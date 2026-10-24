Incêndio atinge antiga residência de Hitler

polícia alemã informou neste sábado (24) que prendeu um suspeito após um incêndio no "Ninho da Águia", a antiga residência de montanha de Adolf Hitler, no estado da Baviera. Cerca de 200 bombeiros foram mobilizados para combater o incêndio na remota "Kehlsteinhaus" do ditador nazista, localizada em Obersalzberg, no sul da Alemanha.

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Segundo a polícia local, os bombeiros viram um fogo intenso ao se aproximarem do local de difícil acesso e encontraram o edifício "completamente em chamas". A corporação acrescentou, em um comunicado posterior, que uma pessoa suspeita foi detida temporariamente.



A porta-voz da polícia, Lisa Maier, detalhou que os bombeiros tiveram dificuldades para extinguir as chamas devido à altitude de 1.834 metros. As equipes não encontraram ninguém dentro do edifício.



Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, embora "a investigação da polícia judiciária esteja em curso", acrescentou Maier. Segundo o tabloide Bild, está sendo analisada a hipótese de incêndio criminoso.



Os agentes bloquearam o acesso à estrada que leva ao local, observou um fotógrafo da AFP. O site oficial do local já destaca o fechamento. "O Kehlsteinhaus está fechado até novo aviso devido a um incêndio", informa.

Segundo a polícia local, os bombeiros viram um fogo intenso ao se aproximarem do local de difícil acesso e encontraram o edifício "completamente em chamas". A corporação acrescentou, em um comunicado posterior, que uma pessoa suspeita foi detida temporariamente.A porta-voz da polícia, Lisa Maier, detalhou que os bombeiros tiveram dificuldades para extinguir as chamas devido à altitude de 1.834 metros. As equipes não encontraram ninguém dentro do edifício.Ainda não há informações sobre a causa do incêndio, embora "a investigação da polícia judiciária esteja em curso", acrescentou Maier. Segundo o tabloide Bild, está sendo analisada a hipótese de incêndio criminoso.Os agentes bloquearam o acesso à estrada que leva ao local, observou um fotógrafo da AFP. O site oficial do local já destaca o fechamento. "O Kehlsteinhaus está fechado até novo aviso devido a um incêndio", informa.

'Zona proibida do Führer'



Construída entre 1937 e 1938 perto de Berchtesgaden, cidade na Alemanha, "Kehlsteinhaus" fazia parte da "zona proibida do Führer". Conhecido como "Ninho da Águia", o espaço foi criado para servir como monumento ao regime de Hitler, embora o próprio ditador raramente visitasse o complexo. Segundo o site oficial, ao contrário da crença popular, o edifício não foi um presente para o 50º aniversário do líder alemão em 1939.

De pedra e granito, a residência sobreviveu à Segunda Guerra Mundial sem sofrer danos. Desde 1952, é utilizada como pousada de montanha e conta com uma exposição que percorre a história da casa. O local também possui o costume de fechar para a temporada de inverno e reabre por volta de meados de maio.



O espaço fica isolado e é acessível por uma estrada de 6,5 quilômetros com elevação de 800 metros. Após realizar essa subida, os visitantes podem completar a última etapa, de 124 metros, por um elevador dourado escavado no interior da rocha. Há também uma trilha lateral como alternativa.

Quem foi Adolf Hitler

Adolf Hitler foi um político alemão que serviu como líder do Partido Nazista, Chanceler do Reich e Führer da Alemanha Nazista de 1934 até 1945. Nascido em 20 de abril de 1889 em Braunau am Inn, Áustria, ficou conhecido como ditador do Reich Alemão (Estado-nação da Alemanha), foi o principal instigador da Segunda Guerra Mundial na Europa e figura central do Holocausto.

* Com informações da AFP

* Reportagem do estagiário Rodrigo Maciel, sob supervisão de Isabelle Rosa.