Morre Hikaru Kurosaki, protagonista de 'Jaspion'

Morreu, aos 64 anos, o ator japonês Hikaru Kurosaki, famoso por interpretar o protagonista da série "O Fantástico Jaspion". A informação foi divulgada por um amigo do artista, que atuava como instrutor de mergulho na cidade de Motobu desde a década de 1990.
Segundo o comunicado, o ator morava sozinho. Ele não teve a causa de sua morte revelada.
"Faleceu o senhor Kurosaki, da organização Mother Earth, membro da Associação de Mergulho da cidade de Motobu. Como Kurosaki vivia sozinho, então entro em contato com os proprietários de negócios preocupados para os informar", diz a publicação de Masaki Sekiguchi, feita na segunda-feira (29).
"Éramos colegas e compartilhamos bons e maus momentos juntos. Que ele descanse em paz", concluiu o amigo.
Hikaru Kurosaki iniciou a carreira como dublê, ele atuou em produções como "Spider-Man" (1978), "Battle Fever J" (1979), "Denshi Sentai Denziman" (1980) e "Choudenshi Bioman" (1984).
O auge de sua trajetória foi a participação no seriado Jaspion, do gênero Tokusatsu. Exibido originalmente no Japão entre 1985 e 1986, a produção se tornou uma febre no Brasil nos anos 1990.
Transmitida a partir de 1988 pela extinta TV Manchete, a série ganhou reprises ao longo da década seguinte pela TV Record. O fenômeno foi tão grande que gerou a venda de diversos brinquedos infantis sobre o protagonista - como bonecos e máscara temáticos.
Depois do sucesso na televisão e no cinema, Kurosaki deixou as telas de lado e se dedicou à prática de mergulho. Ele exerceu a profissão até a sua morte.
Relembre a abertura da série:
* Reportagem do estagiário Victor Louro, sob supervisão de Raphael Perucci