelli, Sergio Alfieri, anunciou que o papa receberia alta após quase 40 dias de internação devido a uma grave pneumonia em ambos os pulmões.



Segundo Alfieri, Francisco precisará de pelo menos dois meses de descanso e reabilitação, enquanto continua a recuperação no Vaticano.



Internação mais longa

Esta hospitalização foi a quarta e a mais longa desde sua eleição em 2013. Em 2021, ele ficou hospitalizado por 10 dias para uma cirurgia de cólon. Em março e junho de 2023, ele ficou 3 e 10 dias no hospital, respectivamente, por bronquite e para uma cirurgia de hérnia abdominal.

Durante a internação atual, em 22 de fevereiro, Francisco sofreu uma crise respiratória asmática prolongada e precisou de transfusão de sangue e aplicação de oxigênio de alto fluxo.



Além disso, o pontífice está acima do peso e sofre de dores nos joelhos, o que o obriga a usar uma cadeira de rodas desde 2022. Aos 21 anos, ele enfrentou uma grave crise de pleurisia que quase o matou, tendo sido necessário remover o lobo superior do pulmão direito. Recentemente, passou a utilizar um aparelho auditivo e revelou ter realizado uma cirurgia de catarata em 2019.